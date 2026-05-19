Jennifer Lopez, il power dressing può (e deve) essere anche cool: tutti i look per Office Romance
Jennifer Lopez sta per tornare là dove tutto è iniziato: forse non lo ricordiamo, eppure c'è stato un tempo in cui nelle sale cinematografiche ricorrevano corse disperate sotto la pioggia, dichiarazioni d'amore improvvisate agli angoli delle strade e in cui il tanto sospirato "lieto fine" era l'ingrediente principale della ricetta. È stata l'epoca d'oro delle commedie rosa a definire la cultura pop, e anche a plasmare irrimediabilmente i nostri cuori: film come Prima o poi mi sposo (2001) o Un amore a 5 stelle (2002) non solo hanno sbancato i botteghini, ma hanno consacrato J.Lo come la regina assoluta del genere. La formula? Perfetta: storie di riscatto sociale, equivoci esilaranti, una chimica travolgente tra i protagonisti e una colonna sonora indimenticabile. Ebbene, non tutto è perduto: sarà proprio lei la protagonista di Office Romance, nuovissima rom-com firmata Netflix con Brett Goldstein come co-star.