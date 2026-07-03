Federica Sciarelli torna a Chi l’ha visto? Perché Coletta ha detto no

Federica Sciarelli lascia davvero Chi l'ha visto?; Stefano Coletta spiega perché ha rifiutato la conduzione e apre a un possibile, inatteso ritorno della giornalista

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Ansa/IPA Federica Sciarelli e Stefano Coletta

Il futuro di Chi l’ha visto? resta un’incognita. Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/2027 non è arrivato il nome di chi raccoglierà l’eredità di Federica Sciarelli, volto simbolo del programma per ben ventidue anni. Un’assenza che pesa, perché non si tratta semplicemente di trovare una nuova conduttrice o conduttore, ma di immaginare come proseguire un racconto televisivo che negli anni ha trovato nella giornalista la sua cifra più autentica.

L’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha confermato che una decisione definitiva non è stata ancora presa, aggiungendo però che la Sciarelli “mancherà molto” e lasciando aperta la porta a possibili collaborazioni future.

Una frase che, inevitabilmente, alimenta le speranze di chi immagina un clamoroso ripensamento. Anche perché, quando un format finisce per identificarsi con il suo volto, separare le due cose diventa molto più difficile del previsto.

Perché Stefano Coletta ha detto no a Chi l’ha visto?

Tra le ipotesi circolate negli ultimi giorni per la nuova conduzione di Chi l’ha visto? c’era anche quella di Stefano Coletta. Un nome tutt’altro che casuale: prima di diventare dirigente Rai, il 61enne ha scritto la trasmissione per oltre dieci anni, contribuendo insieme a Federica Sciarelli a rilanciare uno dei programmi più longevi del servizio pubblico.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Coletta ha scelto di affrontare direttamente l’argomento, spiegando perché abbia deciso di rinunciare a una proposta che, almeno sulla carta, sembrava perfettamente nelle sue corde.

“Sì, mi sarebbe piaciuto”, ha ammesso senza esitazioni. Poi, però, ha aggiunto una riflessione personale: ogni professionista, soprattutto dopo tanti anni di carriera, deve sapere qual è il proprio posto. Per questo motivo ha preferito non trasformarsi nel volto del programma, pur riconoscendo che raccontare le storie di Chi l’ha visto? rappresenta “la cosa più bella che la Rai possa consegnare”.

Le sue parole sono diventate anche un omaggio sincero a Federica Sciarelli, descritta come una professionista capace di affrontare la cronaca nera con una misura rara. Unica nel suo genere.

“Sa sempre fare un passo indietro”, ha spiegato Coletta, sottolineando come il suo stile non abbia mai cercato protagonismo, ma abbia sempre lasciato spazio alle persone e alle loro storie. È proprio questa discrezione, secondo lui, ad aver costruito negli anni un rapporto quasi inscindibile tra la trasmissione e la sua conduttrice.

“Non escludo che lei possa avere un colpo di testa e tornare, perché è unica nel suo genere. Dopo quel portato così serio è molto complicato presumere di poterla sostituire. È legittimo che lei sia stanca e penso che verrà scelta la strada più autentica per proseguire quel tipo di lavoro, che forse non potrà andare in continuità con Federica, che è irripetibile. Io non mi sono visto volto di Chi l’ha visto?”

Federica Sciarelli ci ripensa e torna a Chi l’ha visto?

Dunque, una frase pronunciata da Stefano Coletta ha attirato più delle altre l’attenzione. “Non escludo che possa avere un colpo di testa e tornare”, ha detto riferendosi a Federica Sciarelli. Un’ipotesi raccontata con il sorriso, ma che conferma quanto la giornalista venga ancora percepita come l’unica figura davvero naturale per quel programma.

Dopo 22 anni di conduzione, immaginare Chi l’ha visto? senza di lei non è semplice. Non solo perché la Sciarelli è diventata un volto familiare per milioni di telespettatori, ma perché ha trasformato la trasmissione in un luogo dove il racconto della cronaca si intreccia con il servizio pubblico e con l’ascolto delle persone coinvolte. Ci sarà spazio per un ripensamento?

La Rai, nel frattempo, continua a prendersi il tempo necessario. La ricerca del successore prosegue, ma le parole di Coletta raccontano meglio di qualsiasi indiscrezione quanto sia complicato raccogliere un’eredità così importante.

E finché non arriverà un annuncio ufficiale, la possibilità di rivedere Federica Sciarelli al timone di Chi l’ha visto? continuerà a rimanere, almeno per il pubblico, molto più di una semplice suggestione.