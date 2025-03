Schermitrice paralimpica e campionessa mondiale nel fioretto, Bebe Vio è da sempre un esempio di resilienza e determinazione ed è considerata un’icona dello sport e dell’empowerment. Oltre ai suoi successi atletici, Bebe è una figura di spicco anche nel mondo della moda e del lifestyle, spesso protagonista di eventi prestigiosi come red carpet e sfilate di alta moda. Il suo stile è un perfetto equilibrio tra eleganza e carattere, con scelte audaci che riflettono la sua personalità dinamica. Spesso indossa creazioni di grandi maison, optando per abiti raffinati, ma sempre con un tocco grintoso. Non mancano dettagli originali, come accessori di design e protesi personalizzate che esprimono la sua unicità. Ad esempio, in occasione della Premiere del film Miss Peregrine - La Casa dei ragazzi speciali, diretto da Tim Burton, Bebe ha indossato questa splendida creazione Dior, disegnata apposta per lei da Maria Grazia Chiuri: un abito su misura ispirato al mondo della scherma, caratterizzato da un corpetto a forma di cuore in velluto rosso e da una gonna, vaporosa, in tulle nero, decorata da una coppia di spade dall'elsa dorata.