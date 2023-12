Ritrovarsi: frasi, citazioni e aforismi emozionanti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Le migliori frasi e aforismi sul ritrovarsi

Le frasi sul ritrovarsi ci portano alla scoperta di legami che vincono il tempo e le distanza, ma ci svelano anche l’importanza di guardare dentro di sè e di capire cosa si desidera veramente. Citazioni e aforismi che ci motivano, ci fanno riflettere d emozionare, da collezionare, dedicare o leggere ad alta voce.

DiLei ha raccolto le frasi, le citazioni e gli aforismi più belli sul ritrovarsi in amicizia, in famiglia e non solo.

Frasi ritrovarsi in amicizia

L’amicizia è un valore importante e un legame che non conosce distanze e separazioni. Le frasi sul ritrovarsi in amicizia ci insegnano quando forte e unico sia il rapporto con un amico e come vada sempre preservato, per superare qualsiasi ostacolo.

Credo nelle persone che si sono perse almeno una volta, a quelle che hanno dovuto cercarsi, e poi si sono ritrovate. (Riccardo Bertoldi)

Bisogna tuttavia convenire che l’amicizia, essendo armonia fra le anime, non potrebbe sopravvivere ad una lontananza prolungata, se queste anime non si dessero di tanto in tanto segni di buon accordo, e questi segni possono essere di due specie: le parole e le azioni. (Frédéric Ozanam)

Non si è mai lontani abbastanza per trovarsi. (Alessandro Baricco)

L’amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità; si può camminare accanto e crescere insieme pur percorrendo strade differenti, pur essendo distanti, come noi due, centinaia di migliaia di chilometri. (Susanna Tamaro)

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore. (Helen Keller)

Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami rimangono e sfidano il tempo…

perché hanno una sola casa: il cuore. (Colette Haddad) Una parte di te è cresciuta in me, saremo sempre insieme, mai lontani, forse nella distanza ma non nel cuore. (Hakan Massoud Nawabi)

Ci sono momenti nella vita in cui qualcuno ti manca così tanto che vorresti proprio tirarlo fuori dai tuoi sogni per abbracciarlo davvero. (Paulo Coelho)

Non esiste nulla che renda il mondo tanto spazioso come avere amici molto distanti; sono loro che formano le latitudini e le longitudini. (Henry David Thoreau)

Non è possibile perdersi in maniera totale, assoluta, suprema. Rilassati, perditi una volta ogni tanto, va benissimo così! Perditi e ritrovati, attimo dopo attimo. Questa esistenza è una commedia meravigliosa che si fonda sul perdersi e il ritrovarsi. (Osho)

Due persone si perdono letteralmente in un rapporto. Si buttano in una relazione sperando di trovare se stesse, e invece finiscono per perdersi. Questa perdita del Sé è la maggiore causa di amarezza e del senso di fallimento. (Neale Donald Walsch)

È necessario superare se stessi, il piccolo io per unirsi all’oceano d’Amore dell’universo: è un perdersi per ritrovarsi nella più sublime grandezza. (Amadeus Voldben)

Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano.

È vero o no che la montagna ispira più riverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all’abitante delle sue pendici? (Khalil Gibran) Nessun luogo è lontano. Può forse una distanza materiale separarci davvero dagli amici? Se desideri essere accanto a qualcuno che ami, non ci sei forse già? (Richard Bach)

Solo quando ci siamo perduti, o in altre parole, solo quando abbiamo perduto il mondo, cominciamo a trovare noi stessi, a capire dove siamo e l’infinita ampiezza delle nostre relazioni. (Henry David Thoreau)

Tieni caro quelle persone che hanno la capacità di toccarti e allo stesso tempo sono lontani migliaia di chilometri da te. (Rachel Wolchin)

Nessuna distanza temporale o spaziale può indebolire l’amicizia di due persone che credono ognuna nel valore dell’altra. (Robert Southey)

L’amicizia non è diminuita dalla distanza o dal tempo, dalla sofferenza o dal silenzio. È in queste cose che mette più profonde radici. È da queste cose che essa fiorisce. (Pam Brown)

Come per la preghiera non ci sono distanze per l’amicizia. (Henri Antoine Grouès)

La vera amicizia resiste al tempo, alla distanza e al silenzio. (Isabel Allende)

Perdersi e ritrovarsi frasi

Perdersi per ritrovarsi: è una legge dell’Universo e il modo migliore per affrontare l’esistenza. La vita infatti è fatta non solo di momenti belli, ma anche di sfide in cui siamo costretti a toccare il fondo, a guardarci dentro oppure a dare un taglio con il passato per ritrovare la vera essenza di ciò che siamo.

Gli esseri umani possono scegliere, è l’unica cosa che Dio non ci toglie: la volontà, la forza di volere. Io voglio andare in paradiso e con la grazia di Dio riuscirò ad andarvi. (Madre Teresa di Calcutta)

Quello che non mi uccide, mi fortifica. (Friedrich Nietzsche)

C’è chi viaggia per perdersi, c’è chi viaggia per trovarsi. (Gesualdo Bufalino)

Non è perché le cose sono difficili che non osiamo, è perché non osiamo che sono difficili. (Seneca)

Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui offuschi la vostra voce interiore. E, cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario. (Steve Jobs)

Qual è la differenza tra vedere un film pornografico e fare all’amore? La stessa che passa tra guardare una città e cercare di scoprire che cosa vi accade, frequentare i bar, inoltrarsi nelle viuzze che non sono segnate sulle guide turistiche, perdersi per ritrovare se stessi. (Paulo Coelho)

Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. (Albert Einstein)

Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. (Vince Lombardi)

