Alessandra Celentano sull’ex marito Angelo: “Non ci siamo mai allontanati”

Alessandra Celentano, o meglio la Maestra Celentano come tiene sempre a farsi chiamare, è stata ospite di Caterina Balivo nello studio de La Volta Buona. Un’occasione per ripercorrere un’adolescenza dedita alla danza, il suo più grande amore, ma anche per tornare su un altro amore importante: quello per l’ex marito Angelo Trementozzi.

La relazione tra i due si è conclusa definitivamente nel 2012 ma non per una mancanza di sentimento, come si potrebbe pensare. Nel mezzo ci sono stati momenti difficili, oltre al forte desiderio di lui di allargare la famiglia. Un figlio non è mai arrivato ma, anche se è tutto finito, la Celentano e l’ex continuano a essere in ottimi rapporti.

Alessandra Celentano e il rapporto con l’ex marito

Nonostante sia uno dei personaggi televisivi più amati (e odiati), anche grazie al grande successo di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di temuta Prof., Alessandra Celentano non si sbilancia quasi mai sulla sua vita privata. L’ospitata a La Volta Buona è stata una delle poche occasioni in cui ha parlato del suo matrimonio, capitolo importante per la Maestra di danza classica che si è concluso per una serie di motivi che nulla hanno a che vedere con la fine dell’amore.

Quella tra Alessandra Celentano e Angelo Trementozzi, commercialista e docente universitario che lavora nell’ambito della finanza e consulenza aziendale, è stata una grande storia d’amore coronata con le nozze nel 2007 ma giunta al capolinea nel 2012 dopo appena cinque anni. “Il rapporto mio con Angelo è sempre stato bellissimo e continua a esserlo – ha detto la Maestra ai microfoni di Caterina Balivo -. Non ci siamo mai allontanati. Abbiamo sempre la sicurezza e la certezza che al bisogno io ci sarò sempre e lui anche. Credo che sia importante. È un peccato, quando c’è stato un grande amore, che poi finisca tutto e ci si odi. Trovo molto brutta questa cosa”.

Perché è finito il matrimonio con Angelo Trementozzi

Ma se il sentimento non è mai scemato del tutto, a mettere lo zampino nella relazione ci hanno pensato gli eventi della vita, inclusa la mancata realizzazione del loro sogno, fondamentale soprattutto per Trementozzi: allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio.

“Ci siamo lasciati per una serie di cose – ha spiegato la Celentano -. Erano momenti molto difficili perché io e la mia famiglia avevamo la malattia di madre e di mio padre, io lavoravo tantissimo. Abbiamo cercato di avere dei figli che non sono mai venuti. (…) Per lui era diventato un valore quasi fisico, quindi io ho dovuto fare una scelta: se seguire la mia prima famiglia o la mia seconda famiglia. Dopo anni di lavoro sul rapporto e sulle problematiche è andata così, però l’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai. Penso che Angelo sia una persona speciale“.

I due sono rimasti in ottimi rapporti, al punto tale che la Maestra non solo ha conosciuto la nuova compagna dell’ex marito, ma ha anche visto la sua bambina, nata da poco. “Mi ha fatto strano ma non male, mi ha fatto bene. Era il suo sogno e se vuoi veramente bene a una persona sei felice per lui non puoi essere egoista”, ha concluso.

Dopo Angelo non ci sono stati altri amori (noti) per Alessandra Celentano, che custodisce ancora nel cuore il ricordo della storia più importante della sua vita.