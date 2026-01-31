Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline Luna di Giacomo e il tradimento di Ultimo

Matteo Paolillo rompe il silenzio e parla del gossip sulla crisi fra Jacqueline e Ultimo in cui lui avrebbe avuto un ruolo.

Matteo Paolillo rompe il silenzio riguardo ai gossip che lo vorrebbero come “terza persona” nel legame fra Jacqueline Luna di Giacomo e Ultimo. Da mesi infatti si vocifera di una crisi fra il cantante e la giovane attrice e designer che sarebbe stata resa ancora più dolorosa da un tradimento.

Matteo Paolillo replica ai gossip su Jacqueline e Ultimo

Dopo settimane di silenzio, Matteo Paolillo, star di Mare Fuori, ha deciso di rispondere ai gossip che lo indicavano come legato a Jacqueline da un flirt che avrebbe portato la giovane lontano da Ultimo. I due hanno recitato insieme in Io + Te, film in cui Matteo è protagonista e Jacqueline ha una piccola parte.

L’attore però ha voluto smentire in modo secco ogni pettegolezzo, ristabilendo la realtà. Nelle sue Stories di Instagram, Matteo Paolillo ha scritto: “Questi gossip mi fanno proprio ridere. Non c’è niente di vero”. Una smentita arrivata poco dopo le dichiarazioni della stessa Jacqueline Luna Di Giacomo che, in occasione dei 30 anni di Ultimo, aveva scelto di postare una foto accompagnata da una caption piuttosto diretta.

Luna aveva pubblicato una foto in cui sorrideva insieme al suo cagnolino e al cantante romano, sfoggiando il suo dolcissimo pancione. Uno scatto del passato che raccontava un periodo molto felice della coppia in cui la ragazza aspettava il piccolo Enea.

“Lontano dai rumori e vicino alle risate – aveva scritto -. Happy 30 daddy”. Un modo ironico per cancellare i gossip su una crisi e sottolineare la solidità della coppia.

L’amore da favola di Ultimo e Jacqueline

La storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo è una delle più seguite e romantiche del panorama pop italiano contemporaneo, capace di intrecciare musica, passione e famiglia in modo spontaneo e sincero.

Il loro percorso insieme prende forma ufficialmente nel marzo del 2021, quando Ultimo rende pubblica la relazione con Jacqueline sui social con una foto al tramonto che suggella l’inizio di un rapporto destinato a crescere di intensità negli anni successivi. All’epoca Ultimo aveva appena iniziato a consolidare il suo successo dopo anni di concerti e album di successo, mentre Jacqueline, nata il 10 marzo 2000, muoveva i primi passi nel mondo della comunicazione e della moda con il suo brand.

Nel 2022 la loro relazione continua con viaggi e momenti condivisi sui social e nei videoclip delle canzoni di Ultimo. Il brano Altrove, pubblicato il 10 maggio 2024, viene dedicato dal cantante a Jacqueline e nel video ufficiale è proprio lei la protagonista femminile accanto al musicista, rendendo ben visibile l’affiatamento della coppia.

Il 24 giugno 2024 si scrive una delle pagine più emozionanti della loro storia. Durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo la invita sul palco e annuncia al pubblico che aspettano un figlio, baciando il pancino di Jacqueline e dicendo: “Ho imparato da voi… la parola famiglia l’ho imparata da voi”. Il 30 novembre 2024 nasce il loro primo figlio, Enea, segnando un nuovo capitolo nel legame fra i due e la scelta, sempre più forte, di proteggere la privacy della coppia.