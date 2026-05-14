Echo Show 5 è uno degli ultimi arrivati in casa Echo, ma ha già conquistato gli appassionati di domotica perché è ricco di vantaggi, a cominciare dal prezzo

Amazon Echo Show 5 è il dispositivo scontato che rende la casa smart

Era solo il 2018 quando Amazon Echo ha fatto la sua prima e timida comparsa nelle nostre case. Ora a distanza di 8 anni lo smart speaker realizzato da Amazon è una presenza fissa in moltissime abitazioni. Collegato con l’assistente vocale Alexa ci permette di controllare tutti i dispositivi smart presenti in casa, di riprodurre film, musica e persino di fare ricerche o di diventare il nostro promemoria personale. Tra l’altro in modo semplice tanto che può essere utilizzato da tutta la famiglia. Grazie al successo incredibile maturato nel corso di meno di un decennio la famiglia degli Echo si è ampliata con l’aggiunta di nuovi modelli come Dot, Studio e Show ognuno con le sue caratteristiche. Proprio Echo Show è tra i più gettonati per le sue alte prestazioni che si sono evolute con il passare dei modelli. Se sei alla ricerca di uno smart speaker versatile, Echo Show 5 è quello di cui hai bisogno. Vuoi sapere perché? Abbiamo non uno ma ben 5 motivi per convincerti.

Offerta Echo Show 5 Lo smart speaker di ultima generazione

Il prezzo competitivo è il primo motivo

Nonostante gli smart speaker di Amazon abbiano aumentato le prestazioni il prezzo è rimasto sempre competitivo. Echo Show 5 segue questa tendenza, ma lo fa anche meglio degli altri modelli Echo. Nonostante il suo prezzo di partenza superi di poco i 100 euro, l’e-commerce ha deciso di scontarlo. L’offerta infatti riduce del 32% il prezzo di partenza del dispositivo permettendoti di acquistarlo a soli 74,99€. Un vantaggio da prendere al volo perché dura solo per poche ore.

Audio e video di qualità: il secondo motivo

Uno schermo da 5,5” è già sufficiente per fare di Echo Show 5 il dispositivo smart da avere. Le dimensioni dello schermo, infatti ti permettono di controllare facilmente, anche a distanza, meteo e orario, ma non è tutto. Grazie alla connessione puoi goderti le tue serie preferite in ogni angolo della casa senza sforzarti o visualizzare con un colpo d’occhio la videocamera connessa. Lo schermo è supportato da un audio con bassi ancora più profondi e voci più nitide per apprezzare in pieno la tua musica preferita e non perderti neanche un dialogo dei film o delle serie tv.

Amazon

Il terzo motivo è una casa davvero smart e sicura

Tutti desideriamo avere una casa smart facile da controllare con un solo tap ed Echo Show 5 grazie al suo schermo ti consente di controllare tutti i dispositivi domotici, come luci, termostati con un semplice tocco sullo schermo anche da remoto. Inoltre, con questo dispositivo potrai avere sempre tutto sotto controllo persino se sei in viaggio. La videocamera integrata ti aiuta a controllare come stanno i tuoi animali domestici, mentre la tecnologia Drop In monitora la porta d’ingresso così da scoraggiare possibili intrusi.

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Il quarto motivo sono videochiamate in totale privacy

Come abbiamo visto Echo Show 5 ha uno schermo da 5,5” ideale non solo per guardare film, ma anche per effettuare videochiamate di lavoro o con amici e parenti che hanno un dispositivo Echo o l’app Alexa. I dispositivi Echo però sono anche attenti alla privacy e quindi ti basta premere un pulsante per disattivare i microfoni e coprire la telecamera.

Echo Show 5 è un piccolo elemento di design (il quinto motivo)

L’ultimo motivo per cui dovresti acquistare Echo Show 5? È che è un elemento di design che da dispositivo smart si trasforma in un piccolo quadro o in un album fotografico. Quando non è in uso, puoi mostrare foto o immagini, archiviare su Amazon Photos e integrarlo con il resto dell’arredamento.

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