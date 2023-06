Chi è Nicole Coste, l’ex amante di Alberto di Monaco

Fonte: IPA Charlotte, occhi tutti per lei al Gran Premio di Monaco. Charlene sottotono con l’abito tunica

Nicole Coste è una donna che ha fatto molto discutere nel Principato di Monaco e la sua ombra ancora si staglia sul matrimonio tra il Principe Alberto e Charlene. Di fatto è stata l’amante del Principe e non ha perso occasione per lanciare delle frecciatine al veleno nei suoi confronti, così come in quelli della splendida consorte. Le parole di una mamma molto protettiva nei confronti di Alexandre, nato proprio dalla relazione con Alberto, che ha lottato per farlo riconoscere e oggi vuole per lui un ruolo a Palazzo.

Nicole Coste, da hostess a stylist

Classe 1971, Nicole Coste è originaria di Lomé, nel Togo. All’età di 18 anni è volata alla volta della Francia dove si è stabilita e ha studiato dapprima economia e poi architettura. Bellissima e statuaria, la giovane ha iniziato a lavorare come modella freelance e negli stessi anni ha conosciuto un uomo molto più grande di lei, che ha sposato e dal quale ha avuto due figli.

Ottenuta la cittadinanza francese, nel 1996 Nicole ha cominciato a lavorare come assistente di volo per la Air France ed è proprio su un volo che ha conosciuto il Principe Alberto di Monaco appena un anno dopo. È risaputo che Alberto sia stato un vero dongiovanni in passato, prima di mettere la testa a posto con Charlene. Ma quel colpo di fulmine ad alta quota si è trasformato in qualcosa di più serio, considerato che la relazione è durata per ben 5 anni.

Dopo la fine di questo amore Nicole Coste a quanto pare si è trasferita a Londra, dove ha aperto un atelier di moda in cui vendeva costosi abiti da lei stessa disegnati e realizzati. Purtroppo nel 2020, a causa degli effetti della pandemia e delle restrizioni, l’attività ha chiuso ed è stato allora che ha deciso di trasferirsi a Montecarlo. Certamente una scelta affatto casuale.

La relazione con il Principe Alberto e la nascita di Alexandre

Galeotto fu un volo da Parigi a Nizza il 13 luglio 1997. Quello è stato il giorno in cui tutto è cominciato tra Nicole Coste e Alberto di Monaco, una relazione che è proseguita per quasi cinque anni a detta dell’ex hostess e che si basava su un reale amore. Almeno finché è durato.

La Coste, che intanto nel 1998 aveva divorziato dal primo marito, è anche rimasta incinta del Principe e nel 2003 ha dato alla luce il figlio Alexandre a Parigi. Da qui sono iniziati i primi problemi con un uomo che era chiaro non volesse impegnarsi, ma soprattutto per via di una questione non da poco: il riconoscimento della sua paternità.

Soltanto nel 2005, dopo la morte di Ranieri di Monaco e dopo che Nicole aveva mostrato al mondo intero il suo Alexandre inviando le foto ai giornali, il Principe Alberto ha accettato di riconoscerlo ufficialmente come suo figlio e da allora tutto è cambiato. Alberto è sempre stato molto presente con il figlio, ha preso parte a tutti i momenti e le occasioni importanti e per stessa ammissione dell’ex amante “si è impegnato fin dall’inizio a essere presente e a far entrare a poco a poco il figlio nella sua famiglia (…) si è sempre assunto il ruolo di padre e non abbiamo mai concluso alcun accordo economico”, come aveva detto in un’intervista.

L’ombra di Nicole Coste su Charlene di Monaco

Una relazione che appartiene al passato quella tra Nicole Coste e Alberto, che però ha avuto qualche ripercussione in tempi più recenti nel matrimonio con Charlene di Monaco. A detta dei tabloid, la mamma dei gemelli Gabriella e Jacques sarebbe stata sempre piuttosto “gelosa” del rapporto tra i due ex amanti, nonostante non vi fosse più alcun sentimento. È pur vero che Alberto ultimamente si è mostrato piuttosto favorevole nei confronti dell’ex amante, cosa che presumibilmente avrebbe alimentato ulteriormente la crisi del loro matrimonio.

Ma quel che più di ogni altra cosa avrebbe fatto infuriare Charlene sarebbe stata una mossa un po’ subdola della Coste: mentre lei era bloccata in Sudafrica per via della gravissima infezione che l’aveva colpita, con tutte le sofferenze del caso, l’ex amante continuava a far capolino al fianco di Alberto (anche quando non era invitata). Senza contare, poi, le affermazioni al veleno che ha esternato proprio nei confronti di Charlene, intervistata da Paris Match a 16 anni dalla fine della relazione col Principe. Parole che avevano fatto infuriare lo stesso Alberto. Dal canto suo Nicole Coste sostiene da sempre che Charlene non abbia mai fatto alcunché per appianare le tensioni e adesso l’unico obiettivo è che il figlio Alexandre non sia escluso dal Palazzo.