Chi è Mauro Floriani, il marito di Alessandra Mussolini

Mauro Floriani è il marito di Alessandra Mussolini e padre dei suoi tre figli: Caterina, Clarissa e Romano. Classe 1961, è nato a Roma e è sempre stato distante dal mondo dello spettacolo. Il legame fra Alessandra e Mauro è molto forte ed è riuscito a superare una profonda crisi qualche anno fa. Dopo la laurea in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Trieste, Floriani ha frequentato la IMD, buisness school di Losanna, uno fra gli istituti più famosi d’Europa. Ha poi conseguito un Master all’Università Bocconi e ha preso una seconda laurea, in Scienze Economiche, presso l’Università Tor Vergata di Roma.

Terminati gli studi ha iniziato una carriera presso la Guardia di Finanza, raggiungendo la carica di Capitano. In seguito si è congedato ed è diventato dirigente presso Trenitalia. Oggi è alla guida del ristorante che ha aperto al centro di Roma insieme ad Alessandra Mussolini. Floriani e la moglie si sono conosciuti quando erano giovanissimi grazie ad amici comuni e si sono sposati nel 1989. In seguito sono arrivati tre splendidi figli: Clarissa, Caterina e Romano. Nel 2014 la coppia ha vissuto una crisi coniugale che ha superato brillantemente.

Qualche tempo fa la Mussolini, ospite di Belve, programma di Francesca Fagnani, aveva confessato di non aver perdonato il marito per il suo tradimento, ma di essere comunque andata avanti. “Perdonare mio marito? Ma che siamo matti? – aveva detto -. Si vive, non si perdona! Perdonare spetta al Papa, ai preti, alle suore, agli uomini no. Ma chi perdona! Vivi, comprendi e stai con una persona che è fondamentale, lo è stata e lo sarà, per i miei figli, per me, per la mia famiglia. Il perdono? Chi perdona veramente?”.

A Live – Non è la D’Urso invece l’ex politica aveva raccontato il rapporto con la madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren. “Ne ha passate tante – aveva detto – […] Mamma si fece bionda perché papà la tradiva con una bionda. Per non soffrire. Mamma dagli uomini ne ha subite. Adesso è stanca. È stanca di prepararsi. Sono io la sua la mamma, ora. I figli devono farlo”.