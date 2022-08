Frasi sulla natura: citazioni e aforismi sulla sua bellezza

Fonte: iStock Photos

Forza, potenza, ma anche meraviglia, bellezza e tranquillità: le frasi sulla natura ci ricordano quanto sia straordinario il mondo intorno a noi e come possa lasciarci, ogni volta, senza fiato.

DiLei ha raccolto gli aforismi, le citazioni e le frasi sulla natura più belle ed emozionanti per ricordarci quanto sia straordinaria Madre Natura e come dovremmo – grandi e bambini – ringraziarla sempre.

Frasi sulla bellezza della natura

Un cielo stellato, una scogliera a picco sul mare, il volo degli uccelli o un tramonto infuocato: la bellezza della natura è difficile da afferrare, descrivere e raccontare. Un misto di stupore e reverenza accompagnano gli spettacoli che è in grado di regalarci e che ci lasciano ogni volta senza fiato.

Quel che vedo nella Natura è una struttura magnifica che possiamo capire solo molto imperfettamente, il che non può non riempire di umiltà qualsiasi persona razionale. Si tratta di un autentico sentimento religioso che non ha niente a che fare con il misticismo. (Albert Einstein)

Mi piace pensare la natura come una stazione di trasmissione illimitata, attraverso la quale Dio ci parla ogni momento. Non ci resta altro che sintonizzarci. (George Washington Carver)

La Terra è un bel posto e vale la pena lottare per lei. (Ernest Hemingway)

La mia anima non può trovare nessuna scala per il Paradiso che non sia la bellezza della Terra. (Michelangelo Buonarroti)

La ricchezza che raggiungo viene dalla Natura, la fonte della mia ispirazione. (Claude Monet)

E poi, ho la natura e l’arte e la poesia, e se questo non è sufficiente, che cosa posso volere di più? (Vincent van Gogh)

Tutte le brutture del mondo possono essere dimenticate nella bellezza della natura! (Mehmet Murat ildan)

È nel cuore dell’uomo che la vita dello spettacolo della Natura esiste; per riuscire a vederlo, bisogna sentirlo. (Jean-Jacques Rousseau)

Per tutta la vita, gli spettacoli della Natura mi hanno fatto gioire come un bambina. (Marie Curie)

C’è una gioia nei boschi inesplorati. C’è un’estasi sulla spiaggia solitaria. C’è vita dove nessuno arriva vicino al mare profondo, e c’è musica nel suo boato. Io non amo l’uomo di meno, ma la Natura di più. (Dal film Into the wild)

La natura non è un posto da visitare. È casa nostra. (Gary Snyder)

La natura ha migliaia di colori, e noi ci siamo messi in testa di ridurne la scala solo ad una ventina (Hermann Hesse)

Tutte le cose e le azioni esistenti nella Natura sono perfette. (Baruch Spinoza)

Brevi frasi sulla natura

Non serve tanto per raccontare la bellezza e la meraviglia della natura. A volte bastano delle brevi frasi per rivelare le emozioni scatenate dalla grandiosità della Terra che si svela a noi con i suoi fenomeni naturali, i suoi angoli straordinario e la sua maestosità senza fine.

La natura ha delle perfezioni per mostrare che è l’immagine di Dio, e dei difetti per mostrare che ne è soltanto l’immagine. (Blaise Pascal)

La natura, il vicario di Dio onnipotente. (Geoffrey Chaucer)

Ho sempre considerato la natura come l’abito di Dio. (Alan Hovhaness)

La Natura è rivelazione di Dio; l’Arte, rivelazione dell’uomo. (Henry Wadsworth Longfellow)

La natura è piena di genio, piena di Divino, cosicché neppure un fiocco di neve sfugge alla sua mano modellatrice. (Henry David Thoreau)

Chi intravede il mistero della Natura, non può essere ingannato da alcun tema del di là. (Omar Khayyam)

Se la natura avesse tante leggi quante ne ha lo Stato, neppure Dio potrebbe governarla. (Ludwig Börne)

