Famiglia al completo per l'attrice premio Oscar, che si è divertita un mondo per le strade di Napoli: ecco foto e video

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

Un premio Oscar passeggia per le strade di Napoli, andando alla scoperta delle bellezze dei suoi vicoli e addentrandosi nei rinomati Quartieri Spagnoli. Non è la prima detentrice di una statuetta a farlo ma, probabilmente, è quella che l’ha pubblicizzato maggiormente.

Si tratta di Zoe Saldana, che ha regalato alla città un post Instagram emozionante, colmo di sorrisi e musica, con una caption che è tutto un programma: “Uè Napoli!”. Il tutto accompagnato dai Nu Genea, anche se ora il carosello risulta muto e privo di musica.

Un’avventura partenopea che ha scatenato l’entusiasmo dei fan e dei napoletani. E ovviamente non era sola. Al suo fianco il marito Marco Perego, italiano, e i loro tre figli.

Cosa ha visitato a Napoli

Non possiamo conoscere l’esatto itinerario di Zoe Saldana a Napoli e, in generale, in Campania e in Italia. Possiamo però indicare i luoghi che sono visibili nel suo carosello Instagram. Ha esplorato:

Centro Storico e Decumani, cuore pulsante della Napoli antica;

Rione Sanità, quartiere storico in piena rinascita culturale e turistica;

Palazzo dello Spagnolo, capolavoro barocco con la celebre scala a doppia rampa;

Quartieri Spagnoli, parte più viva del centro storico, tra vita vera e street art;

Piazza del Plebiscito, il salotto buono;

Il murale di Maradona, ormai divenuto meta di pellegrinaggio.

Un tour che mescola la Napoli monumentale con quella popolare, il sacro con il profano. Le due anime di una città splendida, complessa e colma di contraddizioni. Nei commenti, i fan partenopei non si sono trattenuti, tra consigli su dove mangiare e inviti a visitare luoghi eccellenti della storia cittadina. Il tutto in un generale stato di stupore, come ha ben evidenziato Gianluca Fru dei The Jackal.

Zoe Saldana e la famiglia italiana

La presenza di Zoe Saldana in Italia non è affatto casuale. Il suo legame con il nostro Paese è molto profondo, avendo sposato Marco Perego. Nato a Salò nel 1979, si è trasferito a New York per inseguire il sogno dell’arte.

Col tempo è diventato un artista affermato, con opere esposte in gallerie importanti della Grande Mela. Nel 2013 il destino lo ha posto sul cammino di Zoe Saldana, in occasione di una cerimonia intima e segretissima. Un colpo di fulmine che, a distanza di 13 anni, non ha perso intensità.

Marco, che ha preso il cognome della moglie, lavora oggi anche come regista e produttore cinematografico. Il suo ruolo più importante, come lui stesso ha raccontato, è però quello di compagno di Zoe e padre dei loro tre figli.

La famiglia italo-americana

La coppia ha tre figli maschi:

Cy Aridio e Bowie Ezio sono gemelli, nati a novembre 2014. I loro nomi sono un omaggio alla cultura e all’arte. Cy come Cy Twombly, Bowie come David Bowie, Ezio, invece, per un generale tributo alle origini italiane;

e sono gemelli, nati a novembre 2014. I loro nomi sono un omaggio alla cultura e all’arte. Cy come Cy Twombly, Bowie come David Bowie, Ezio, invece, per un generale tributo alle origini italiane; Zen Hilario è il più piccolo di casa, nato a dicembre 2016.

I bambini compaiono raramente sui social dei genitori, che proteggono la loro privacy. Nelle foto napoletane, però, la presenza della famiglia al completo è evidente. Un viaggio alla scoperta delle radici italiane della famiglia, lasciando che i bambini scoprano la propria storia.