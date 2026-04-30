Jacqueline Falk, chi era la figlia del Tenente Colombo che si è tolta la vita a 60 anni

Getty Images Jacqueline Falk e il padre Peter, il famoso "Tenente Colombo"

A 60 anni se n’è andata Jacqueline Falk, prima delle due figlie adottate da Peter Falk insieme alla prima moglie Alyce Mayo. La sua morte risale a lunedì 27 aprile, nella sua casa di Los Angeles. A dare conferma sono stati i media statunitensi, che hanno riacceso un faro sulla famiglia di uno degli attori più amati di sempre. Eppure “Jackie” – così la chiamavano amici e parenti – era riuscita a restare lontana dal circuito hollywoodiano per tutta la vita.

Jacqueline Falk, morta la figlia di Peter, il Tenente Colombo

Le informazioni su di lei, infatti, sono pochissime. Sappiamo che Jacqueline Falk era cresciuta accanto a un papà diventato leggenda grazie a Colombo, lo sceneggiato trasmesso per dieci stagioni complessive – prima dal 1968 al 1978, poi tornato in onda dal 1989 al 2003 – e amato da generazioni di telespettatori in ogni angolo del pianeta. Nonostante il cognome così altisonante a Hollywood, non ha mai cercato un suo spazio nel mondo dello spettacolo. A scegliere invece una visibilità maggiore è stata la sorella Catherine: il suo nome è legato soprattutto alla battaglia sulla tutela legale del padre, condotta negli anni difficili in cui Peter combatteva con la malattia.

Una vicenda dolorosa, che ha portato Catherine a dare vita alla Catherine Falk Organization: da qui è nata anche la cosiddetta “Legge di Peter Falk”, che è stata approvata per la prima volta nello Stato di New York nel 2015. Negli anni a seguire, anche altri Stati americani hanno deciso di seguire la stessa direzione, varando provvedimenti simili a tutela del diritto di visita ai parenti più stretti.

Chi era Jacqueline Falk

Tutto comincia tra le aule della Syracuse University, dove negli anni Cinquanta Peter Falk e Alyce Mayo erano compagni di corso. Da quei banchi di scuola a un’amicizia profonda, e poi all’amore: i due si sposarono nel 1960. Senza riuscire ad avere figli biologici, la coppia decise di percorrere la strada dell’adozione, accogliendo Catherine e Jacquie.

Il matrimonio tra Peter e Alyce è durato sedici anni e si è concluso nel 1976. Un anno dopo l’attore si è risposato con Shera Danese, che aveva conosciuto sul set di Colombo. A raccontare meglio l’infanzia delle due sorelle è stata, nel corso degli anni, proprio Catherine, che a differenza di Jacqueline ha scelto una vita più pubblica. In un’intervista a Closer Weekly, aveva ricordato con tenerezza i suoi genitori: “Erano migliori amici… Ricordo di aver visto mia madre e mio padre ridere e raccontare aneddoti sui loro anni universitari. È stato bello, da adolescente, poter vivere quell’esperienza”.

Sempre nella stessa intervista, Catherine aveva ricordato i pomeriggi insieme al padre tra hockey, anteprime cinematografiche e pattinaggio sul ghiaccio. Sulle orme di Colombo, è poi diventata investigatrice privata, raccogliendo dal padre lezioni di vita preziose: “La lezione più importante che ho imparato da mio padre è stata come valutare le persone. Aveva un vero talento per questo”, aveva confidato. “Mi ha insegnato ad analizzare i gesti, il linguaggio del corpo e i movimenti fisici delle persone”. Purtroppo, negli anni, il rapporto dell’attore con le figlie si è incrinato; secondo le indiscrezioni, a causa del legame con la seconda moglie, Shera Danese.