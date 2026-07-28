Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Meghan Markle

Re Carlo non commenta quello che fanno i Sussex in California, nemmeno alcuni post discutibili dal punto di vista del Palazzo che Meghan Markle condivide sul suo profilo Instagram. Ma la foto che la ritrae in costume da bagno in spiaggia, subito paragonata a quelle di Diana, lo avrà certamente irritato. E non poco.

Meghan Markle, la foto al mare in costume da bagno

Se Kate Middleton non è mai stata nemmeno paparazzata in bikini (ma in topless sì), Meghan Markle non si fa problemi a condividere sulla sua pagina Instagram uno scatto di lei in costume mentre è in spiaggia con Harry e i figli Archie e Lilibet.

Meghan infatti ha pubblicato una serie di immagini che documentano le vacanze della sua famiglia in Portogallo e Inghilterra. Tra questi scatti c’è appunto quello di lei in costume intero.

La Duchessa è in piedi sulla sabbia mentre guarda il mare dove Harry e i bambini stanno entrando in acqua. Meg indossa un classico costume intero nero, piuttosto sgambato, di cui vediamo solo il retro. Infatti, è stata immortalata di spalle. Ha un capellino bianco con visiera per proteggersi dal sole e ai piedi ha delle sneaker. I capelli sono raccolti in una coda bassa.

Lady Markle tiene le mani sui fianchi, non si capisce se si stia sistemando i bordi del costume. Non sembra comunque una posa studiata, ma un ritratto naturale, realizzato in un momento di relax con la famiglia. Anche se con loro c’era evidentemente un fotografo, visto che qualcuno ha scattato quelle foto e non è nessuno della famiglia. Evidentemente la Duchessa del Sussex aveva progettato questo servizio per raccontare le sue vacanze con Harry e i bambini.

Tra l’altro, sfogliando la galleria, quella non è l’unica foto di Meghan in costume. Infatti, ce n’è un’altra dove è ritratta su una sdraio a pancia in giù mentre prende il sole e il suo Beagle viene a salutarla.

Meghan Markle paragonata a Lady Diana

Sebbene le foto della Duchessa non siano le prime della galleria, ovviamente sono state le più commentate. I media britannici hanno sottolineato una sorta di analogia tra l’immagine di Meghan con il costume intero e i ritratti di Diana in vacanza ai Caraibi nel 1993 quando Harry era ancora un bambino.

La Principessa del Galles fu ritratta mentre entrava in acqua con un costume nero molto simile a quello indossato da Lady Markle.

Quella non è stata l’unica foto di Diana in costume, forse le più famose sono quelle della sua ultima vacanza sullo yatch di Dodi Al-Fayed nel 1997.

Re Carlo irritato

È probabile che Re Carlo non abbia gradito l’omaggio di Meghan all’ex moglie Diana. Il Sovrano non ha mai gradito il fatto che la Principessa del Galles fosse più fotografata e osannata di lui dai media e le sue vacanze al mare coi figli non facevano che accrescere l’attenzione su di lei, anziché su di lui.

La serie di foto condivise da Meghan ricordano molto lo stile dei ritratti di Diana con William e Harry piccoli durante visite private ai parchi di divertimento o appunto in spiaggia.

La Duchessa del Sussex ha infatti pubblicato le immagini delle vacanze europee tra Portogallo e Inghilterra dove Harry ha portato i bambini in visita ad Althorp, la casa d’infanzia e luogo di sepoltura di Lady Diana.