Stai pensando di rinnovare il tuo look? Ecco come trovare un nuovo stile per la tua personalità anche con il test che ti svela se il tuo mood primaverile è sporty-chic, romantico, super femminile o casual-informale

Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

Fonte: 123RF Test: Qual è il tuo stile di primavera?

Aprire l’armadio zeppo di indumenti e pensare “non ho niente da mettermi”? Fatto! Accade sempre quando arriva il cambio di stagione. La ragione ci suggerisce di accontentarci di quello che abbiamo, ma l’istinto si rifiuta di indossare ancora quella t-shirt e quei pantaloni: sono fuori moda, sanno di vecchio, sono superatissimi. Ci vuole qualcosa di nuovo, di attuale, ma che sia perfetto per la nostra personalità e il mood del momento.

Te stessa in primo piano

Mettere a fuoco il proprio stile è una mission che parte da una semplice premessa: i tuoi outfit devono parlare di te, esaltare le tue caratteristiche, farti sentire non solo carina ma anche a tuo agio. Quindi, qualsiasi capo che ti sembri stonato con te, forzato sul tuo modo di essere, scomodo o esagerato, non va bene. Il look giusto per te è quello che che ti appare perfetto al primo sguardo.

Qualsiasi sia il tuo stile, cerca di non sacrificare la tua comodità per un vestito troppo stretto o poco pratico. Scegli capi che ti facciano sentire sicura e carina, ma che siano anche facili da indossare.

Dai un’occhiata online

Prima di acquistare quei capi che ti faranno sentire “brand new” – ovvero “nuova di zecca”, come dicono gli anglosassoni – scrolla i siti dei marchi più popolari come pure di quelli più esclusivi. Puoi trovare idee e spunti che non ti aspettavi e nuovi trend che possono fare al caso tuo.

Attenzione: frena l’impulso di acquistare subito online quello che ti piace. Rischi di sprecare soldi per un capo costoso che puoi trovare, molto simile, a un prezzo più conveniente in un altro sito. Confronta sempre indumenti, qualità e costi.

Se puoi, recati nei negozi dei vari marchi per provare i capi che hai individuato online: nella privacy del camerino, giudicherai il se quello che stai indossando è giusto per te.

Tra influencer e street style

Seguire le fashion influencer è un ottimo modo per scoprire nuove idee, come pure è utile osservare le altre ragazze: lo street style è una continua fonte di spunti perché è il territorio del “mix & match”, ovvero “mescola e abbina”, che libera lo stile da tutto ciò che è formalità e lo arricchisce di creatività.

Il segreto non è copiare qualcuno, ma prendere ispirazione. Ovvero, cattura gli elementi che ti piacciono, ma fai emergere il tuo tocco personale.

Sii unica: il tuo stile è solo tuo

Non preoccuparti di seguire ciò che è popolare, ma concentrati su quello che ti fa sentire forte e sicura di te. Divertiti a arricchire il tuo guardaroba con accessori in linea con la tua personalità (occhiali da sole da diva, tracollina minimal, bracciali multicolor…) e ricorda che il tuo stile è solo tuo: alla moda, sì, ma originale e unico.

Inoltre non preoccuparti di essere troppo coerente: lo stile è una ricerca in continuo movimento. Non temere di cambiare idea e di adattare il tuo look al tuo umore o alle fasi della tua vita: indossare qualcosa che non sia in linea con il tuo mood non aiuterà la tua autostima, quindi sentiti libera di cambiare.

La sostenibilità è di moda

Il fast fashion, ovvero la rapida produzione di capi a basso costo, provenienti da fabbriche dove si lavora in condizioni degradanti, favorisce un super-consumo di abiti con un un gravissimo impatto ambientale e sociale. Ogni anno migliaia di tonnellate di vestiti usati e invenduti provenienti da Stati Uniti, Europa e Asia vengono gettati in immense discariche abusive in Africa e Sud America (cerca le immagini del deserto di Atacama in Cile), aggravando la crisi ambientale.

Per i tuoi nuovi outfit, dunque, prova a scegliere capi di marchi sostenibili (online trovi le info per i vari brand) che utilizzano materiali eco-friendly e pratiche di produzione etiche: non solo è positivo per l’ambiente, ma può anche dare un boost unico al tuo guardaroba.

E tu, sai già quale è il prossimo stile? Gioca con il test che ti svela verso quale tendenza puoi orientarti in linea con la tua personalità, ovvero se il tuo mood primaverile è sporty-chic, romantico, super femminile o casual-informale