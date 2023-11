Fonte: IPA Carriera e vita privata di Anna Kournikova

Il suo nome brilla tra quello delle atlete che hanno fatto la storia del tennis, perché Anna Kournikova ha iniziato a giocare da piccolissima e, sempre da giovanissima, ha raggiunto vette mai immaginate: a soli 16 anni, infatti, ha strappato il pass per la semifinale di Wimbledon. E sempre da giovane si è ritirata dalla carriera sportiva, pur continuando a lavorare anche in altri settori. Come quello della moda: del resto a guardare Anna Kournikova non si può che rimanere senza fiato per il suo fascino.

Bellissima e di grande talento, ha dato il meglio nel doppio, ambito in cui ha ottenuto molte vittorie e riconoscimenti, come quello di essere prima nel ranking WTA (mentre nel singolo, il punto più alto della classifica, è stato l’ottava posizione).

Da tantissimi anni è legata al cantante Enrique Iglesias, i due hanno tre figli: due gemelli nati nel 2017 e una figlia venuta alla luce nel 2020.

Anna Kournikova, la sua carriera nel tennis

Nata a Mosca a giugno del 1981, Anna Kournikova ha iniziato a soli cinque anni a giocare a tennis e a 10 ha lasciato la Russia con la sua famiglia per allenarsi nell’accademia di Nick Bollettieri in Florida.

Pochi anni dopo il suo nome era già noto nel settore giovanile e, a soli 14 anni, ha debuttato nel tennis professionistico giocando nella Fed Cup per la Russia. Tanti i suoi primati, che dimostravano l’incredibile talento che l’ha portata a ottenere grandi risultati in giovanissima età.

Ad esempio, a 15 anni ha raggiunto il quarto turno degli US Open, fermata da quella che era una delle campionesse del momento: Steffi Graf. A 16 anni, invece, grazie alla sua bravura è riuscita ad arrivare alle semifinali di Wimbledon: la sua corsa – in quella occasione – fu fermata da Martina Hingis. La stessa tennista con la quale ha poi giocato più volte in doppio, ambito in cui Anna Kournikova si è distinta vincendo molti tornei di rilievo e arrivando a raggiungere la prima posizione della classifica mondiale WTA (Woman’s Tennis Association).

Nel singolo, invece, la posizione migliore del ranking l’ha raggiunta nel 2000, piazzandosi all’ottavo posto.

Una carriera, la sua, molto breve pur essendo iniziata presto: infatti negli ultimi anni di gioco ha dovuto fare i conti con diversi infortuni che l’hanno portata nel 2003 – a soli 22 anni – a dire addio al tennis professionistico, pur continuando a scendere in campo per progetti benefici.

Alla carriera sportiva, poi, ha affiancato – a partire dai 16 anni – quella come modella diventando testimonial di alcune campagne pubblicitarie importanti. Bionda, con un fisico scolpito dallo sport, dei bellissimi occhi che ammaliano al primo sguardo e un fascino capace di incantare, è stata anche inserita nelle classifiche delle donne più belle al mondo.

Inoltre, ha provato la recitazione, lavorando a un film (Io, me & Irene), per la regia di Peter e Bobby Farrelly uscito nel 2000 e con Jim Carrey e Renée Zellweger. Una piccola parte che, però, si è andata ad aggiungere al suo curriculum.

E poi ha preso parte a un video musicale molto speciale, perché è in quella occasione che ha incontrato l’uomo con cui avrebbe in seguito avuto tre figli. Era il 2001 e, da allora, Anna Kournikova ed Enrique Iglesias formano una delle coppie più solide e belle del mondo dello spettacolo.

Altezza, fisico e segno zodiacale

Ancora oggi, dopo che la sua carriera sportiva è finita da circa 20 anni, Anna Kournikova resta una star: lontana dai riflettori, ma nel cuore dei tantissimi fan. L’ex tennista è una donna stupenda, con un fisico scolpito da tanti allenamenti e un fascino che ha saputo conquistare intere generazioni. A quanto pare, è alta 1,73 e il suo corpo è armonioso e tonico.

È nata il 7 giungo del 1981, per cui è dei Gemelli: le caratteristiche di questo segno zodiacale sono molto interessanti; infatti – secondo l’astrologia – chi è nato in questo periodo dell’anno è una persona che ama stare in compagnia, curiosa e capace di confrontarsi con gli altri. Inoltre, si dice che il Gemelli sia una persona furba.

Anna Kournikova, la vita privata: l’amore con Enrique Iglesias

Belli, anzi bellissimi, riservati e insieme da tantissimi anni. Anna Kournikova ed Enrique Iglesias formano una coppia da molto tempo: galeotto, per l’inizio della loro storia d’amore, fu il video di una canzone che ha segnato la loro vita.

Il video in questione era quello del brano Escape, datato 2001 e, a guardarlo ancora oggi, si percepisce la grande chimica tra i due. Una chimica che non si è mai spenta, così come i sentimenti, che – anzi – si sono tradotti nella creazione di una magnifica famiglia con la nascita di tre figli.

Anna ed Enrique, pur essendo personaggi noti del mondo dello spettacolo, hanno mantenuto la loro relazione lontana dai riflettori, pur condividendo ogni tanto qualche dettaglio.

A quanto pare, non si sono mai sposati, anche se non sono mancati i gossip a riguardo. Estremamente riservati, quello che si sa di loro è ciò che mostrano al mondo tramite i loro social, oppure che raccontano nelle interviste che rilasciano ai giornali.

Nel 2017 la coppia ha accolto i due gemelli Nicholas e Lucy, poi sono diventati nuovamente genitori a gennaio 2020 con la nascita della terza figlia: Mary.

Pare che la famiglia viva a Miami, negli Stati Uniti. Inoltre, Anna Kournikova ha la cittadinanza americana ormai da diversi anni.

Anna Kournikova e il rapporto con i social

Per una persona molto riservata il rapporto con i social può essere davvero particolare. Se si guarda, ad esempio, il profilo Instagram di Anna Kournikova la cosa che colpisce da subito è quanto l’ex tennista sia poco attiva: il suo ultimo post infatti risale al 2022, quando aveva condiviso una rarissima foto di famiglia per fare gli auguri al compagno Enrique Iglesias.

Nell’immagine si vedeva tutta la famiglia in un momento di felicità: non studiata ma spontanea e bellissima. A corredo aveva scritto: “Buon compleanno al papà più fantastico! Ti amiamo super!!!”.

Precedentemente, invece, era molto più attiva e condivideva con i suoi tantissimi follower diversi post anche relativi alla sua sfera personale: come qualche scatto di famiglia, video e momenti della sua quotidianità.

Ha anche un profilo Facebook, seguitissimo, ma dove non condivide più nulla da diversi anni.