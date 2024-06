Fonte: IPA La donazione da un milione di dollari di Gigi e Bell Hadid

Le famose modelle americane, le sorelle Bella e Gigi Hadid, hanno deciso di devolvere un milione di dollari per sostenere le operazioni di soccorso umanitario in Palestina. Questa ingente somma sarà ripartita equamente tra quattro organizzazioni umanitarie che si concentrano sull’assistenza a bambini e famiglie colpite dal conflitto a Gaza.

Donazioni a sostegno di organizzazioni umanitarie

La Bbc riporta che un rappresentante di Bella Hadid ha confermato che il denaro sarà destinato a quattro enti benefici: Heal Palestine, Palestine Children’s Relief Fund, World Central Kitchen e United Nations Relief and Works Agency. Queste organizzazioni si occupano di fornire aiuti alimentari e sanitari, assistere le famiglie sfollate e offrire supporto psicologico nel contesto della guerra tra Israele e Hamas. Da sempre sono vicine alla causa palestinese e ne hanno sempre parlato.

Heal Palestine, il cui acronimo rappresenta salute, educazione, aiuto e leadership, è un’organizzazione umanitaria non politica e senza scopo di lucro che mira a “fornire a ogni giovane palestinese a Gaza una possibilità per un futuro più luminoso.”

Fondata nel 1991, Pcrf offre cure mediche gratuite a migliaia di bambini feriti e malati. La campagna “Gaza Relief and Recovery” raccoglie fondi per fornire aiuti immediati, tra cui forniture mediche essenziali, cibo, trattamenti medici, acqua pulita e altre necessità per le famiglie colpite dal conflitto. Pcrf ha anche istituito due reparti di oncologia pediatrica in Palestina, un’unità di terapia intensiva pediatrica e un reparto di cardiologia pediatrica a Ramallah.

World Central Kitchen, fornisce pasti preparati da chef a comunità colpite da disastri naturali e crisi come guerre e conflitti. Le operazioni sono riprese a Gaza dopo un attacco del 1 aprile da parte delle Forze di Difesa Israeliane che ha causato la morte di sette membri dello staff di Wck. Le cucine sul campo a Rafah e Deir al-Balah sono state sospese a causa di un attacco aereo israeliano.

Il Comitato Nazionale Usa di Unrwa è un’organizzazione indipendente che supporta l’assistenza umanitaria per i rifugiati palestinesi. L’obiettivo è “dare voce alle esperienze e all’umanità dei rifugiati palestinesi per garantire il sostegno americano alle risorse essenziali per ogni essere umano, per la promessa di una vita migliore.”

Il sostegno alla causa palestinese delle sorelle Hadid

Le sorelle Hadid, figlie del magnate immobiliare palestinese Mohamed Anwar Hadid, hanno sempre espresso pubblicamente il loro sostegno per le persone colpite dal conflitto. In un post su Instagram di maggio, Bella Hadid ha dichiarato di sentirsi “devastata dalla perdita del popolo palestinese e dalla mancanza di empatia da parte dei governi mondiali”.

Le donazioni delle modelle arrivano dopo che Bella Hadid è stata fotografata al Festival di Cannes indossando un abito rosso e bianco realizzato con stoffa tradizionale araba, associata alla cultura palestinese. Bella ha descritto il vestito come “un modo bellissimo per rappresentare la storia, la resilienza e, soprattutto, l’arte del ricamo palestinese”.

Dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre contro Israele, Gigi Hadid ha condiviso su Instagram i suoi pensieri riguardo alla tragedia. Ha scritto: “I miei pensieri sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa ingiustificabile tragedia, e ogni giorno che vite innocenti vengono spezzate da questo conflitto – troppe delle quali sono bambini. Ho profonda empatia e dolore per la lotta palestinese e la vita sotto occupazione, è una responsabilità che sento ogni giorno.”