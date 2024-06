Ultimo, chi sono i suoi genitori Sandro e Anna e cosa fanno nella vita

Fonte: Getty Images Ultimo

La notizia dell’arrivo del bambino di Ultimo e la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo ha fatto commuovere moltissimi fan. Un annuncio in grande stile durante il concerto sold out del cantante che ha destato moltissimi commenti e grande felicità, anche da parte di Sandro Moriconi e Anna Sanseverino, genitori di Ultimo che presto diventeranno nonni.

Chi sono Sandro Moriconi e Anna Sanseverino

Sandro Moriconi e Anna Sanseverino sono i genitori di Ultimo, nome d’arte di Nicolò Moriconi. Entrambi romani, papà Sandro lavora come ingegnere civile, mentre mamma Anna è un’ impiegata dell’Enel. I due si sono separati quando Ultimo aveva 4 anni, ma sono sempre rimasti in buoni rapporti anche per mantenere serenità all’interno della famiglia che hanno costruito. Ultimo, infatti, ha anche due fratelli maggiori: Valerio e Alessandro.

Entrambi molto fan del figlio, Sandro e Anna non hanno mai nascosto l’orgoglio provato ogni volta che Ultimo raggiunge un obiettivo professionale, condividendo spesso sui propri canali dediche e foto che lo riguardano.

Un rapporto molto stretto quello tra Ultimo e i suoi genitori, soprattutto con la madre, che ha sempre definito come la prima donna della sua vita e a cui ha dedicato il brano 7+3. Un rapporto che lo ha aiutato anche a trovare la sua strada professionale: mamma Anna ha infatti sempre sostenuto il figlio dandogli, forse inconsapevolmente, gli strumenti per iniziare la sua carriera da cantante.

Nel documentario Vivo coi sogni appesi su Prime Video, la donna ha infatti raccontato i primi momenti in cui Ultimo si è avvicinato al mondo della musica: “Quando era piccolo dovevo trovare qualcosa per tenerlo distratto, allora il nonno gli regalò un pianoforte e poi ha iniziato le lezioni di piano“. Da lì gli studi al Conservatorio Santa Cecilia di Roma e alla Melody Music School di Roma.

La reazione della madre Anna all’annuncio di Ultimo

Come tantissimi fan presenti al concerto e non, anche Anna Sanseverino ha provato fortissime emozioni all’annuncio di Ultimo e Jacqueline Luna. La mamma del cantante ha infatti voluto sottolineare tutta la sua felicità pubblicando un video sul suo canale Instagram per congratularsi ancora una volta con la coppia. “Non trovo le parole, so soltanto che VI AMO!”

Un rapporto decisamente diverso, invece, quello tra Jacqueline Luna e sua mamma Heather Parisi. Tra le due infatti pare che la situazione sia tutt’altro che rosea: dopo un’intervista che Heather aveva rilasciato a Belve in cui sosteneva di avere un rapporto con tutti i suoi figli, Jacqueline Luna aveva deciso di chiarire la situazione tramite un messaggio social che ha di fatto smentito le parole della madre: “Rispetterò per sempre mia madre, nonostante la sua assenza nella mia vita. Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni.”

La ragazza aveva poi spiegato che sua madre non sa nulla della sua vita se non quello che viene postato sui social. Sarà anche per questo motivo che, a differenza di Anna Sanseverino, Heather Parisi non ha voluto né commentare né congratularsi con Ultimo e sua figlia per l’arrivo del loro bambino. Una scelta che ha inevitabilmente alzato un polverone sui social.