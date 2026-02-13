Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Mercoledì 11 febbraio 2026, a soli 48 anni, James Van Der Beek è morto. L’attore era da anni affetto da una grave forma di tumore al colon. Van Der Beek, amato dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo da protagonista nel teen drama Dawson’s Creek, lascia la moglie Kimberly e i loro sei figli. Le finanze della famiglia sono state messe a dura prova dalle lunghe e costose cure cui si è dovuto sottoporre l’attore e l’intera Hollywood è corsa in aiuto. Tra le più generose c’è la collega Zoe Saldana, che si occuperà mensilmente dei bambini di James.

Zoe Saldana verserà una quota mensile

“Questo fa male. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia”: così ha scritto Zoe Saldana in un post su Instagram, condividendo, a poche ore dalla morte, una foto di James Van Der Beek. La star di Avatar – tra le attrici più pagate al mondo – e il protagonista di Dawson’s Creek non ebbero mai l’occasione di lavorare assieme e non è nota alcuna amicizia pubblica tra loro. Eppure, Saldana ha scelto di stare accanto alla famiglia dell’attore tragicamente scomparso a 48 anni.

Quello che Zoe Saldana ha scelto di prendersi nei confronti dei sei bambini di James e della moglie Kimberly è un impegno concreto e duraturo. Senza annunciare pubblicamente la cosa, senza rilasciare alcun commento a riguardo, Saldana ha partecipato alla raccolta fondi a sostegno dei Van Der Beek optando per una quota mensile. Ogni mese, senza una data di scadenza, l’attrice verserà alla famiglia di James una quota di 2.500 dollari.

Il gesto, reso noto dalla rivista People, ha scatenato la gratitudine di migliaia di utenti social. “Un gesto incredibilmente gentile da parte di una donna meravigliosa” ha scritto qualcuno su X. “Wow, ogni mese, è fantastico e sarà un vero sollievo per una mamma in lutto” commenta qualcun altro. “Un supporto mensile del genere? – aggiunge ancora un iscritto – Zoe Saldana sta fissando un nuovo standard per l’umanità”.

La raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek

A seguito della morte di James Van Der Beek, gli amici della moglie Kimberly hanno aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe, perché, si legge “le spese mediche di James e il lungo percorso di cure hanno prosciugato completamente le risorse economiche della famiglia”. L’obiettivo è quello di permettere alla vedova e ai sei bambini di restare nella propria casa, garantire la continuità dell’istruzione dei piccoli e mantenere la stabilità famigliare in un momento così doloroso.

La quota fissata inizialmente era di 550.000 dollari, ma l’asticella si è ben presto alzata di fronte alle migliaia di donazioni che continuano ad arrivare: si è già superato il milione di dollari e sono più di 26.000 le persone che hanno scelto di offrire il loro contributo, alcune in modo continuativo tramite versamento mensile, così come Zoe Saldana. Il regista di Wicked Jon M. Chu e il talent manager Guy Oseary hanno entrambi donato 10.000 dollari. Lyn, vedova dello sceneggiatore Norman Lear, verserà 5.000 dollari al mese e lo stesso farà lo youtuber Codie Sanchez.