Fonte: IPA Lorella Cuccarini, prof di Amici 23

Con l’avvicinarsi della finale, la gara tra gli allievi di Amici 23 si fa sempre più avvincente – così come la rivalità tra i loro professori. Il quarto appuntamento del Serale, in onda nella prima serata di sabato 13 aprile, ha visto letteralmente “volare stracci”, per un’eliminazione molto discussa e un guanto di sfida che ha scatenato la lite tra le due squadre. Ecco cosa è successo.

Amici 23, il guanto di sfida della discordia

Un guanto di sfida tra Mida e Holden, due esibizioni canore una contro l’altra – accompagnate dalle sensualissime coreografie dell’incantevole ballerina Francesca Tocca. È la manche più emozionante, forse più per i professori che per i concorrenti. Prima ancora che i ragazzi avessero il tempo di afferrare i microfoni è scoppiata un’accesa lite tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Zerbi ha criticato la sfida lanciata dalla squadra avversaria, capitanata da Cuccarini ed Emanuel Lo. “Siete strategia” ha accusato Rudy, facendo infiammare la navigata showgirl che, per l’occasione alzatasi dalla scrivania ha sbottato: “Uno spera di vincere, ma tu vuoi perdere quando lanci i guanti? Non credo, è normale che cerchiamo di mettere in evidenza la qualità dei ragazzi”.

Scintille anche tra le altre due parti delle coppie di professori. Ripetute e a dir poco vivaci nel corso della serata le frecciatine tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano. Si parla (o meglio, si discute) soprattutto di improvvisazione, tema della sfida tra le allieve di danza Sofia e Marisol. “In conoscono l’arte dell’improvvisazione? Lo dici a tua sorella. Sei ignorante, non devi darmi lezioni di improvvisazione” è lo sfogo di Celentano contro il collega/rivale.

Grandi risate e un inaspettato ritorno

L’arrivo di due amatissimi ospiti ha smorzato le tensioni createsi in studio. È accolta da un’affettuosa ovazione Gaia Gozzi, ex allieva ormai affermata che si è esibita nel suo ultimo singolo. Mentre fa sganasciare tutti dalle risate il comico Vincenzo De Lucia, con una fedelissima imitazione della conduttrice Maria e delle sue mitiche lettere.

Quarta puntata del Serale, i ragazzi che vanno avanti

Arrivati al quarto serale, già cinque talentuosi allievi sono stati costretti a lasciare la scuola di Amici: Giovanni, Nicholas, Ayle, Kumo e Lucia. Restano in gara Gaia, Lil Jolie e Martina – capitanate da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro; Dustin, Holden e Marisol – guidati da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano; e Mida, Sarah e Sofia – nella squadra di Lorella Cuccarini e Manuel Loi.

Come sempre, la puntata si è svolta in tre manche, con un eliminato provvisorio al termine di ogni sfida, per un totale di tre allievi pronti a giocarsi la permanenza nel talent a fine puntata. Solo uno può guadagnarsi il salvataggio immediato da parte dei giudici, gli altri due devono attendere il responso di Maria De Filippi in casetta.

Già annunciata da spoiler e anticipazioni, sono Lil Jolie e Sarah a fronteggiarsi nella sfida finale. Per l’allieva di Lorella, Sarah si tratta del primo ballottaggio e l’emozione non può che essere alle stelle. Lil Jolie è invece già abituata al rischio e all’adrenalina che ne consegue. E sembra proprio la cantante già vincitrice del ballottaggio in passato la favorita, per la gioia dei suoi capitani Anna Pettinelli e Raimondo Todaro.