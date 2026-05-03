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IPA Franceska Nuredini e Elodie

Il 3 maggio Elodie festeggia il compleanno, sulla torta dell’icona del pop quest’anno ci sono 36 candeline. Un giorno di festa, anche sui social. Il profilo Instagram della cantante è invaso di commenti e citazioni, ma gli auguri più dolci, i più importanti, sono quelli di Franceska Nuredini, che ha scelto di celebrare questo giorno speciale con un romantico scatto in bianco e nero.

I romantici auguri di Franceska Nuredini

Le parole non servono. D’altronde, Elodie e Franceska Nuredini sulla loro relazione non hanno mai detto nulla. Non sono affari nostri, ma di certo non si nascondono. E così, pur senza alcuna dedica al miele, la giovane ballerina non manca di festeggiare la sua bella anche sul web. Tra le storie del profilo Instagram della ballerina, tra un video della nipotina e lo scatto di una domenica in famiglia, compare anche una romantica foto assieme a Elodie.

La foto mostra le due bellezze strette in un tenero abbraccio, mentre si scambiano uno sguardo intenso e complice. Bellissime come sempre, vestite da vere icone di stile, in bianco e nero per dare un tocco ancora più emozionale. Nessuna parola, appunto, ma soltanto un piccolo cuore bianco, che non dice niente ma vuol dire tutto.

Un nuovo amore per Elodie

Elodie è famosa perché una delle cantanti più seguite, ma anche nota per storie d’amore che hanno riempito pagine e pagine della cronaca rosa. Prima quella con il rapper Marracash (che è tornata a riabbracciare recentemente), poi quella con il latin lover delle vip Andrea Iannone. La cantante ha sempre dichiarato pubblicamente il proprio amore, ma stavolta ha scelto di mantenere il riserbo sulla propria relazione. Con Franceska Nuredini, la ballerina che le ha danzato al fianco per tutto il tour, le cose sono diverse.

Nessun annuncio ufficiale, nessuna dichiarazione. Allo stesso tempo, tutto è vissuto alla luce del sole. Quello condiviso da Nuredini nel giorno del compleanno di Elodie è soltanto l’ultimo scatto che mostra le due condividere assieme momenti di gioia, divertimento e tenerezza. Ci sono stati i viaggi all’estero, le vacanze al mare, le serate sul divano in pigiama e, appena qualche settimana prima, la festa per i 24 anni di Franceska in compagnia degli amici più cari.

Elodie, 36 anni in continua evoluzione

Era il 3 maggio 1990 quando nasceva Elodie Di Patrizi. Figlia di una famiglia dalle radici multiculturali cresciuta nel quartiere popolare del Quartaccio, a Roma. La sua passione è la musica e lo capisce ben presto, quando lascia la musica per cercare fortuna nei talent. Le va male a X Factor, nel 2008, e ci riprova nel 2015, riuscendo a ottenere un banco nella scuola di Amici di Maria De Filippi. È la prima grande svolta.

L’Elodie di Amici ha gli occhi da cerbiatto e i capelli cortissimi. Indossa abiti eleganti e canta canzoni romantiche, dal ritmo lento. Poi l’incontro con Marracash, la contaminazione rap e il ritmo che diventa sempre più deciso. Cambia anche il look: sfacciato, esuberante, sensuale senza paura. Elodie è oggi una vera icona del pop, e chissà in cos’altro ancora si trasformerà nei prossimi anni.