Charlene di Monaco come una dea, l’abito che illumina il Gran Premio

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Getty Images Charlene di Monaco

Tra il rombo dei motori, le star internazionali e il glamour che ogni anno trasforma il Principato nel centro del mondo, è stata ancora una volta Charlene di Monaco a catturare tutti gli sguardi. Al Gran Premio di Formula 1, la Principessa ha dimostrato come l’eleganza più autentica non abbia bisogno di eccessi, conquistando la scena con un look etereo e sofisticato che sembrava richiamare le divinità dell’antica Grecia.

Charlene come una dea greca al GP di Monaco

Per la giornata clou del GP di Monaco 2026, vinto da Kimi Antonelli, la Principessa Charlene ha scelto una silhouette fluida e senza tempo. Da lontano sembrava un abito bianco drappeggiato, ma osservando meglio si scopre che si trattava di una raffinata tuta jumpsuit dal taglio morbido, caratterizzata da uno scollo a V profondo e da linee essenziali che accarezzavano la figura.

A definire il punto vita, una sottile cintura marrone firmata Hermès, mentre il vero protagonista del look era una collana scultorea dalle forme ondulate che trasformava l’intero outfit in una dichiarazione di stile contemporaneo.

Gli occhiali da sole cat-eye oversize e le décolleté coordinate hanno completato una mise che ha unito minimalismo e glamour.

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Anche il beauty look ha seguito la stessa filosofia. I capelli biondi, raccolti con eleganza e lasciati morbidi intorno al viso, hanno contribuito a quell’effetto sofisticato e naturale che da anni rappresenta la firma estetica della Principessa.

Solo pochi giorni prima, durante le sessioni di prova della Formula 1, Charlene aveva sfoggiato un look molto simile, però in una vibrante tonalità di rosso.

Anche in quel caso il design era caratterizzato da uno scollo a V, una cintura sottile in vita e una silhouette fluida capace di valorizzare la figura senza rinunciare al comfort. Il rosso intenso, abbinato a décolleté coordinate e a maxi occhiali da sole, aveva regalato a Charlene un’immagine decisamente più audace, ma ugualmente raffinata.

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Il doppio styling lascia intuire quella che potrebbe essere la nuova ossessione fashion della Principessa: capi versatili, leggeri e dal fascino senza tempo, perfetti per affrontare l’estate mediterranea con un’eleganza discreta ma immediatamente riconoscibile.

Charlene di Monaco si conferma Principessa di stile

L’edizione 2026 del Gran Premio di Monaco ha richiamato alcune delle celebrity più note. Tra gli ospiti non sono mancati membri delle famiglie reali, imprenditori, piloti e Vip. Anche Kim Kardashian, fidanzata da pochi mesi del pilota Lewis Hamilton, ha attirato l’attenzione dei fotografi con una serie di look studiati per il paddock.

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Ma in un contesto dove l’apparenza è parte dello spettacolo, Charlene è riuscita ancora una volta a distinguersi. La sua scelta di puntare su linee pulite, dettagli architettonici e accessori statement ha dimostrato come il vero lusso risieda nell’equilibrio.

Mentre il marito, il Principe Alberto, ha optato per un classico completo blu con dettagli più informali, la Principessa ha incarnato alla perfezione lo spirito del Principato: sofisticato, luminoso e irresistibilmente chic.

Una presenza che, anno dopo anno, continua a fare del Gran Premio di Monaco una delle passerelle più eleganti del calendario internazionale.