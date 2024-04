Gigi Hadid, uno stile inconfondibile

Camaleontica, seducente e in grado di valorizzare qualunque tipo di outfit sia chiamata ad indossare: Gigi Hadid è una delle icone di stile di riferimento della Gen Z, e non è difficie capire il perché. Abituata a stupire con look sempre diversi, la modella statunitense è una vera e propria trendsetter, ed ogni suo outfit pare destinato a fare scuola. Un esempio? Questo tailleur in tweed di Thom Browne dal tocco punk indossato ai CFDA 2022.