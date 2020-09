Chi è Isabel Preysler, la bellissima ex moglie di Julio Iglesias

editato in: da

Victoria e Cristina, le figlie stupende di Julio Iglesias conquistano Instagram

Isabel Preysler, all’anagrafe María Isabel Preysler Arrastia, è una modella di origini filippine nota alle cronache rosa per il suo matrimonio con il cantante Julio Iglesias. Classe 1951 – ha compiuto 69 anni lo scorso 18 febbraio – ha iniziato la carriera giovanissima grazie alla vittoria a un concorso di bellezza.

A 16 anni si è trasferita a Madrid per frequentare l’università. Al 1970 risale il suo incontro con Julio Iglesias. Il cantante madrileno, classe 1943, ai tempi era all’apice della carriera e aveva pubblicato da poco il brano Gwendolyne, uno dei suoi più grandi successi.

Isabel e Iglesias sono stati una coppia per 7 anni. Dalla loro unione, annullata alle fine degli anni ’70 dalla diocesi di Brooklyn, sono nati tre figli: María Isabel, detta Chabeli, Julio junior ed Enrique, celebre cantante pop legato da tanti anni alla ex tennista russa Anna Kournikova (la coppia ha accolto nel marzo 2020 la terza figlia).

La fine del matrimonio tra la Preysler e Iglesias, decretata ufficialmente nel 1979, ha rappresentato una svolta importante per la vita di Isabel. In quel periodo, infatti, la ex consorte della voce di Pensami ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo. Per il suo primo servizio, pubblicato sulle pagine del celebre tabloid ¡Hola!, ha intervistato proprio l’illustre ex.

Proseguendo con l’elenco dei passi importanti della sua carriera, è impossibile non chiamare in causa il 1984, anno che l’ha vista esordire come conduttrice alla guida della trasmissione Hoy. La ex moglie di Julio Iglesias ha affiancato il lavoro di giornalista a quello di testimonial nelle campagne di diversi marchi, da Ferrero Rocher a Manolo Blahnik. Nel 2009, ha prestato il suo volto per una campagna del gruppo Porcelanosa. Suo compagno di viaggio in questa occasione è stato l’attore George Clooney.

Quando si parla della vita e della carriera di Isabel Preysler, è doveroso citare anche la sua attività filantropica che, nel 2006, le è ha permesso di conquistare un importante premio internazionale. Cosa dire, invece, in merito alla sfera sentimentale dopo la fine del matrimonio con Iglesias? Che nel marzo 1980 si è sposata con Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, dal quale l’anno seguente ha avuto la quarta figlia Tamara Isabel.

Attualmente legata al Premio Nobel per la letteratura Mario Vargas Llosa, è stata sposata anche con l’ex ministro delle finanze spagnolo Miguel Boyer. Dalla loro unione, nel 1989 è nata Ana Isabel.