Le più significative frasi sull’ipocrisia: aforismi e citazioni

Falsità e ipocrisia sono due sentimenti pessimi, che fanno soffrire le persone che li incontrano sul proprio cammino. A volte capita anche a noi stessi di essere falsi, magari a buon fine e senza cattiveria, ma quel che conta davvero è la sincerità, l’unico sentimento reale e trasparente, che ripaga sempre. Di ipocrisia e falsità hanno parlato diversi autori famosi, vediamo una raccolta delle migliori citazioni e di noti aforismi scelti da DiLei.

Frasi sull’ipocrisia e falsità

L’ipocrisia è uno degli atteggiamenti più negativi e viziosi che possiamo incontrare nella vita; purtroppo in alcuni casi è facile farsi travolgere in situazioni simili, ma è possibile fare realmente del male alle persone che ci circondano.

Solo l’onestà e la sincerità fanno bene a se stessi e agli altri. Per vivere sereni bisogna essere autentici sempre e comunque, e prendere le distanze da chi mente e si mostra a noi con una maschera. A chi non è capitato di soffrire scoprendo di avere accanto una persona falsa? E allora ecco le frasi sull’ipocrisia che DiLei ha scelto per te e per descrivere questi sentimenti coì pericolosi e negativi:

L’unica cosa che l’uomo può tradire è la sua coscienza. (Joseph Conrad)

Le parole false non solo sono cattive per conto loro, ma infettano anche l’anima con il male. (Socrate)

A lingua doppia non s’ha da credere. (Proverbio italiano)

L’ipocrita riesce a dire qualcosa di molto diverso da quello che pensava e riesce a dare la giusta e cordiale intonazione a quel qualcosa di diverso che secondo lui dovrebbe essere detto. (Fabrizio Caramagna)

Colui che si permette di dire una bugia una volta, trova molto più facile farlo una seconda volta. (Thomas Jefferson)

Chi muore senza portare nella propria tomba almeno una pedata ricevuta in dono da un qualche amico? (William Shakespeare)

Tutti noi indossiamo una maschera, e arriva il momento in cui non siamo in grado di rimuoverla senza rimuovere alcuni lembi della nostra pelle. (André Berthiaume)

Rimani comunque quello che sei. Ogni falsità, prima o poi, viene svelata. Rilassati semplicemente e sii te stesso, perché le persone amano la verità, non le pose. (Osho)

La prima virtù di tutti gli uomini davvero grandi è la sincerità. Essi hanno sradicato l’ipocrisia dai loro cuori. (Anatole France)

L’ipocrita non ha espressione: ha rappresentazioni. (Fabrizio Caramagna)

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas)

Per me odioso, come le porte dell’Ade, è l’uomo che occulta una cosa nel suo seno e ne dice un’altra. (Omero)

Quando la necessità ci costringe a usare parole sincere, cade la maschera e si vede l’uomo. (Lucrezio)

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. (Luigi Pirandello)

L’uomo finge continuamente di essere quello che non è; è un modo per nascondere se stesso. Chi è brutto cerca di sembrare bello, chi è preda di angosce cerca di sembrare felice, chi non sa niente cerca di dimostrare di sapere tutto. E le cose vanno avanti in questo modo. Se non diventi consapevole dei tre idioti che sono in te, non diventerai mai un saggio. È superando i tre idioti che si diventa realmente saggi. (Osho)

Qualunque cosa è migliore delle bugie e dell’inganno. (Lev Tolstoj)

Ci sono individui composti unicamente di facciata, come case non finite per mancanza di quattrini. Hanno l’ingresso degno d’un gran palazzo, ma le stanze interne paragonabili a squallide capanne. (Baltasar Gracián)

Aggiustati la maschera di ipocrisia, che ti si vede il naso da pagliaccio. (Fabrizio Caramagna)

Durante il carnevale gli uomini indossano una maschera in più. (Xavier Forneret)

L’uomo è un animale che finge, e non è mai tanto se stesso come quando recita. (William Hazlitt)

Quale vantaggio hanno i bugiardi? Che quando dicono la verità non sono creduti. (Aristotele)

Ci sono molte persone nel mondo, ma ci sono ancora più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke)

La falsità è facile, la verità così difficile. (George Eliot)

Noi siamo ciò che fingiamo di essere, quindi dobbiamo essere attenti a ciò che fingiamo di essere. (Kurt Vonnegut)

Frasi sull’ipocrisia in amore

C’è cosa più brutta di provare che cosa significa l’ipocrisia in amore? Un rapporto basato su sentimenti falsi, sulle menzogne, sul finto buonismo, solo per arrivare a secondi fini e poi “abbandonare la nave”, come se non fosse successo niente.

