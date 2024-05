Fonte: Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi ad "Amici"

La finale di Amici è alle porte. I pochi allievi rimasti in gara si sfidano così senza esclusione di colpi nella puntata del 4 maggio, con le squadre dei Prof pronte a tutto pur di staccare un biglietto per la semifinale eccezionalmente in onda il 12 maggio. Maria De Filippi conduce la gara, com’è da tradizione, mentre sono diversi gli ospiti e tra questi c’è anche Emma, che torna a casa dopo l’ultimo Festival di Sanremo al quale ha partecipato con Apnea.

Anticipazioni di Amici del 4 maggio: cosa succede

Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi, emerse dalle registrazioni condotte giovedì scorso, rivelano che la prima manche si apre con la sfida a squadre tra Anna Pettinelli e Raimondo Todaro con quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A esibirsi è Martina, l’ultima allieva rimasta del team di Anna Pettinelli, che purtroppo è finita a rischio eliminazione.

Nella seconda partita, che ha visto fronteggiarsi Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e gli Zerbi-Cele, a rischiare è Dustin. La terza manche è quella decisiva, con Mida che rischia di uscire definitivamente dalla gara. Martina, Mida e Dustin potrebbero quindi dover lasciare per sempre la Scuola. Il ballottaggio vede però scontrarsi Martina e Mida, mentre il nome dell’eliminato viene rivelato solamente alla fine della puntata in onda su Canale5.

Gli allievi di Amici ancora in gara

La competizione è ormai agli sgoccioli, quindi i ragazzi stanno dando il massimo pur di ottenere un posto all’interno della finale in programma per il 18 maggio. Arrivarci non è per niente facile, soprattutto perché ormai il livello è altissimo e i giudici – Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi – stanno chiedendo loro sempre di più.

I concorrenti ancora in gara sono Martina, per la squadra composta da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Mida e Sarah per Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, infine Dustin, Holden, Petit e Marisol per Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Le possibilità per accedere alla finalissima sono dunque risicatissime e i ragazzi sono chiaramente chiamati a dimostrare tutto il loro talento per convincere i giudici a portarli ancora avanti.

Gli ospiti

Il Serale del 4 maggio riporta in studio una vecchia conoscenza del programma, Emma, già vincitrice nel 2010 e oggi artista affermata. La cantante salentina raggiunge il centro del palco per presentare il nuovo singolo Femme Fatale, che segue il successo del brano sanremese Apnea. L’occasione è quella giusta per presentare il brano ma anche per riabbracciare Maria De Filippi, con la quale ha mantenuto un bellissimo rapporto nonostante siano passati ormai anni dalla sua partecipazione. In studio, anche Enrico Brignano.

Quando va in onda Amici

La nuova puntata di Amici va in onda in prima serata il 4 maggio con la conduzione di Maria De Filippi e subito dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia. Lo show è trasmesso in contemporanea su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming dedicata, e qui rimane disponibile per la fruizione anche nei giorni successivi. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che raccoglie centinaia di commenti puntata dopo puntata, comprese quelle quotidiane del day time.