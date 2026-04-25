Belen Rodriguez e Stefano De Martino, perché Santiago non appare più sui social

IPA Stefano De Martino e Belen Rodriguez

C’è un volto che, per anni, è stato condiviso sui profili social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quello del piccolo Santiago, oggi tredicenne, da sempre al centro dell’affetto pubblico dei due genitori. Ma qualcosa, negli ultimi tempi, è cambiato. A spiegarlo è stata zia Cecilia Rodriguez: ospite nel podcast di Giulia Salemi, ha raccontato il vero motivo per cui il primogenito di casa De Martino ha scelto di sparire dai feed di mamma, papà e parenti vari.

La rivelazione di Cecilia Rodriguez su Santiago De Martino

A svelare il retroscena è stata Cecilia Rodriguez, ospite del podcast Non lo faccio x moda condotto da Giulia Salemi. Parlando del rapporto con il nipote, ha confessato di aver dovuto rivedere completamente le sue abitudini social. “Santiago ha chiesto di non essere più pubblicato sui social. Prima ogni volta che stavo con lui mi facevo una foto e la pubblicavo, adesso non vuole”, ha spiegato.

Cecilia ha raccontato infatti che durante una recente reunion familiare, in cui tutti si erano prestati a girare un video di gruppo ballando, Santiago avrebbe voltato le spalle alla telecamera. Un gesto forse piccolo, ma che dice molto sul suo desiderio di tutelarsi. E il motivo dietro questa scelta? Secondo la zia, una questione di privacy quotidiana: “È cresciuto, ha compiuto 13 anni. Magari non gli piace che lo riconoscano per strada. È una cosa che gli dà fastidio”. Insomma, il prezzo della popolarità dei genitori ha un suo “peso”.

Belen Rodriguez ne aveva già parlato nel 2025

A dire il vero, non è la prima volta che dalla famiglia trapela questa volontà. Era già stata Belen Rodriguez, lo scorso anno, ad anticipare la richiesta del figlio durante un’intervista a Repubblica. La showgirl aveva collegato l’argomento alla questione più ampia del “libero arbitrio” che regna sui social e dei pericoli che corrono gli adolescenti esposti agli haters. “Adesso c’è il libero arbitrio sui social, e invece ci vorrebbe più controllo“, aveva detto. “Gli adolescenti come si difendono? Mio figlio mi ha chiesto di non postarlo più“.

Eppure, almeno in un’occasione, Santiago avrebbe fatto un’eccezione, a modo suo. Con curiosità, aveva chiesto a mamma Belen di pubblicare una foto e di mostrargli in tempo reale la reazione del web. “Poi, un giorno, ha cambiato idea: ‘Se mi piace una foto la metti e vediamo i messaggi?’. Scrollavo i commenti davanti a lui, con la paura che venissero fuori gli insulti. Invece tutto bene, per fortuna”, aveva raccontato la conduttrice.

La stessa Cecilia, mamma della piccola Clara Isabel, ha confessato di essere divisa: le piace condividere i momenti più belli della sua vita di neomamma, ma un episodio recente l’ha fatta riflettere. Un video creato con l’intelligenza artificiale partendo da una foto di sua figlia l’ha messa in allarme: “Quella bambina non era mia figlia, la faccia era cambiata. Da quel giorno ho detto che forse non è tanto bello pubblicarli. (…) Non hanno scelto loro di apparire, quindi secondo me è giusto non farli vedere. Ho anche paura che me la possano rapire”.