La rivelazione del giorno è servita, e a farlo è ancora una volta Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, su Gurulandia. Stando alle sue parole, Fedez avrebbe una relazione con una ragazza (che è fidanzata) da cinque anni. Un legame irrealizzabile nei fatti, poiché la persona in questione non parrebbe propensa a lasciare il fidanzato. Non solo: ha parlato anche della bolla degli ex Ferragnez, e della pace tra Chiara e Federico che è saltata dopo l’intervento della prima a Striscia la Notizia.

Fedez, la relazione che dura da cinque anni con una ragazza fidanzata

A Gurulandia, Fabrizio Corona ha parlato di Fedez, di Chiara Ferragni, dei “gossip” del momento. “Fedez ha una relazione da cinque anni, con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una relazione perché la ragazza è fidanzata“, e ha spiegato che non c’è nessuna “Vittoria” al suo fianco, informazione che invece era trapelata nei giorni scorsi e che la ragazza stessa aveva smentito.

Negli ultimi mesi, abbiamo visto Fedez al centro di numerosi flirt: Garance Authiè, Luna Shirin Rasia, ma, secondo Corona, ci sarebbe una “donna fissa nel cervello da cinque anni”. Con cui oggi vorrebbe uscire allo scoperto, ma non è così facile, dal momento in cui avrebbe un compagno. Cinque anni sono un periodo di tempo relativamente lungo, considerando che Chiara Ferragni ha messo in chiaro di non aver vissuto con Fedez il loro amore da “coppia aperta”.

Il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni secondo Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha usato la metafora della “bolla” per spiegare il rapporto tra Fedez e Chiara Ferragni. “Lui esce dalla bolla e tradisce. In un tradimento ha conosciuto una ragazza fidanzata, che potrebbe essere il suo punto di riferimento perché è una ragazza alla sua altezza. Ma poi lui torna sempre nella bolla fake che gli dà sicurezze. Adesso la bolla è scoppiata, lui vuole questa donna, che non lascia il fidanzato”.

Ha aggiunto anche che Federico avrebbe sempre tradito Chiara. “Loro, infatti, non erano coppia aperta. Però Chiara e Fedez hanno vissuto dei momenti d’amore vero bellissimi. Adesso la cosa migliore che potrebbero fare è far pace”. La strategia, quindi, sarebbe indurre alla pace l’ex coppia, che naturalmente nell’ultimo periodo è stata fin troppo spesso al centro della cronaca, non solo rosa.

Confermata, poi, la notizia di Chiara e Federico insieme dallo psicologo: “Nell’ultimo periodo si sono rivisti e avevano provato a fare pace”. Ha aggiunto che la Ferragni è andata a casa di Fedez a giocare con i bambini. “Quando vanno dallo psicologo ritornano ad avere quei momenti di bene che non avevano prima”. Le cose, però – purtroppo – si sono rotte dopo il Tapiro a Chiara Ferragni. Punto e a capo per gli ex Ferragnez, ma chissà cosa potrebbe accadere ancora e se ci saranno ulteriori rivelazioni. Intanto, ci sono parecchi dubbi sulla presunta relazione di Ferragni con Silvio Campara (che, stando a Chi, potrebbe essersi già conclusa). Una vicenda intricata, a cui non è stato ancora messo il punto con la separazione effettiva.