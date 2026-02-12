James Van Der Beek, parla l’amico: “Morto tenendo per mano i suoi figli”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

James Van Der Beek si è spento circondato dall’amore della sua famiglia, stringendo le mani dei suoi figli. A svelarlo un amico che ha raccontato le ultime ore di vita dell’attore di Dawson’s Creek scomparso a soli 48 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro al colon.

Addio a James Van Der Beek, gli ultimi giorni in un hospice

Al Daily Mail, un amico dell’attore ha svelato che James Van Der Beek da tempo era ricoverato in un hospice. Aveva infatti interrotto le cure dopo che i medici non gli avevano lasciato più speranze. “Non era più in cura da un po’ perché non c’era più nulla che i medici potessero fare – ha spiegato la fonte, parlando del divo di Dawson’s Creek – il tumore era aggressivo e lui voleva pace nelle ultime settimane della sua vita”.

Nel novembre del 2024 l’attore aveva rivelato di avere un tumore al colon-retto, raccontando di averlo scoperto nell’agosto del 2023. Da quel momento per lui era iniziata una lunga battaglia. A sostenerlo la moglie Kimberly Van Der Beek, ma soprattutto i suoi sei amatissimi figli: Olivia, di 15 anni, Joshua che ne ha 13, Annabel di 12 anni, Emilia di 9. E infine i piccoli della famiglia: Gwendolyn che ha 7 e Jeremiah che ne ha 4.

“Era pelle e ossa quando è morto ed era per lo più a letto perché era molto debole e non mangiava”, ha svelato l’amico. James si è spento tenendo per mano i suoi figli: “Era in hospice, gli tenevano la mano ed erano lì per lui, ovviamente, ma è stato duro perché James era così malato, così debole. Aveva così tanto carisma, era un’anima meravigliosa, e la sua presenza manca. Quei poveri bambini”.

James viveva con tutta la sua famiglia ad Austin, in Texas, in un ranch. Aveva scelto nel 2020 di abbandonare Los Angeles per vivere immerso nella natura. “È un momento molto difficile per la famiglia, sono completamente distrutti dalla sua scomparsa perché lui era il patriarca, era il leader – ha aggiunto l’amico -. Ci sono lacrime ovunque e tutto ora ricade sulle spalle di Kimberly”.

La raccolta fondi per la famiglia di James Van Der Beek

Dopo la morte dell’attore i fan di Dawson’s Creek e gli amici si sono stretti intorno alla famiglia, fornendo non solo un aiuto morale, ma anche concreto. Dopo la scomparsa di James infatti sono stati raccolti circa 1,2 milioni di dollari per sostenere la famiglia, provata dalle spese sostenute per curare l’attore.

“I miei amici hanno creato una raccolta fondi per supportare me e i nostri figli durante questo periodo – ha spiegato Kimberly Van Der Beek in una storia su Instagram condividendo la raccolta fondi aperta dagli amici su GoFundMe -. Durante la sua malattia, la famiglia ha dovuto affrontare non solo sfide emotive, ma anche un notevole peso finanziario, facendo tutto il possibile per sostenere James e garantirgli le cure necessarie”.

Poco dopo gli amici hanno spiegato: “Dopo questa perdita, Kimberly e i bambini si trovano ad affrontare un futuro incerto. I costi delle cure mediche di James e la lunga battaglia contro il cancro hanno prosciugato le risorse economiche della famiglia. Stanno facendo il possibile per restare nella loro casa e assicurare ai figli la continuità degli studi e un minimo di stabilità in questo momento estremamente difficile”.