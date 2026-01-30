Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Il suono della sveglia è per la maggior parte di noi “traumatico” perché ci desta dal sonno e ci costringe ad alzarci. Anche se è difficile da credere esiste un apparecchio che renderà ogni risveglio molto più piacevole e la soluzione arriva direttamente da Amazon. L’ultimo arrivato nella vasta gamma dei dispositivi Echo è Echo Spot, una sveglia elegante, intelligente che vanta numerose funzioni.

Se di solito la tecnologia si accompagna a un prezzo extra, con Echo Spot non è così. Il device è disponibile sul noto e-commerce a un prezzo che di sicuro stuzzicherà l’interesse degli appassionati di tech, ma anche di chi vuole svegliarsi in modo dolce. Il dispositivo per alcune ore è disponibile a soli 59,99€ euro grazie allo sconto che vi permette di risparmiare poco più di 30 euro. Acquistandola la mattina vi sveglierete molto più felici grazie a un risparmio niente male.

La Echo Spot e il display personalizzabile

I dispositivi Echo si sono sempre distinti per un design semplice, ma con Echo Spot si è deciso di fare un passo in avanti. Il display può essere personalizzato per adattarsi allo stile della camera da letto attingendo a una palette di colori per il display davvero ampia. Con pochi click potrete passare dal magenta, al viola, all’arancione perfino al lime, verde e blu, ma non è tutto. Per rendere la sveglia un vero oggetto di design potete scegliere se utilizzare i colori singolarmente e combinarli con un’ampia varietà di quadranti.

Se queste caratteristiche vi hanno colpito, rimarrete stupiti dal fatto che il display oltre all’ora, mostra anche i titoli dei brani musicali e molto altro. Echo Spot vi informerà in tempo reale sul meteo facendo apparire sul display la temperatura ed elementi grafici intuitivi come il sole, le nuvole o un fiocco di neve.

Audio potente e intuitivo

Se svegliarvi con la vostra canzone preferita è stato sempre il vostro sogno con Echo Spot diventa realtà. Non dovete fare altro che chiedere ad Alexa di impostare le sveglie con la musica che amate oppure scegliere uno dei quattro nuovi suoni personalizzati disponibili sul device. Qualsiasi sia la vostra decisione il suono sarà sempre nitido e potente grazie all’altoparlante posizionato nella parte frontale dell’apparecchio. Per passare da un brano all’altro o semplicemente per posticipare la sveglia, poi è sufficiente chiedere ad Alexa oppure sfiorare la superficie dell’apparecchio. Sì, perché i comandi touch presenti sul display renderanno ogni scelta semplicissima e veloce.

Amazon

Echo Spot è molto più di una sveglia

Se avete ancora dubbi, siamo sicuri che l’ultimo arrivato in casa Echo diventerà tra i vostri dispositivi preferiti, non solo per l’offerta imperdibile, ma anche perché con un solo device avrete più funzioni. Echo Spot può essere collegato facilmente agli altri dispositivi smart presenti in casa e impostare la vostra routine quotidiana. Potrete programmare un risveglio soft con luci soffuse, ma anche sfruttarlo nel corso della giornata. Programmare la diffusione della musica a determinati orari oppure ascoltare podcast e audiolibri presenti su servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music e Spotify sarà un gioco da ragazzi.

All’occorrenza avrete anche un device che può effettuare chiamate con dispositivi compatibili con Alexa o gestire i termoventilatori smart di casa. Praticamente un compagno affidabile ma a un prezzo mini grazie allo sconto extra disponibile per poche ore.