La Natura è l’arte di Dio. (Ralph Waldo Emerson)

C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: la natura. (Jean-Jacques Rousseau)

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

La natura non fa nulla di inutile. (Aristotele)

Gli uomini discutono, la natura agisce. (Voltaire)

La Natura ha strane leggi, ma lei, almeno le rispetta. (Leo Longanesi)

In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso. (Aristotele)

Alla natura si comanda solo ubbidendole. (Francis Bacon)

La natura non è un posto da visitare: è casa nostra. (Gary Snyder)

La natura non ha fretta, eppure tutto si realizza. (Lao Tzu)

Solleva la natura, Dio è sotto. (Victor Hugo)

Se l’ignoranza della natura diede vita agli dei, la sua conoscenza li distruggerà. (Barone d’ Holbach)

Chi si consegna alla natura non ha bisogno dell’inconoscibile, del soprannaturale, per poter provar rispetto. (Konrad Lorenz)

Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. (Arthur Bloch)

La natura ha delle perfezioni per dimostrare che essa è l’immagine di Dio e ha dei difetti per mostrare che ne è solo un’immagine. (Blaise Pascal)

La natura esiste indipendentemente dalla coscienza: fuori dalla natura e dall’uomo non ci sono che rappresentazioni fantastiche e illusorie. (Roger Garaudy)

La natura e le lettere sembrano nutrire una spontanea antipatia; mettetele insieme, e si faranno a pezzi. (Virginia Woolf)

Frasi sulla natura selvaggia

Le frasi sulla natura selvaggia ci raccontano la potenza e la forza di Madre Terra. Perché la natura può essere placida, ma anche scatenare un’energia che non possiamo controllare e che è enorme in confronto all’essere umano, piccolo e insignificante di fronte ad essa. Perché la natura crea, ma distrugge anche. Custodisce segreti ed è indomabile, nonostante il progresso e la tecnologia dell’uomo. Sono tanti gli autori, poeti e scrittori che hanno raccontato il mistero e la forza che si nasconde dietro una foresta, un temporale, un uragano o semplicemente un tramonto nelle lande selvagge.

Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata. (Albert Einstein)

Siamo impotenti di fronte alla forza della natura. (Reinhold Messner)

Più guardiamo nel profondo della Natura, più ci accorgiamo che è piena di vita e più constatiamo che tutta la vita è un mistero e che noi siamo uniti a ogni vita che esiste nella Natura. (Albert Schweitzer)

Analogie segrete legano assieme le più remote parti della Natura, come l’atmosfera di un mattino d’estate è pervasa di innumerevoli sottilissimi fili, che vanno in ogni direzione, svelati dai raggi del sole nascente. (Ralph Waldo Emerson)

La salvezza del mondo è nella natura selvaggia. (Henry David Thoreau)

La natura è l’infinita combinazione e ripetizione di molte poche leggi. (Ralph Waldo Emerson)

Natura è tutto ciò che noi vediamo: il colle, il pomeriggio, lo scoiattolo, l’eclissi, il calabrone. O meglio, la Natura è il paradiso. Natura è tutto ciò che noi udiamo: il passero bobolink, il mare, il tuono, il grillo. O meglio, la Natura è armonia. Natura è tutto quello che sappiamo senza avere la capacità di dirlo, tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità. (Emily Dickinson)

La Natura ha strane leggi, ma lei, almeno le rispetta. (Leo Longanesi)

O natura, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? (Giacomo Leopardi)

Frasi sulla natura di Leopardi

Letterato e poeta che ha influenzato il XIX secolo, Giacomo Leopardi ha scritto spesso lasciandosi ispirare dalla natura. La sua visione della Madre Terra segue totalmente l’evoluzione del suo pensiero, partendo da una natura identificata come benefica e positiva, sino ad arrivare a una considerazione di essa come la fonte di tanti mali dell’uomo.

