“Un bel ricordo di gioventù”. Chi non conosce Alessandra Celentano, la “temibile” prof. di Amici? Un personaggio che nella scuola di Maria De Filippi ha sempre acceso dibattiti e che ha saputo mantenere la sua linea rigorosa in tutti questi anni. Al di là del personaggio, però, la Celentano è una delle ballerine più talentuose della sua generazione. Su Instagram, ha condiviso alcuni ricordi del suo passato: la prof., figlia di Alessandro Celentano, fratello di Adriano, è sempre stata meravigliosa.

Alessandra Celentano, le foto di gioventù su Instagram

L’ultima discussione nella scuola di Amici risale al 5 novembre, senza considerare che è stata anche attaccata per i suoi modi all’interno della scuola dalla mamma di un allievo, Nicholas Borgogni, scelto da Raimondo Todaro. Tuttavia, contrariamente a Elena D’Amario, che sui social ha ripreso la discussione, Alessandra Celentano ha preferito glissare e fare un bel tuffo nel suo passato, con un pizzico di nostalgia e malinconia.

“Un bel ricordo di gioventù insieme agli amici di sempre! Gli anni passano, gli occhi sono carichi di malinconia ma allo stesso tempo consapevoli dei bei momenti che la vita ci ha regalato e continua a regalarci! Un pensiero speciale a Giulianona”. Che dire delle foto? Semplicemente splendide. Negli scatti i suoi capelli lunghi sono castano ramato. E sono moltissimi i commenti da parte dei follower, o di Arisa stessa. “Tu sei sempre bella, Ale”.

“Regina indiscussa”, ha scritto un’utente. E ancora: “Ma la sua bellezza! Splendida splendida splendida, fuori e dentro, da sempre e per sempre”. Ma c’è anche chi ha notato una certa somiglianza con Elena D’Amario. La sua personalità all’interno della Scuola è spesso stata oggetto di discussione. Ma, alla fine, classe, carisma e professionalità hanno sempre avuto la meglio su qualsiasi critica.

La carriera di Alessandra Celentano

Nata a Milano il 17 novembre 1966, Alessandra Celentano è sempre stata un’amante della danza. Fin dalla tenera età, si è dedicata al ballo, formandosi con maestri di fama internazionale. Poi, è entrata nell’Aterballetto, diventando prima ballerina. Da vent’anni è presente nel programma di Maria De Filippi, Amici, dove veste i panni della temibile prof. di danza. La sua carriera è stata costellata da importanti successi, come essere diventata Maître de Ballet di alcuni dei teatri più importanti d’Italia, tra cui il San Carlo di Napoli o il Teatro alla Scala di Milano.

“La Cele”, il soprannome datole dai fan, ha spesso condiviso foto del suo passato, per celebrare proprio il tempo che passa, ma senza rincorrere un ideale di perfezione eterna. Per lei, è sempre stata importante la capacità di apprezzare ogni singolo attimo della vita, perché il tempo, alla fine, passa in fretta, e da giovani non sempre questo concetto si comprende appieno. “Noi adulti possiamo attenzionare i giovani ad apprezzare il più possibile e insegnargli ad essere sempre più grati, soprattutto delle piccole cose alle quali spesso non si dà peso. Io ho imparato”. Una bella lezione che spiega l’importanza di vivere ogni momento, di riconoscere il presente e di celebrare il passato, perché tutti i ricordi sono preziosi.