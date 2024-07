Temptation Island, le pagelle dell’ultima puntata: Jenny incoerente (3), Matteo pentito e innamorato (9)

Temptation Island non delude: anche nell’edizione (estiva) del 2024 ha regalato emozioni, polemiche e discussioni. Sotto l’abile conduzione di Filippo Bisciglia ha portato le coppie a scontrarsi, a interrogarsi e (a volte) a ritrovarsi. Un reality che come sempre ha promesso un viaggio nei sentimenti, nelle profondità delle emozioni. Possiamo dire, a edizione conclusa, che ha mantenuto quanto anticipato. L’ultima puntata ha visto quattro coppie ancora in gara: Alex e Vittoria, Raul e Martina, Jenny e Tony, Siria e Matteo.

Jenny incoerente: una scelta con riserva. Voto 3

Una storia difficile quella portata nel programma da Jenny e Tony. Cinque anni insieme. Cinque anni di sentimenti. Cinque anni di privazioni. Jenny molte volte ha parlato di come Tony le abbia sempre vietato alcune cose, vestiti, feste, piaceri. La 26enne nel programma aveva guardato i video del proprio fidanzato festaiolo con astio e la volontà di allontanarsi da lui sembrava essersi fatta a mano a mano più salda.

Jenny sembrava davvero aver preso consapevolezza di poter avere di meglio. Sembrava, dalle sue parole, che fosse finalmente emersa la volontà di esprimersi, di essere se stessa a 360 gradi. Sembrava anche aver capito che non è normale convivere con un uomo che ti impedisce di vestirti come vuoi e di uscire la sera con chi ti pare. Tony in puntata ha ammesso di averla manipolata a suo piacimento, di averla plagiata, per comodità. Ma niente di tutto questo ha avutoli risultato atteso. Jenny e Tony sono usciti insieme dal programma. Con riserva certo, perché ora alla ragazza ci vorrà del tempo per fidarsi di lui. Voto 3.

Raul in lacrime. Voto 6

Una coppia che forse ci ha stupito quella composta da Raul e Martina. I comportamenti del fidanzato sono stati spesso al centro di controversie e discussioni. Davanti ai video della fidanzata, che si avvicinava sempre di più al tentatore Carlo, ha quasi sempre reagito con una finta freddezza. Una durezza solo apparente, che sfogava poi quasi immediatamente in momentanei e veloci atti di violenza contro gli arredi del programma.

Tutto cambiato nell’ultima puntata di Temptation Island (o almeno così sembrerebbe). Alla vista dell’ennesimo video di Martina con il single Carlo, Raul ha dismesso la sua maschera di ghiaccio e si è sciolto in un copioso pianto. Al falò di confronto finale ha ammesso di amare ancora Martina e di voler ricominciare da zero. Tutto molto bello, ma è impossibile dimenticare le sue reazioni e le sue parole nei confronti della ragazza. Spesso parole violente, gelose, possessive. Martina da Temtation Island esce da sola, e forse la scelta è stata quella giusta. Voto 6.

Matteo pentito e innamoratissimo. Voto 9

Temptation Island, a volte, è anche vetrina di sentimenti profondi e mutati. Il caso di Matteo e Siria, per esempio, ha cambiato i toni di un ultima puntata caratterizzata da due rottura e una riappacificazione a metà. Quasi a voler darci un po’ di speranza, a incoraggiarci a credere ancora nell’esistenza di belle storie, la regia ha scelto di lasciare per ultimo il falò di confronto finale tra i due membri della coppia.

Siria ha chiesto di partecipare a Temptation Island. Sentiva di meritare di più, di vivere una storia non all’altezza della sua giovanissima età. Sentiva le ali tarpate da Matteo, il quale non voleva fare viaggi, non voleva ballare, “voleva solo giocare alla play”. Poi la partecipazione al programma. Matteo, guardando i video di Siria nel villaggio delle fidanzate, non ha mai urlato, scalpitato. Non ha mai insultato la fidanzata per come era vestita o per come si comportava con i tentatori. No. Ha sempre reagito con gioia, vedendo come la ragazza riuscisse a godersi l’esperienza, scoprendosi, indagandosi, dando spazio alle proprie passioni anche. All’epilogo Matteo si è presentato in lacrime, conscio di averla trascurata, messa in un angolo, annebbiata, e pronto a fare dei cambiamenti, profondi e duraturi, per lei. Non resta che stare a vedere. Voto 9.