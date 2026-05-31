Niente matrimonio a Palermo per Dua Lipa e Callum Turner, ma non è detta l'ultima parola: la coppia ha scelto Londra ed ecco i look magnifici sfoggiati

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IPA

Tutti l’aspettavano a Palermo, e invece Dua Lipa ha detto “sì” al suo Callum Turner a Londra. La popstar e l’attore si sono sposati domenica 31 maggio in una cerimonia civile intima e segretissima nella capitale inglese.

Fan spiazzati, attendendosi un gran giorno in Italia, per la precisione in Sicilia, decisamente mediatico. Sembra però che il matrimonio sarà doppio, con un momento privato nel Regno Unito e una gran festa nel nostro Paese. L’attenzione, intanto, è tutta per le tre foto diffuse online, e soprattutto sul look degli sposi novelli.

Matrimonio segreto a Marylebone Town Hall

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati alla Old Marylebone Town Hall, ovvero uno dei municipi più iconici di Londra. In passato questa location era stata scelta da coppie leggendarie come Paul McCartney e Liam Gallagher.

Una cerimonia intima, con circa otto invitati tra amici stretti e familiari, seguita dalla classica uscita tra i coriandoli. Il tutto completato dal rispetto di una tradizione molto british: la fuga in un taxi nero londinese.

Un matrimonio essenziale, che non grida superstar insomma. Niente di più distante dai red carpet cui sono abituati, con un guardaroba che però vale quanto una sfilata d’alta moda.

Il look di Dua Lipa

La sposa ha scelto un look molto chiaro di rara eleganza. Un completo couture firmato Schiaparelli, disegnato dal direttore creativo Daniel Roseberry. Un abito-tailleur dalla giacca perfettamente sartoriale, abbinato a un dettaglio che ha conquistato i fan online: guanti coordinati dal tocco sofisticato e rétro.

A completare il suo outfit, poi:

cappello bianco a tesa larga, firmato dal celebre modista Stephen Jones;

scarpe Christian Louboutin;

bouquet di fiori bianchi e gialli.

Il risultato finale è un’immagine da copertina. Un mix tra rigore sartoriale, femminilità, modernità e una certa dose di classicità. Niente abito da principessa per Dua Lipa, che si è tenuta alla larga dallo strascico chilometrico. La popstar ha scelto la via del power suit nuziale, e come darle torto.

Il look di Callum Turner

L’attore Callum Turner, in corsa per diventare il prossimo James Bond, ha scelto un look classico e impeccabile. Un completo doppiopetto blu navy con cravatta coordinata.

Sobrio ed elegante, totalmente complementare rispetto al chiarore dell’abito di sua moglie. Un contrasto cromatico che nelle foto dell’uscita ha creato un effetto visivo da cartolina.

Un amore lontano dai riflettori

Questo matrimonio segreto conferma la voglia di riservatezza di Dua e Callum, per quanto la loro fama consenta. I due sono l’una al fianco dell’altro da gennaio 2024, almeno per quanto ne sappiano i giornali.

Furono infatti avvistati insieme a un afterparty. Hanno poi ufficializzato la relazione a luglio dello stesso anno, annunciando le nozze a giugno 2025. Una storia vissuta con discrezione, tenendosi ben distanti dai riflettori e dal gossip.

Ora, stando alle indiscrezioni, la coppia sarebbe pronta a trasferirsi in Sicilia per tre giorni di festeggiamenti a Palermo. Nessuna conferma (o smentita) è però giunta da parte dei diretti interessati. Alcuni ipotizzano anche un’esibizione di Elton John, con i fan italiani che restano con le antenne ritte e in attesa di news.