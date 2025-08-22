Dua Lipa, Met Gala in nero tra piume e trasparenze
Icona del pop internazionale e regina di stile, Dua Lipa sa sempre come far parlare di sé. La cantante, dal gusto impeccabile e mai banale, è capace di sorprendere a ogni red carpet senza mai perdere la sua cifra stilistica audace e giocosa. Impossibile dimenticare il look sfoggiato al Met Gala 2025: la popstar ha scelto un abito Chanel particolarissimo: corsetto scollato impreziosito da trasparenze, ricami e dettagli luminosi, e una gonna caratterizzata da plumage e dettagli vedo non vedo ripresi anche dai guanti. Un look total black che non passa inosservato.