James Van Der Beek, cosa accadrà ai figli: il futuro incerto e la raccolta fondi

La notizia è arrivata all’improvviso e ha lasciato tutti senza parole: la sera dell’11 febbraio è stata annunciata la morte di James Van Der Beek, l’amato Dawson Leery dell’omonima serie tv Dawson’s Creek: si è spenta così una luce che per un’intera generazione ha significato sogni, primi amori e lacrime davanti alla TV.

Con Dawson’s Creek James Van Der Beek ha infatti segnato un’epoca, trasformando una serie tv in una vera e propria memoria emotiva collettiva piena zeppa di emozioni tanto che ancora oggi, ad anni di distanza dalla sua conclusione, viene ricordata con affetto e nostalgia.

Ma oltre al dolore per la morte dell’attore, prematuramente scomparso all’età di 48 anni per un tumore al colon retto, c’è la tristezza per il futuro incerto della moglie Kimberly Brook e dei loro 6 figli.

James Van Der Beek, la morte dell’attore annunciata dalla moglie Kimberly

La notizia della morte di James Van Der Beek ha colpito tutti come un pugno allo stomaco: l’attore simbolo di Dawson’s Creek stava combattendo da tempo contro un cancro al colon retto, notizia che lui stesso aveva resa pubblica a fine 2024, e fino all’ultimo aveva sperato di poter vincere la sua battaglia.

Invece James alla fine non ce l’ha fatta e ad annunciarne la scomparsa è stata la moglie, Kimberly Brook, che ha usato parole di profonda tenerezza: “Ha vissuto i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere riguardo i suoi desideri, l’amore per l’umanità e la sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno. Per ora chiediamo privacy mentre piangiamo il nostro amorevole marito, padre, figlio, fratello e amico” ha dichiarato infatti con grande commozione.

La loro storia era iniziata lontano dai tappeti rossi, nel 2009, durante un viaggio in Israele che avrebbe cambiato il corso delle loro vite tanto che, soltanto un anno dopo, i due avevano deciso di sposarsi con una celebrazione intima e semplice.

“Dieci anni fa, questa donna mi ha reso più felice di quanto fossi mai stato. Un anno prima ero famoso, ricco, sposato, divorziato, meno ricco, single… ed ero in Israele, in viaggio con un gruppo organizzato, quando mi sono reso conto: non ero più single” aveva dichiarato con amore James durante un’intervista, riservando parole dolci alla sua Kimberly.

Negli anni la coppia aveva costruito una famiglia numerosa e felice, coronata da ben sei figli: nei rari scatti condivisi sui social, si intravedeva una quotidianità lontana dal mondo patinato dello spettacolo, fatta di calore familiare e cose semplici.

Non tutto, però, è stato facile: James e Kimberly avevano dovuto anche affrontare il dolore di diversi aborti spontanei che la coppia aveva deciso di raccontare pubblicamente con una sincerità disarmante. Ora però, con la morte di James Van Der Beek si apre un scenario preoccupante per la moglie e i loro figli e il futuro appare improvvisamente molto più incerto.

James Van Der Beek, la raccolta fondi aperta per sostenere la moglie e i figli

A novembre 2025 James Van Der Beek aveva annunciato di aver messo all’asta alcuni cimeli della fortunata serie che lo aveva visto per anni protagonista, Dawson’s Creek, ma anche di un altro celebre film, Varsity Blues: i proventi sarebbero serviti all’attore per affrontare le costose cure contro il cancro al colon retto che stava sostenendo. L’asta era stata chiusa il 6 dicembre 2025 ed aveva raccolto ben 47mila dollari: in quell’occasione James aveva confessato il disagio per la situazione, ma non aveva nascosto il bisogno di poter far fronte con dignità alle ingenti spese per sconfiggere il cancro.

“Sebbene mi senta un po’ nostalgico mentre mi separo da questi oggetti, è bello poterli offrire tramite l’asta di Propstore per condividerli con coloro che hanno sostenuto il mio lavoro nel corso degli anni”, aveva detto. Ora però con la sua morte crescono gli interrogativi sulle sorti della moglie Kimberly e dei loro 6 figli, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

Subito dopo la morte dell’attore, infatti, Kimberly ha condiviso nelle sue storie social una raccolta fondi aperta sul sito GoFundMe dove si legge che durante la battaglia contro il tumore al colon retto sostenuta dall’attore, la famiglia ha dovuto affrontare “non solo sfide emotive, ma anche notevoli difficoltà finanziarie” per sostenere le cure.

Kimberly ha anche dichiarato che “sta lavorando duramente per rimanere nella sua casa e garantire istruzione ai bambini, per mantenere una stabilità difficile da reggere ora” facendo intendere chiaramente che le cose sono tutt’altro che semplici, non solo emotivamente, ma anche economicamente.

Per questo, nella descrizione della raccolta fondi, Kimberly fa un accorato appello ai fan di James:”La tua generosità contribuirà a coprire le spese essenziali, pagare le bollette e sostenere l’istruzione dei bambini. Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a trovare speranza e sicurezza nella ricostruzione delle loro vite”.