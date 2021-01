Chi sono Maria e Sebastiana, le sorelle di Pamela Prati

editato in: da

Lo stesso sguardo, la medesima bellezza mediterranea: Sebastiana e Maria Pireddu sono due delle sorelle di Pamela Prati, che con la nota showgirl oltre al cognome, condividono anche il fascino come emerge dalle poche foto che si possono vedere che le ritraggono.

Infatti, a differenza della sorella Pamela che ha intrapreso una vita nel mondo dello spettacolo, Sebastiana e Maria Pireddu sono molto riservata e le notizie che le riguardano sono davvero poche. A quanto pare come Pamela, che all’anagrafe è Paola Pireddu, sono nate a Ozieri cittadina in provincia di Sassari, in Sardegna. Non si conosce il lavoro, o la data di nascita.

Poco presenti anche nelle interviste, una delle poche è del 2019, quando Maria aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Dagospia in merito alla situazione che stava vivendo Pamela Prati per il caso legato a Mark Caltagirone.

Pamela ha una famiglia molto numerosa, composta da fratelli e sorelle, una di queste è mancata tre anni fa come aveva spiegato in un’intervista a Oggi.

Anche Pamela parla poco della famiglia, se non per dedicare loro parole di profondo affetto. Proprio recentemente ha condiviso su Instagram un’immagine che la ritrae con sua sorella Sebastiana, dalla quale emerge tutta la somiglianza che le accomuna. A partire dallo sguardo intenso, fino ai lineamenti e ai colori. La foto le vede con i volti vicini e sorridenti ed è accompagnata da parole di profondo affetto.

“Sei sempre stata al mio fianco, insieme siamo cresciute, abbiamo condiviso gioie e dolori, ci siamo sostenute in ogni momento. Ora siamo cresciute e cambiate, ma una cosa è certa: il bene che voglio rimarrà sempre lo stesso”, ha scritto Pamela Prati accompagnando la didascalia con un cuore e gli hashtag sister, family e love.

Pamela Prati su Instagram è molto attiva e dagli scatti emerge sempre tutta la sua bellezza. Non sono frequenti gli scatti di famiglia, ma ogni tanto condivide qualche immagine più privata. Recentemente, ad esempio, ha scritto un post anche per ricordare sua mamma Salvatora condividendo un’immagine di anni fa che le ritraeva insieme accompagnata da parole di profondo affetto e di malinconia.

Tra gli ultimi lavori di Pamela Prati il singolo Mariposita, uscito in occasione del suo compleanno il 26 novembre 2020.