Ho sviluppato una forza interiore che mi ha fatto dimenticare la povertà in cui versavo, la sofferenza, la solitudine e la frustrazione. (Nelson Mandela)

Trovarmi, ecco la mia ansia. E il mezzo che ho scelto è la solitudine. (Ambrogio Fogar)

La forza interiore è la protezione più potente che hai. Non aver paura di assumerti la responsabilità della tua felicità. (Dalai Lama)

A volte ci perdiamo per ritrovarci e non è raro che cercandoci ci perdiamo un’altra volta, magari quell’unica volta per cui sarebbe valsa la pena non cercarci affatto. (Claudia Magnasco)

Forse bisogna perdersi per ritrovarsi, ritrovarsi per perdersi. (Giancarlo Dal Prà)

Dio non chiede niente di meno che un’assoluta abnegazione come prezzo della sola vera libertà che val la pena di possedere. E quando uno si perde così, trova immediatamente sé stesso servendo tutto quello che vive. (Mohandas Gandhi)

Una volta che si sia trovato sé stesso, bisogna essere capace di tempo in tempo di perdersi – e poi di ritrovarsi: presupposto che si sia un pensatore. A questo è infatti dannoso essere legato sempre a una stessa cosa. (Friedrich Nietzsche)

Perdersi per un po’ serve a ritrovarsi dopo, ancora più forti. (Monica Mioli)

La solitudine, o ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi. (Roberto Gervaso)

Tutti si preoccupano di trovare l’anima gemella; nessuno di ritrovare prima se stesso. (Marco Cortesi)

Fino a quando non ci perdiamo non c’è speranza di ritrovarci. (Henry Miller)

Perdersi è un modo pericoloso per ritrovarsi. (Clarisse Lispector)

Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde la salverà. (Gesù di Nazaret)

Soltanto quando ti sei perso l’amore può ritrovarsi in te senza smarrirsi. (Helene Cixous)

A volte capita di perdersi e di trovare qualcosa di nuovo. (Dan Bern)

Occorre pensare veramente, sentendo di pensare ciò che è assolutamente vero, trasfondersi interamente, perdersi nel proprio pensiero. E perdersi per ritrovarsi, perché ogni soluzione è sempre un nuovo problema. (Francesco Coppola)

Suppongo che a volte sia necessario perdersi per godersi la gioia di essere trovati. (Tricia Goyer)

Signore, dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo, affinché possa assistere al mio trionfo. (Napoleone)

Le anime più forti sono quelle temprate dalla sofferenza. I caratteri più solidi sono cosparsi di cicatrici. (Khalil Gibran)

Perdersi ogni tanto e poi ritrovarsi va benissimo: in questo modo ti puoi perdere di nuovo; devi creare un ritmo tra il perderti e il ritrovarti: la vita è una musica, e la musica può esistere solo se le due cose si alternano, altrimenti sarebbe monotona. (Osho)

Frasi sul ritrovarsi in famiglia

Ritrovarsi in famiglia è sempre qualcosa di speciale e unico. Un momento in cui si ritrovano gli affetti e si riscopre il calore di legami che durano una vita intera. Le frasi sul ritrovarsi in famiglia ci raccontano proprio questo e ci trasmettono una magia e una forza che non ha eguali.

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

‘Ohana’ significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. (Lilo & Stitch)

La famiglia è la cosa più importante al mondo. (Diana Spencer)

Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo. (Papa Francesco)

È felice, che sia re o contadino, colui che trova pace in casa sua. (Johann Wolfgang von Goethe)

La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana. (Papa Giovanni XXIII)

La casa è dove si trova il cuore. (Plinio il Vecchio)

La famiglia non deve solo consistere semplicemente in coloro con cui condividiamo il nostro sangue, ma anche in coloro a cui noi daremo in nostro. (Charles Dickens)

Ho imparato che stare con quelli che mi piacciono è sufficiente. (Walt Whitman)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Frasi sull’incontrarsi

Le frasi sull’incontrarsi nascono dalle riflessioni di scrittori, intellettuali e personaggi famosi che ci portano dentro l’importanza di alcuni incontri che possono cambiarci per sempre la vita e renderla davvero speciale se riusciamo a coglierli.

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo. (Charles Dickens)

Anima mia, sii brava e va’ in cerca di lei. Tu sai cosa darei se la incontrassi per strada. (Giorgio Caproni)

Spesso s’incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo. (Jean de La Fontaine)

Furono dati sulla mia bocca i baci di tutti gli appuntamenti… sventolarono sul mio cuore i fazzoletti di tutti gli addii. (Fernando Pessoa)

Perché senza cercarti ti incontro ovunque soprattutto quando chiudo gli occhi. (Julio Cortázar)

Ricorda che ogni persona che incontri ha paura di qualcosa, ama qualcosa e ha perso qualcosa. (H. Jackson Brown Jr)

Alla fine le anime gemelle si incontrano poiché hanno lo stesso nascondiglio. (Robert Brault)

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. (Paulo Coelho)

Se incontri un essere umano nella folla, seguilo… seguilo. (Daniel Pennac)

Prima che ci incontrassimo, vagavo per la vita senza una direzione, senza una ragione. So che, per qualche motivo, ogni passo che ho fatto da quando ho imparato a camminare, era un passo verso di te. Eravamo destinati ad incontrarci. (Nicholas Sparks)

Se è scritto che due pesci nel mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere cento volte più grande. (Stefano Benni)

Gli incontri organizzati attraverso un computer vanno bene, se sei un computer. (Rita Mae Brown)

Le anime se ne fregano e vanno agli appuntamenti con o senza il nostro consenso. Fanno l’amore prima dei corpi, ecco perché poi i corpi s’incontrano. (Massimo Bisotti)