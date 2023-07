Frasi sul passato: per ricordarlo, apprezzarlo e trarne insegnamento

Il tempo che passa, le esperienze che non tornano, i rapporti che si esauriscono, i rimpianti e i rimorsi. Le frasi sul passato possono sottolineare quello che non c’è più oppure, meglio, possono spingere a riflettere su ciò che è stato e su quello che si è imparato.

Se il vissuto è uno stimolo a fare meglio, uno dei motivi per cui si è quello che si è allora – qualsiasi cosa accada – si vince, anche quando si pensa di aver perso. Perché è normale che ci siano alti e bassi, che si cada e ci si faccia anche male, ma la differenza lo fa il modo in cui ci si rialza. Senza arrendersi, più forti di prima.

Ecco allora che la raccolta di aforismi e citazioni stilata da DiLei diventa una fonte di ispirazione, aiuta a riflettere su come si possa vivere meglio il presente e il futuro alla luce di ciò che è stato. Se dalle esperienze belle, ma soprattutto da quelle meno belle, si riesce a trarre una lezione, allora nulla è stato vano, nemmeno il dolore.

Riflessioni su passato, presente e futuro

Le frasi sul tempo che passa, non soltanto sul passato che non torna, sono quelle che maggiormente spingono l’essere umano a interrogarsi. Perché il fatto che la vita abbia un inizio e una fine, il fatto di non sapere quando questa arriverà è una fonte di estrema preoccupazione e di incertezza.

Chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato (George Orwell).

Perdere il passato significa perdere il futuro (Wang Shu).

Non siate l’effetto del vostro passato, ma la causa del vostro futuro (Pasquale Adamo).

Se sapeste come vivere nel presente valorizzando le esperienze del passato e gli splendori dell’avvenire, vi avvicinereste al Divino (Omraam Mikhaël Aïvanhov).

Il passato non è solo ciò che è successo ma anche ciò che avrebbe potuto succedere ma non è avvenuto (Sarah Ban Breathnach).

L’uomo non pensa mai all’avvenire se non quando li dà noia il presente (Francesco Algarotti).

Il passato è come una lampada posta all’ingresso del futuro (Félicité Robert de Lamennais).

C’è un metodo per migliorare il nostro passato: cominciare a migliorare il nostro futuro (Mirko Badiale).

Come una civetta oppure un avvoltoio dagli occhi di brace, il passato insegue il presente, per dargli un senso, o per divorarlo (Fabrizio Caramagna).

Ecco a cosa serve il futuro: a costruire il presente con veri progetti di vita (Muriel Barbery).

Il passato non mi preoccupa: i danni che doveva fare li ha fatti; mi preoccupa il futuro, che li deve ancora fare (Pino Caruso).

Oh, l’avvenire! L’hanno creato solo per rovinarti il presente (Brigitte Bardot).

Ogni tanto mi piacerebbe poter viaggiare nel tempo, andare dal me del passato, mettermi un braccio intorno alle spalle e dirmi: “Sei preoccupato per tutto ciò che deve succedere? Tranquillo, dei tuoi sogni non se ne avvererà neanche uno ma non per questo smetterai di sognare. Farai tanti errori ma alcuni di essi saranno opportunità. E ciò che ti faceva più paura ti renderà solo più forte” (Fabrizio Caramagna).

La mia ansia che il presente diventasse subito passato perché potessi amarlo e vagheggiarlo a mio agio era anche sua, tale e quale. Era il nostro vizio, questo: d’andare avanti con le teste sempre voltate all’indietro (Giorgio Bassani).

I bambini sono senza passato ed è questo tutto il mistero dell’innocenza magica del loro sorriso (Milan Kundera).

Il miglior modo di liberarsi dal passato è cercare di essere in pace con noi stessi per vivere bene il presente (Romano Battaglia).

Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te, prima di andare avanti (Forrest Gump).

Il gusto del piacere ci vincola al presente. La preoccupazione per la nostra salvezza ci sospende all’avvenire (Charles Baudelaire).

Il passato non è un pacchetto che si può mettere da parte (Emily Dickinson).

Il presente non è un potenziale passato, è il momento della scelta e dell’azione (Simone de Beauvoir).

Il Passato giace sul Presente come il corpo morto di un gigante (Nathaniel Hawthorne).

Niente è meno del momento presente, se in tal modo intendete questo limite indivisibile che separa il passato dal futuro (Henri Bergson).

Il passato è un segnale di direzione, non un palo dove appoggiarsi (Thomas Holcroft).

L’incomprensione del presente cresce fatalmente dall’ignoranza del passato (Marc Bloch).

Il passato rivive ogni giorno perché non è mai passato (Proverbio africano).

Bisogna lasciare il passato all’oblio, e il futuro alla Provvidenza (Jacques-Bénigne Bossuet).

Non lasciare che il tuo passato sia scaraventato nel tuo presente per distruggere il tuo futuro.

Pochi possono dirsi: “Sono qui”. La gente si cerca nel passato e si vede nel futuro (Georges Braque).

Gli uomini trascorrono la prima metà della loro esistenza sognando il futuro e la seconda rimpiangendo il passato (Pino Caruso).

Il massimo della saggezza è vivere nel presente, pianificare il futuro e trarre profitto dal passato (Jacob Braude).

Darei tutti i miei giorni per un unico ieri (Jim Morrison).

Parole pericolose: “Avvenire.” Vaccinarsi con la parola “Passato” (Gesualdo Bufalino).

La gente fa sempre così. Rimpiange il passato come se il passato equivalesse al concetto del bene e odia il presente come se il presente equivalesse al concetto del male: volutamente ignorando che nel passato facevan lo stesso (Oriana Fallaci).

La vera generosità verso il futuro consiste nel donare tutto al presente (Albert Camus).

Niente fa rivivere il passato più intensamente di un odore che una volta vi era associato (Vladimir Nabokov).

Il presente è la somma vivente dell’intero passato (Thomas Carlyle).

Il presente non contiene altro che il passato; così, ciò che si scopre nell’effetto si trovava già nella causa (Henri Louis Bergson).

Da vecchi non c’è più da pensare al futuro; si tratta solo di prolungare il presente (Pino Caruso).

Gli storici falsificano il passato, gli ideologi il futuro (Zarko Petan).

Se iniziamo una lite tra passato e presente, scopriremo che ha perso il futuro (Winston Churchill).

Il presente è un punto appena passato (David Russel).

Trasportandoci al di qua del nostro passato, l’ossessione della nascita ci fa perdere il gusto del futuro, del presente, e del passato stesso (Emil Cioran).

Il passato è solo il presente diventato invisibile e muto; e dato che è invisibile e muto, le sue occhiate memorizzate e i suoi mormorii sono infinitamente precisi: Noi siamo il passato del domani (Mary Webb).

Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro (Sant’Agostino).

Il passato è un fantasma, il futuro un sogno; tutto ciò che abbiamo è il momento presente (Bill Cosby).

Una spugna per cancellare il passato, una rosa per addolcire il presente e un bacio per salutare il futuro (Guy de Maupassant).

Frasi d’aiuto per accettare il passato

Le frasi sul passato sono anche un modo per accettare ciò che è stato, trarne insegnamento e fare in modo che le esperienze negative e le sofferenze non si ripetano in futuro. Ci sono degli aspetti della vita su cui non si ha il potere di agire, ma ce ne sono altri su cui abbiamo voce in capito. Il segreto è agire su quelli e non tormentarsi sul resto.

I veri paradisi sono i paradisi che si sono perduti (Marcel Proust).

Pensa al passato soltanto quando il ricordarlo ti può dare piacere (Jane Austen).

Del passato dovremmo riprendere i fuochi, e non le sue ceneri (Jean Leon Jaurès).

La vita può essere capita solo all’indietro, ma va vissuta in avanti (Søren Kierkegaard).

Abbiamo tutti un pezzettino di passato che va in rovina o che viene venduto pezzo per pezzo. Solo che per la maggior parte delle persone non è un giardino; è il modo in cui pensavamo a qualcosa o qualcuno (Amor Towles).

Ciò che è passato è un prologo (William Shakespeare).

Il mio passato: quando è stato bello, rammento la situazione; quando è stato brutto, rammento me stesso (Peter Handke).

Non importa quanto duro sia stato il passato, puoi sempre ricominciare da capo (Buddha).

L’unico fascino del passato è che è passato (Oscar Wilde).

Nessun uomo è abbastanza ricco da poter ricomprare il suo passato (Oscar Wilde).

Più lontano lascio il passato dietro di me, più sono vicina a forgiare il mio carattere (Isabelle Eberhardt).

Non sprecare lacrime fresche per vecchi dolori (Euripide).

Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo (Primo Levi).

Le cose senza alcun rimedio dovrebbero essere senza riguardo: ciò che è fatto è fatto (William Shakespeare).

Saper rivivere con piacere il passato è vivere due volte (Marziale).

Il passato è passato: le frasi per accettarlo

Il passato è passato: le frasi per accettarlo

Non c’è altra soluzione: arrovellarsi, torturarsi, tornare costantemente con la mente a quello che è avvenuto, che ci ha fatto soffrire ma che non possiamo cambiare non è certo un approccio sano e costruttivo. Le frasi sulla vita, così come quelle sul passato, sono delle ispirazioni per riflettere su quello che si può fare per stare al meglio. Accettare ciò che è stato è un modo costruttivo di stare al mondo.

Il passato è l’elemento più fragile: sbiadisce sempre. E il più stabile: non cambia mai (Alessandra Paganardi).

Ogni volta che sei tentato di reagire nello stesso vecchio modo, chiediti se vuoi essere un prigioniero del passato o un pioniere del futuro (Deepak Chopra).

Se sei ancora attaccato ad un vecchio sogno di ieri, e continui a mettere dei fiori sulla sua tomba ad ogni momento, non puoi piantare i semi per un nuovo sogno che possa crescere oggi (Joyce Chapman).

Non lasciare che il tuo passato determini il tuo destino (Confucio).

Vivere nel passato è quasi come vivere in una bara… è totalmente limitante, e finisce con l’essere un coperchio sulla tua crescita (Doug Firebaugh).

Il passato non può essere cambiato, dimenticato, modificato o cancellato; può essere accettato solo.

Il passato è un paese straniero; fanno le cose in modo diverso lì (Lesley P. Hartley).

La verità di domani si nutre dell’errore di ieri (Antoine de Saint-Exupéry).

Le scene della nostra vita sono come rozzi mosaici. Guardate da vicino non producono nessun effetto, non ci si può vedere niente di bello finché non si guardano da lontano (Arthur Schopenhauer).

Il passato può fare male. Ma per come la vedo io, dal passato si può scappare, o imparare qualcosa (Walt Disney).

Rimpiangiamo il passato anche perché lo ricordiamo male (Roberto Gervaso).

Se dovessi rivivere la mia vita, la vivrei esattamente come come ho fatto. Non mi lamento del passato, né temo il futuro (Michel de Montaigne).

Il passato è l’unica cosa morta che ha un dolce odore (Edward Thomas).

Lascia che il tuo passato ti renda migliore, non amaro.

Ognuno ha il proprio passato chiuso dentro di sé come le pagine di un libro imparato a memoria e di cui gli amici possono solo leggere il titolo (Virginia Woolf).

La storia è la versione degli eventi passati che le persone hanno deciso di concordare (Napoleone Bonaparte).

Il passato è la sostanza di cui è fatto il tempo; perciò questo diviene subito passato (Jorge Luis Borges).

Se stai ancora parlando di quello che hai fatto ieri, oggi non hai fatto molto.

Ho lasciato incompiute una quantità di cose. Ma questo è naturale. E, a proposito, val la pena di ricordare che in francese il passato si chiama imperfetto (Charles De Gaulle).

