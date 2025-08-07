Jenny Guardiano contro l’ex Tony Renda dopo Temptation Island: “Stanca di questa situazione”

IPA Ancora scontro tra Jenny Guardiano e Tony Renda dopo Temptation Island

Le storie d’amore non finiscono sempre bene. Quella tra Jenny Guardiano e Tony Renda certamente ha ancora degli strascichi che faticano ad andar via. Nonostante siano trascorsi ormai molti mesi da quell’edizione di Temptation Island che li ha visti tra i protagonisti e che già allora aveva fatto emergere una dinamica non proprio edificante nella loro relazione, il DJ continua a rilasciare interviste sulla sua ex fidanzata. E Jenny, dal canto suo, ha deciso di non restare in silenzio.

Cosa ha detto Tony Renda sulla ex fidanzata

Come ha spiegato la stessa Jenny Guardiano in un video sfogo condiviso su TikTok, l’ex fidanzato Tony Renda ha rilasciato in pochi mesi ben tre interviste, nelle quali ha parlato proprio della fine della loro relazione. In una delle ultime, oltre a raccontare della sua esperienza a Temptation Island, ammettendo di non aver saputo sfruttare a dovere la visibilità data dal programma, il DJ ha spiegato che Jenny è una donna molto sensibile ma anche giovane e facilmente influenzabile. Secondo Tony, la ragazza sarebbe ancora molto arrabbiata ed è per questo che continuerebbe ad attaccarlo perché sarebbe stato lui a porre fine alla loro relazione. Per tale ragione si è dichiarato deluso dal suo comportamento.

“Sono stanca di sentire il mio nome sulla bocca di chi cerca di infangarlo, come se fosse diventata una cosa normale. No, non normalizziamo il comportamento di ex repressi che cercano di distruggere la vostra immagine solo per ripulire la propria. Non siete quello che cercano di far credere, e questo basta”, queste le parole della Guardiano su Instagram, rivolgendosi ai propri follower.

La risposta di Jenny Guardiano su TikTok

Nel suo video sfogo condiviso su TikTok, l’ex compagna del DJ ha ribadito quanto sia inopportuno che quest’ultimo continui a rilasciare interviste o dichiarazioni sul suo conto, raccontando tra l’altro qualcosa che non corrisponderebbe a verità.

“Sono sinceramente stanca di questa situazione. Siamo arrivati alla terza intervista in cui parli di me. Dici che sono cambiata, che sono diventata una delusione di donna. A volte bisognerebbe avere le pa**e di essere uomo e dire: ‘Ho fatto pietà, l’ho lasciata nel giorno più brutto della sua vita, l’ho buttata fuori di casa, le ho fatto i sacchi dei vestiti, suo padre non c’era più, ho fatto bordello quel giorno, ho fatto fare un incidente stradale e le ho detto che doveva morire come suo padre’”. Qui la Guardiano si riferisce a quanto aveva già raccontato mesi or sono, rivelando appunto che il suo allora fidanzato l’avrebbe abbandonata nel momento più difficile, di maggiore vulnerabilità, quando ha perso il padre.

Ma il suo sfogo non si è limitato a questo: “Tu che hai 45 anni, che dovresti farti una famiglia, rapportarti con le donne della tua età e smettere di scrivere messaggi alle diciassettenni. Tu che dovresti costruire la tua eredità, una pensione dignitosa, sveglia, trovati un lavoro. Jenny non è cambiata come hai rilasciato nelle interviste, Jenny ha ripreso la sua vita nelle mani. Scusa se oggi mi sono rifatta una vita, ho girato il mondo, ho cambiato città, ho vissuto per un mese all’estero, ho trovato lavoro con i miei airBnB”. Poi ha proseguito con una serie di frasi che il DJ avrebbe pronunciato nei suoi riguardi: “Se ti vesti in quel modo ti violentano”, “Se esci di casa ti fanno a pezzetti”, “Se vai con la macchina fai un incidente stradale”, “Quell’aereo cadrà”, “Ti deruberanno”.

“Ho smesso di credere a queste str****te. Mi dispiace di essere l’argomento principale della tua vita, si vede che non mi hai superato. Peccato, io ho già fatto tante di quelle cose nella mia vita. Baci. E mi farò quella famiglia che tanto mi merito. Non ti preoccupare. Non mentire a te stesso, fai un percorso psicologico importante”, ha concluso, citando una delle frasi emblematiche dell’ultima edizione di Temptation, pronunciata dall’avvocato Alessio Loparco.