È molto triste, ma bisogna essere consapevoli che purtroppo l’ipocrisia in amore esiste e, anzi, sono tante le persone che rimangono ferite da questo malvagio atteggiamento nella coppia. In generale, nell’ipocrisia in amore, si dice che ci sia una parte preponderante di narcisismo, si vuole piacere più del dovuto e si desidera avere senza dare.

L’ipocrisia è in pratica l’altra faccia della medaglia della sincerità e della genuinità e trasparenza, un insieme di atteggiamenti e comportamenti legati a falsità e scarsa chiarezza. L’ipocrita vive celando e mascherando la sua vera e propria essenza, nascondendo il suo vissuto, i suoi reali bisogni, il suo modo di pensare e i suoi sentimenti. Chi mette la maschera della falsità e dell’ipocrisia in amore non vuole svelare le sue debolezze e difficoltà. Vediamo alcune frasi che lo spiegano:

L’ipocrisia è l’omaggio che la verità rende all’errore. (George Bernard Shaw)

L’unico vizio che non può essere perdonato è l’ipocrisia. Il pentimento di un ipocrita è esso stesso ipocrisia. (William Hazlitt)

L’amore è incompatibile con l’ipocrisia. (Paolo di Tarso)

Lo sguardo della gente non osserva ma analizza l’ipocrisia che c’è nell’aria emana una gran puzza. (Nesli)

Non giudico l’ipocrita, ma chi tace di fronte all’ipocrisia. (Menotti Lerro)

Io nacqui a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia. (Tommaso Campanella)

Per poter essere civilizzato l’uomo deve fingere di esserlo. La capacità di ipocrisia dà la misura della capacità di incivilimento di un popolo. (Nicolás Gómez Dávila)

Non esageriamo con l’ipocrisia degli uomini, la maggior parte pensa troppo poco per pensare doppio. (Marguerite Yourcenar)

La vicinanza tra Ipotesi e Ipocrisia nel dizionario mi fa sospettare che se la tua ipotesi fosse stata formulata erroneamente, non me lo diresti. (Fabrizio Caramagna)

L’ipocrisia è il preludio alla castrazione intellettuale. (Arrigo Cajumi)

Tutte le persone incolte sono ipocrite. (William Hazlitt)

Frasi sull’ipocrisia dei parenti

Perché mentire? Dietro all’ipocrisia dei parenti e delle persone a noi vicine ci sono differenti ragioni, prima di tutte la scarsa fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. Tutte insicurezze che portano l’ipocrita a mostrare di essere una persona diversa da quella che realmente è.

L’ipocrita, nei rapporti, spesso mente sulle proprie capacità e passioni, assume false sembianze per essere accolto e accettato e trarne i vantaggi. Certo è che scoprire delle persone ipocrite in famiglia, tra i propri parenti vicini e lontani, non è di certo piacevole; scoprire di essere stati ingannati da chi si ama di più fa molto male. Vediamo le frasi sull’ipocrisia dei parenti che DiLei ha scelto per te:

L’odio peggiore è quello dei parenti. (Tacito)

La malvagità dei parenti può arrivare ad essere una perfezione umana. (Fernando Menendez)

La cattiveria umana, che è grande, si compone in gran parte di invidia e di paura. (André Maurios)

Non abbiate paura della solitudine: lì non ci sono parenti. (Mirko Badiale)

L’ipocrisia è dare il veleno a qualcuno e augurargli la sua pronta guarigione. (Fabrizio Caramagna)

È una triste verità che perfino i grandi uomini hanno parenti poveri. (Charles Dickens)

Se volete star contenti alla larga dai parenti. (Georges Simenon)

Si potrebbe quasi provare pietà per i malvagi, perché sono destinati a vivere la loro vita in una prigione del cuore. (John Connolly)

L’affetto che serbate inviolato ai parenti vi sia pegno di quello che vi serberanno i nati da voi. (Giuseppe Mazzini)

Nessuna nuora, buona nuora. (Marcello Marchesi)

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

Gli odi tra parenti sono i più accaniti. (Tacito)

I parenti ce li dà il caso, ma noi scegliamo gli amici. (Jacques Delille)

Ogni uomo vede nei propri parenti, e specialmente nei cugini, una serie di grottesche caricature di sé stesso. (Henry Louis Mencken)

Ogni bambino somiglia al parente che possiede più denaro. (Luke Mc Luke)

I sogni premonitori sono troppo frequenti per essere sottovalutati come pure coincidenze. Un uomo ha sognato la morte di un parente e quello muore. Non tutti sono così fortunati. (Woody Allen)

Il principale difetto del denaro è che t’aumenta i parenti. (Mirko Badiale)