Frasi sul voltarsi indietro

“Itaca” di Kavafis è una poesia che parla del fatto di quanto sia importante il viaggio più della meta, “Candele” – dello stesso autore – paragona una fila delle stesse al tempo che passa: quelle spente rappresentano il passato, quelle accese il presente e il futuro. Guardarsi indietro, in direzione di ciò che non è più ‘vivo’ serve solo nella misura in cui ci ricordiamo ciò che di bello è stato e ciò che non va ripetuto. Per il resto, è meglio guardare avanti con sguardo fiero e con la voglia di vivere il tempo che ci rimane nel migliore dei modi.

Il passato è come una candela posta a una distanza inadeguata: troppo vicina per renderti quieto, troppo lontana per confortarti (Amy Bloom).

Non posso tornare a ieri perché ero una persona diversa allora (Lewis Carroll).

Remiamo, barche controcorrente, risospinti senza sosta nel passato (Francis Scott Fitzgerald).

Non lasciare che il passato occupi troppo spazio nel presente (Will Rogers).

Un uomo non può liberarsi dal passato più facilmente di quanto possa farlo dal suo corpo (André Maurois).

Ci libereremo mai di questo passato? Esso si trova nel presente come il corpo morto di un gigante (Nathaniel Hawthorne).

Questo solo è negato a Dio: disfare il passato (Aristotele).

Strano, cosa riporta in modo così vivido il passato, a volte (Harriet Beecher Stowe).

Il passato è attaccato alle nostre spalle. Non dobbiamo vederlo; ma possiamo sempre sentirlo (Mignon McLaughlin).

Se vuoi capire oggi, dovevi cercare ieri (Pearl Buck).

Là dove noi non siamo, si sta bene. Nel passato noi non siamo più ed esso ci appare bellissimo (Anton Čechov).

Siamo resi saggi non dal ricordo del nostro passato, ma dalla responsabilità per il nostro futuro (George Bernard Shaw).

Vivere nel passato è un’attività stupida e solitaria. Guardarsi indietro fa male ai muscoli del collo, ti fa sbattere contro la gente impedendoti di andare diritta per la tua strada (Edna Ferber).

Poesie sul passato

Le rime, i versi nascondono delle riflessioni che sanno di musica, di danza, che accompagnano il pensiero, che lo cullano. Affidarsi alle frasi sul passato di artisti che hanno la capacità di esternare i propri pensieri può essere un aiuto per trovare la via che si sta cercando magari da tanto tempo.

Versi di Fabrizio Caramagna

Oh passato,

raccontami di quando bambino

facevo castelli di sabbia,

e il secchiello pieno d’acqua e di sole

rideva.

Versi di Henry Van Dyke

Il tempo è

troppo lento per coloro che aspettano,

troppo rapido per coloro che temono,

troppo lungo per coloro che soffrono,

troppo breve per coloro che gioiscono;

ma per coloro che amano,

il tempo non è.

Versi di Elisabetta Valeri

È strano come a volte basta una scintilla a far riaccendere un fuoco che credevi ormai spento.

Una parola, un profumo, una foto ritrovata in un cassetto.

E gli anni sembrano minuti, le incertezze si dimenticano, il presente diventa sbiadito, il futuro da ridisegnare.

Puoi perderci l’anima dietro ai sogni del passato.

Sono comete troppo veloci a cadere giù. Non hai il tempo di capire se era proprio questo che volevi.

Sono bagliori un po’ sfocati, un faro nella notte.

Li ritrovi impolverati, fra milioni di altri, dimenticati in un angolo, pronti a essere cancellati.

Ma in un attimo quel profumo… Ti invade, prepotente, esigente, e non ti chiede il permesso, non gli importa chi sei ora.

Passato e presente si mescolano in un mix di rimpianti e rimorsi.

Destino e scelte fanno il loro gioco, tirano a sorte il tuo futuro.

Non passa niente, in fondo.

Lo nascondiamo sotto altri fogli, lo facciamo sovrapporre da altre immagini, resettiamo i ricordi girando mesi del calendario, ma basta un attimo e quel profumo ti invade di nuovo. Vuole la tua vita, pretende di invadere di nuovo tutto e ricomincia a torturarti.

Un gioco che ti chiama a gran voce senza chiedere il permesso e il destino si gioca a dadi il tuo passato.