Chi è Federico Alverà, il marito di Nicoletta Romanoff

editato in: da

Nicoletta Romanoff ha sposato Federico Alverà: “E abbiamo detto sì”

Si chiama Federico Alverà l’uomo che ha stregato l’attrice italiana Nicoletta Romanoff. Dopo una vita sentimentale non sempre contrassegnata da tranquillità, l‘affascinante interprete ha trovato da ormai un paio d’anni la serenità che cercava proprio accanto al suo Federico.

Dopo la fine della relazione con Giorgio Pasotti avvenuta nel 2016, Nicoletta ha scelto di affidare il suo cuore a un uomo poco avvezzo alle luci dei riflettori e per lo più estraneo alle dinamiche del mondo delle spettacolo. Un compagno dolce e presente, che ha saputo in breve tempo riempire di nuove emozioni la vita dell’attrice.

Timido e riservato, non è dato sapere troppo sulla vita del marito di Nicoletta. Sportivo e dal fisico atletico, Federico è impegnato come manager e allenatore della U.S. Primavera Rugby, attività questa che gli ha permesso di conciliare lavoro e passione. Un gigante buono, che non ha avuto paura di vivere con forza e decisione anche la relazione con la ben più famosa attrice italiana.

Un amore travolgente, che dopo appena un anno ha portato alla nascita della piccola Anna. Per la quarta volta mamma, la Romanoff nel 2018 ha dato modo anche a Federico di scoprire tutte le emozioni che la paternità comporta. Un’esperienza in grado di stravolgere la vita e di unire ancora di più, due anime che dopo essersi incontrate sembrano non poter fare più a meno l’una dell’altra.

E proprio a proposito di unione, l’attrice ha condiviso uno scatto con cui ha annunciato il matrimonio con la sua dolce metà. Anche in questa occasione Federico ha preferito optare per uno stile elegante, ma sobrio, sfoggiando un abito blu. Un sì pronunciato insieme, una promessa importante e il segno tangibile di un amore che, seppur giovane, è già forte e solido più che mai.

Complice nei sorrisi, sostenitore nei momenti importanti, presente senza essere invadente: immagini spesso semplici che la Romanoff condivide con i suoi follower su Instagram e che tratteggiano con dolcezza il ritratto del compagno e attuale marito.