La natura non ci ha solamente dato il desiderio della felicità, ma il bisogno; vero bisogno, come quel di cibarsi. Perché chi non possiede la felicità, è infelice, come chi non ha di che cibarsi, patisce di fame. Or questo bisogno ella ci ha dato senza la possibilità di soddisfarlo, senza nemmeno aver posto la felicità nel mondo. Gli animali non han più di noi, se non il patir meno; così i selvaggi: ma la felicità nessuno.

La natura ci destinò per medicina di tutti i mali: la morte.

L’esistenza, per sua natura ed essenza propria e generale, è un’imperfezione, un’irregolarità, una mostruosità. Ma questa imperfezione è una piccolissima cosa, un vero neo, perché tutti i mondi che esistono, per quanti e quanto grandi che essi siano, non essendo però certamente infiniti né di numero né di grandezza, sono per conseguenza infinitamente piccoli a paragone di ciò che l’universo potrebbe essere se fosse infinito; e il tutto esistente è infinitamente piccolo a paragone della infinità vera, per dir così, del non esistente, del nulla.

La vita di quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate ambedue tra sé di maniera, che ciascheduna serve continuamente all’altra, ed alla conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione.

La natura è gagliarda magnanima focosa, inquieta come un ragazzaccio.

Poco manca ch’io non bestemmi il cielo e la natura che par che m’abbiano messo in questa vita a bella posta perch’io soffrissi.

Natura è come un bambino che disfa subito il fatto.

La tartaruga lunghissima nelle sue operazioni ha lunghissima vita. Così tutto è proporzionato nella natura; e la pigrizia della tartaruga, di cui si potrebbe accusar la natura, non è veramente pigrizia assoluta, cioè considerata nella tartaruga, ma rispettiva.

Tu [Natura] sei nemica scoperta degli uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora c’insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo sangue e delle tue viscere.

Qualsivoglia consuetudine, quantunque corrotta e pessima, difficilmente si discerne dalla natura.

Una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura.

Frasi sulla natura per bambini

Le frasi sulla natura per bambini insegnano ai più piccoli a rispettare la Terra e ad amarla. Sono citazioni e aforismi che parlano della bellezza che ci è stata donata e l’importanza di proteggerla attraverso il riciclo e limitando l’inquinamento. In questo modo i bimbi hanno la possibilità di imparare ad amare e a rispettare la natura.

Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso. (José Ortega y Gasset)

Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore. (Sergio Bambarén)

L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo; dove tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa che tutti noi condividiamo. (Lady Bird Johnson)

Ci deve essere un modo migliore per fare le cose che vogliamo, un modo che non inquini il cielo, o la pioggia o la terra. (Paul McCartney)

Credo che avere la Terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare. (Andy Warhol)

La nazione che distrugge il proprio suolo distrugge se stessa. Le foreste sono i polmoni della nostra terra, purificano l’aria e danno nuova forza alla nostra gente. (Franklin Delano Roosevelt)

Non conosciamo mai il valore dell’acqua finché il pozzo è asciutto. (Thomas Fuller)

Devo lasciare un biglietto a mio nipote: la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è. (Andrea Zanzotto)

La spazzatura è una grande risorsa nel posto sbagliato a cui manca l’immaginazione di qualcuno perché venga riciclata a beneficio di tutti. (Mark Victor Hansen)

Butta, raccogli e organizza. Niente ti prende più energia di uno spazio disordinato e pieno di cose del passato che ormai non ti servono più. (Dalai Lama)

Frasi sulla meraviglia e la tranquillità della natura

La natura può essere impetuosa e persino spaventarci, ma più spesso sa lasciarci senza fiato con la sua bellezza. Cascate meravigliose, il mare infinito, il cielo azzurro, le stelle: la natura più spesso ci regala meraviglia e tranquillità. Lo sanno bene scrittori e poeti che ne hanno narrato e tessuto le lodi nel corso degli anni, raccontando la magia che si compie ogni giorno intorno a noi.