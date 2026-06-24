Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?, è ufficiale. Chi la sostituisce

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Federica Sciarelli

Tutto vero: Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?. Dopo oltre venti anni di onorato servizio e dopo aver conquistato la fiducia del pubblico con grande empatia e professionalità. A confermare le indiscrezioni è stata la stessa Rai, che in una nota ufficiale ha annunciato l’avvio di una riflessione sul futuro professionale della giornalista e, parallelamente, sul destino dello storico programma di Rai 3.

“Rai e Federica Sciarelli, in vista dello scadere del contratto che lega la professionista alla tv pubblica, stanno ragionando insieme sul futuro professionale della giornalista e sui possibili progetti che la vedano protagonista nelle prossime stagioni”, si legge nel comunicato diffuso da viale Mazzini.

Per la prima volta, però, l’azienda apre esplicitamente anche al tema della successione. “Sono in corso riflessioni anche su Chi l’ha visto?, programma di cui Sciarelli è stata per un ventennio il volto di riferimento e centrale nell’offerta del Servizio pubblico, e su chi potrebbe raccoglierne l’eredità”, prosegue la nota.

Resta infatti aperta la possibilità che la giornalista continui a collaborare con la Rai attraverso nuovi progetti editoriali, mentre il futuro della trasmissione potrebbe essere definito nelle prossime settimane, anche in vista della presentazione dei nuovi palinsesti, attesa per il 3 luglio ad Ancona.

Chi sostituisce Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

Dopo l’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto? sono partiti i rumors sulla possibile nuova conduzione. In passato la stessa giornalista aveva avanzato i nomi di chi lavora per il programma già da tempo, come le inviate Veronica Briganti e Chiara Cazzaniga.

Ma pare che la Rai sia orientata su volti più popolari. Stando a quanto scrive l’Adnkronos, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sarebbero quelli di Eleonora Daniele e Massimo Giletti.

La Daniele, attualmente impegnata con Storie Italiane, rappresenterebbe una scelta nel segno della continuità, grazie alla lunga esperienza maturata nel racconto della cronaca e delle vicende di attualità. Giletti, invece, porterebbe un approccio differente, forte di una carriera costruita tra approfondimento giornalistico e programmi di informazione.

Al momento non esistono conferme ufficiali da parte della Rai, ma il dibattito interno sarebbe già avviato. Non è escluso, inoltre, che possano emergere altre candidature nelle prossime settimane.

L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?

L’uscita di scena di Federica Sciarelli chiudere uno dei capitoli più longevi della televisione italiana. La giornalista era alla guida di Chi l’ha visto? dal 2004, diventando la conduttrice più duratura nella storia del programma.

La trasmissione, in onda su Rai3 dal 1989, è nata con Donatella Raffai e Paolo Guzzanti e nel tempo è diventata un punto di riferimento per la ricerca di persone scomparse e per l’approfondimento dei grandi casi di cronaca nera.

Negli ultimi anni le voci su un possibile addio della bionda conduttrice si sono ripresentate più volte, alimentate anche dalla complessità di un lavoro particolarmente impegnativo sotto il profilo emotivo e professionale.

Tra dirette, casi giudiziari e inchieste, Chi l’ha visto? continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili del servizio pubblico. E ora si avvia verso una nuova era.