I nostri parenti sono quelli che, più volentieri di tutti gli altri, mettono in dubbio i nostri meriti. La regola è universale: il Buddha stesso non vi sfuggì: fu proprio un suo cugino ad accanirsi maggiormente contro di lui, e solo più tardi Mara, il Maligno. (E.M. Cioran)

Si viene da tutti dimenticati, da parenti, da amici, dall’innamorata, finalmente puranche dai propri nemici, ma non dai creditori. Perciò cerca di far più debiti che ti sia possibile per continuare a vivere nella memoria degli altri. (Moritz Sophir)

Le donne di famiglia sono le regine dell’ipocrisia. (Proverbio cinese)

Chi è che vive più a lungo? Un parente ricco. (Robert Orben)

Sulle mie spalle c’è il peso dell’ipocrisia dei miei genitori. (Silvia Rimbaud)

L’amicizia è la parentela più stretta. (Hazret Alì)

Spine letali, spine pungenti

tali sono le zie e le parenti. (Leonardo Sinisgalli)

Dagli amici mi guardi Iddio che dai parenti mi guardo io. (Totò)

Gli amici sono il modo di Dio per scusarsi dei parenti. (Hugh Kingsmill)

Frasi sull’ipocrisia religiosa

Gente che va in chiesa, ma che non crede in Dio. Il reale simbolo dell’ipocrisia religiosa. Partecipare ai sacramenti, alla Santa Messa e all’Eucarestia solo per farsi vedere dagli altri, per mettersi in mostra. Ma in realtà non provare alcun interesse e sentimento verso la religione, qualunque essa sia. E allora, vediamo alcune frasi scelte da DiLei, che possono spiegare molto bene questo falso atteggiamento:

Più studio le religioni più sono convinto che l’uomo non ha mai adorato altro che non se stesso. (Sir Richard Francis Burton)

Dove finisce la conoscenza, ha inizio la religione. (Benjamin Disraeli)

Le religioni nascono tutte le volte che un uomo sente di essere prigioniero di se stesso e rinchiude nella sua persona uno schiavo da liberare. (Fabrizio Caramagna)

Neppure preti, teologi, vescovi e cardinali sono riusciti a sradicare la religione dal cuore degli uomini. (Arciv. Makarios III)

Nessuno è più pericoloso di chi crede che i propri pensieri siano i pensieri di Dio. (Pino Caruso)

Le religioni sono figlie dell’ignoranza, e non sopravvivono a lungo alla madre. (Arthur Schopenhauer)

Volete credere alla religione? Non leggete i libri che la provano. Volete rispettarla? Non guardate a coloro che la predicano. (Laurent Angliviel de La Beaumelle)

La religione è per le persone che hanno paura di andare all’inferno. La spiritualità è per coloro che ci sono già stati. (Neil Gaiman)

La religione ha creato più santi che uomini buoni. (Fabrizio Caramagna)

Se c’è un Dio, l’ateismo deve sembrargli un’ingiuria minore rispetto alla religione. (Edmond de Goncourt)

La candela, si direbbe, simbolizza in modo eccellente la religione: essa sgocciola dappertutto, non riscalda in alcun modo e fuma in modo spaventoso senza donare luce. (Laurent Gouze)

Il comportamento etico di un uomo dovrebbe essere effettivamente basato sulla simpatia, educazione e legami sociali; non è necessaria alcuna base religiosa. L’uomo sarebbe davvero messo male se dovesse essere trattenuto dalla paura della punizione e dalla speranza di una ricompensa dopo la morte. (Albert Einstein)

La religione è il singhiozzo di una creatura oppressa, il sentimento di un mondo senza cuore, lo spirito di una condizione priva di spirito. È l’oppio dei popoli. (Karl Marx)

Non avete bisogno delle religioni per giustificare l’amore, ma la religione è il miglior strumento mai inventato per giustificare l’odio. (R. A. Weatherwax)

Ho trovato Dio nelle pozzanghere d’acqua, nel profumo del caprifoglio, nella purezza di certi libri e persino in certi atei. Non l’ho quasi mai trovato presso coloro il cui mestiere consiste nel parlarne. (Christian Bobin)

Frasi sul finto buonismo e ipocrisia

L’ipocrisia purtroppo regna ovunque, in ogni ambiente e situazione. Un esempio forte negli ultimi anni? Chi dichiara di essere vegetariano e animalista, e poi mangia carne e indossa la pelliccia. Ma questo è solo uno dei tantissimi atteggiamenti che i finti buonisti tengono per essere ben visti dalle persone, fingendo di essere chi realmente non sono.

L’atteggiamento ipocrita e falso è proprio di chi finge di avere buoni sentimenti o virtù che in realtà non possiede, si tratta di un comportamento spesso meschino, che fa soffrire le persone che ci circondano. Ecco alcune delle più note citazioni sull’ipocrisia che DiLei ha scelto per te: