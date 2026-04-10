Stefano De Martino e Belen di nuovo insieme per Santiago: gli indizi della festa congiunta

Ansa Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Il 9 aprile Santiago De Martino ha compiuto 13 anni. Tredici candeline che segnano un passaggio vero, quello che trasforma ufficialmente un bambino in adolescente. E come ogni anno, a rendere questo momento speciale ci hanno pensato le persone che lo amano di più: sua madre Belen Rodriguez, suo padre Stefano De Martino, e tutta la famiglia allargata che, almeno per una sera, sembra aver messo da parte tutto il resto.

Il gesto di Stefano che non è passato inosservato

Belen ha celebrato il figlio ricalcando la tradizione che si ripete da anni. La showgirl ha infatti condiviso un carosello di foto sui social e parole d’amore. “Sei un pezzo del mio cuore, sembra banale, ma è così. Te amo così tanto che non ne hai la minima idea di quanto”, ha scritto Rodriguez, accompagnando gli scatti di Santiago da piccolo insieme alla sorellina Luna Marì. Un post dolcissimo, che in poche ore ha raccolto migliaia di like e commenti.

Ma tra tutti quei cuoricini, ce n’è uno che non si poteva ignorare: quello di Stefano De Martino. Dopo mesi di distanza social, il conduttore di Affari Tuoi ha scelto di lasciare il suo segno proprio sotto quel post. Un gesto apparentemente piccolo, ma tutt’altro che banale visti i trascorsi dell’ex coppia. Quando si tratta di Santiago, quindi, sono ancora una squadra.

Gli indizi della festa (quasi) condivisa

Nessuna foto di famiglia al completo. Eppure, guardando bene tra le storie social della serata, possiamo notare qualcosa. Stefano ha condiviso un’immagine delle candeline col numero 13, ormai spezzate dopo aver espresso un desiderio. Belen ha mostrato palloncini argentati, dettaglio di una celebrazione curata nei particolari. E poi c’è Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che ha postato palloncini a forma di “13”: conferma della sua presenza e di una serata chiaramente organizzata per tutti.

A chiudere il cerchio, anche Adelaide De Martino – sorella di Stefano – ha lasciato Napoli per raggiungere Milano e festeggiare il nipote. Che i momenti di festa si siano poi sdoppiati, uno a casa De Martino e uno da Rodriguez, non è dato saperlo. Ma l’atmosfera, tra presenze e piccoli dettagli, racconta di una serata in cui Santiago è stato il centro di tutto.

Il legame di Stefano con Santiago

Chi conosce Stefano sa quanto sia riservato quando si tratta del figlio. Belen è più generosa sui social, lui, invece, tenere per sé i momenti trascorsi insieme. Lo aveva fatto capire in un’intervista del novembre 2024, quando si era commosso raccontando di quelle serate a letto insieme a Santiago – niente tv, solo chiacchiere fino a tardi – e di un momento in particolare che non dimenticherà mai.

“Noi eravamo in casa da due tre giorni insieme, lui mi guarda e mi fa: ‘Papà vieni qua che ho un attacco d’amore’. E mi ha abbracciato e mi ha baciato”. Ed è esattamente questa la misura dell’amore che entrambi i genitori nutrono per Santiago: uno discreto e custodito, l’altro più esposto e solare, ma identico nella sostanza. Per i suoi 13 anni, il ragazzo ha avuto la cosa più importante: sentirsi amato da tutt’e due.