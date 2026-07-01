Chi l’ha visto?, sfuma l’ipotesi Coletta. Federica Sciarelli saluta il pubblico con la famiglia Claps

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IPA Federica Sciarelli

Una serata epocale, non senza un velo di malinconia che segna la fine di un’era televisiva. Federica Sciarelli si prepara a congedarsi definitivamente da Chi l’ha visto?, il programma di Rai3 che ha guidato per anni trasformandolo in un vero e proprio pilastro del giornalismo d’inchiesta e del servizio pubblico. Per i saluti finali, la conduttrice ha voluto in studio un simbolo della sua lunghissima battaglia per la giustizia: Filomena Iemma, la mamma di Elisa Claps. Una scelta di campo che racconta meglio di qualsiasi discorso l’anima della sua gestione, che è sempre andata oltre il mero dato giornalistico o addirittura televisivo.

Chi l’ha visto? Un addio nel nome della giustizia

La storia di Elisa Claps, la ragazza svanita nel nulla a Potenza nel 1993 e ritrovata solo diciassette anni dopo nel sottotetto di una chiesa, è un momento di svolta nella sua carriera. Fin dal suo arrivo al timone del format, che ha fatto suo perfino con modi di dire e aneddoti che hanno fidelizzato il suo pubblico, Federica Sciarelli ha preso a cuore il dolore di mamma Filomena, opponendosi con forza a qualunque tentativo di archiviare il caso o di far calare il silenzio sulle responsabilità di Danilo Restivo, poi condannato in via definitiva.

Durante la diretta del primo luglio, si torna sul caso e sulla famiglia che ancora – dopo oltre 30 anni dalla tragica morte di Elisa – chiede la massima trasparenza sul caso. L’obiettivo è quello di lanciare un ulteriore appello affinché si indaghi sulla rete di coperture e silenzi che ha protetto l’assassino per così tanto tempo. Sciarelli sceglie quindi di spendere i suoi ultimi minuti di trasmissione dando voce a chi non ha mai smesso di pretendere risposte dalla magistratura e dalle istituzioni.

Dietro le quinte: salta la successione interna e riparte il casting

Se il congedo della conduttrice è ormai cosa nota (se ne parlava da anni, ma solo ora si è concretizzato), i corridoi di Viale Mazzini sono scossi da novità dell’ultima ora sul futuro del programma. Contro ogni previsione della vigilia, la candidatura di Stefano Coletta è ufficialmente tramontata. Il nome del dirigente Rai, ipotizzato da molti come la figura ideale per gestire una transizione così delicata e strategica per la terza Rete, non è più sul tavolo dei decisori.

Uno stop imprevisto, che unito al recente passo indietro dell’inviata Chiara Cazzaniga – che ha preferito rivendicare il suo ruolo sul campo ritenendo la conduttrice uscente impossibile da rimpiazzare -, ha l’effetto di azzerare i giochi. La Direzione Approfondimento Rai deve quindi far ripartire da zero la ricerca del nuovo volto di Chi l’ha visto?. La scommessa è tutt’altro che semplice perché serve un profilo autorevole, che sappia intatta la fiducia di un pubblico legatissimo alla formula attuale.

Cosa farà adesso Federica Sciarelli? Per la giornalista non si tratta di un pensionamento, ma di un cambio di rotta professionale. L’azienda sta infatti studiando una collocazione alternativa per valorizzare la sua esperienza in un contesto editoriale differente, perciò la sua permanenza dovrebbe essere già assicurata nei palinsesti della televisione di Stato.

Molto più di una semplice staffetta stagionale, quella di stasera, ma il capitolo conclusivo di una pagina storica per la televisione italiana. Federica Sciarelli lascia una macchina editoriale perfetta e una platea di telespettatori che, da domani, si scoprirà inevitabilmente più sola.