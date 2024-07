La storia d’amore di Zara e Mike Tindall

La figlia della Principessa Anna e l'ex campione di rugby sono una coppia da ormai vent'anni. Molto amati in patria, sono una grande risorsa per la Royal Family

Fonte: Getty Images Mike e Zara Tindall ad Ascot 2024

La coppia più spontanea e simpatica del panorama reale, unita dal grande amore per lo sport: Zara Phillips, nipote di Elisabetta II, vincitrice dell’argento alle Olimpiadi di Londra nel 2012, trova il vero amore nell’ex stella del rugby e personaggio sportivo Mike Tindall.

Proprio come il Re Federico e la Regina Mary di Danimarca, anche per loro è l’Australia a fare da cupido. Infatti, la coppia si incontra a Sydney, durante la Coppa del Mondo di rugby del 2003.

L’incontro a Sidney

L’allora giocatore di rugby Mike Tindall viene escluso dalla squadra inglese per la semifinale e così sceglie di guardarla al Manly Wharf Pub. Proprio nel locale incontra Zara Phillips che non si fa sfuggire l’occasione e lascia il suo numero all’amico del futuro marito.

“Più tardi, Austin mi ha dato il suo numero e mi ha detto: ‘Vuole che tu le mandi un messaggio per dirle dove andremo dopo la finale, così può venire con noi'”, racconta Mike al Daily Mail nel 2011.

L’ex giocatore di rugby, palesemente interessato a Zara, le invia un messaggio e da lì parte la conoscenza. “Il primo appuntamento vero e proprio: siamo usciti a pranzo in zona”, racconta Mike della loro prima uscita insieme.

Fonte: Getty Images

Zara e Mike hanno tanti punti in comune a partire dalle loro carriere sportive professionali e riescono a sostenersi durante gli alti e bassi che derivano proprio dallo sport. “Mi ha conosciuto subito dopo aver scoperto che il mio cavallo si era infortunato, quindi ero piuttosto giù di morale e vulnerabile”, ricorda Zara. “Lui capisce le pressioni e viceversa, il che ovviamente aiuta, ma in realtà è iniziato tutto con il diventare ottimi amici”.

Un rugbista nella Royal Family

L’anno successivo, la relazione diventa ufficiale e poco tempo dopo, Zara presenta il nuovo fidanzato ai suoi genitori: la Principessa Anna e il capitano Mark Phillips. “La mamma di Zara è una leggenda e anche suo padre è adorabile”, afferma in un’intervista rilasciata nel 2008 Mike Tindall.

Mike, non ha mai nascosto la sua soddisfazione e gratitudine per quanto la famiglia reale sia stata accogliente con lui fin dall’inizio, come racconta in un’intervista al The Telegraph, nel 2022: “Hanno accolto con favore la mia famiglia. Mi sono sempre sentito parte della loro e penso che ciò sia dovuto alla donna straordinaria che è la Regina. Sono una famiglia fantastica.”

Fonte: Getty Images

Nel 2008 la coppia si trasferisce a Gatcombe Park in una proprietà nella tenuta della Principessa Anna nel Gloucestershire. Dopo oltre cinque anni di relazione, nel dicembre 2010, Mike si decide a fare la proposta di matrimonio a Zara.

E così arriva anche la comunicazione ufficiale: “La Principessa Reale e il capitano Mark Phillips sono lieti di annunciare il fidanzamento della loro figlia Zara Phillips con il signor Mike Tindall, figlio del signor Philip e della signora Linda Tindall”.

La proposta è nella testa dell’ex rugbista da diverso tempo, anche se, come confessa lo stesso Mike al Daily Mail, è stato vedere suo fratello e il principe William fidanzarsi a spingerlo a farlo.

Mike racconta i dettagli alla rivista People: “Ero al piano di sopra a trovare il coraggio di farlo, mentre Zara era al piano di sotto a guardare la televisione. Volevo farle una sorpresa cogliendola nel momento in cui era tranquilla e non si aspettava nulla… Era completamente sotto shock. Poi, quando ha smesso di ridere, ha detto: ‘Sì’. È stato un sollievo”.

Le nozze ad Edimburgo

Le nozze si celebrano il 30 luglio 2011: un matrimonio privato alla Canongate Kirk sulla Royal Mile di Edimburgo. Pur essendo privato non sono mancate le foto, i paparazzi e soprattutto gli invitati, ben 400 tra amici e parenti. Quel giorno, Zara indossa la tiara Meander e un abito di Stewart Parvin, lo stilista di corte che veste anche la madre Anna e ha vestito per anni la Regina Elisabetta.

Fonte: Getty Images

I tre figli

A distanza di quasi tre anni dal royal wedding, la coppia mette al mondo la loro prima figlia, una bambina di nome Mia. Mike condivide subito la notizia su Twitter: “Sicuramente il giorno più bello della mia vita oggi, sono così felice”.

Nel giugno 2018, un anno dopo aver avuto un aborto spontaneo, nasce la loro seconda figlia, Lena. “La Regina, il Duca di Edimburgo, la Principessa Reale, il Capitano Mark Phillips e i genitori di Mike, il signor Philip e la signora Linda Tindall, sono stati informati e sono felicissimi della notizia”, ​​si legge in una dichiarazione ufficiale uscita poco dopo il parto.

L’arrivo del terzo figlio viene annunciato da Mike nel suo podcast, The Good, The Bad & The Rugby: “Vorrei un maschio questa volta. Ho due femmine; vorrei un maschio. Mi piacerà comunque, che sia maschio o femmina, ma per favore che sia maschio”.

Fonte: Getty Images

Il desiderio di Mike viene esaudito, infatti, il terzo figlio della coppia è un maschio e si chiama Lucas. Il piccolo viene al mondo così in fretta da non permettere ai genitori di arrivare in ospedale e così nasce nel bagno di casa.

Parlando della paternità durante il programma Loose Women di ITV, l’ex sportivo racconta come la disciplina la sana competizione ma anche il saper perdere sono alla base dell’educazione dei suoi figli.

“È una questione di equilibrio: ogni tanto lascio vincere Mia, facciamo delle gare su per le scale o cose del genere, lei corre in camera sua ma mi assicuro sempre di batterla un paio di volte perché lei impazzisce completamente. È molto competitiva ma fa parte dell’assicurarmi che capisca che deve essere in grado di accettare di perdere ogni tanto”, racconta il campione inglese.

Mike Tindall partecipa ad un reality show

Nell’autunno 2022, Mike Tindall partecipa al reality show “Sono una celebrità… tiratemi fuori di qui”, un programma simile all’Isola dei Famosi. Quando Mike ottiene il quarto posto, gli spettatori rimangono sorpresi nel vedere Zara, sempre molto riservata, apparire davanti alle telecamere per abbracciare e sostenere il marito. Proprio durante la serata, Zara racconta di aver riflettuto sull’assenza del marito durata un mese, esclamando: “È troppo, non facciamolo mai più”.

Pochi mesi dopo, Zara appare nell’episodio inaugurale della serie YouTube del marito, Mike Drop, nel quale emerge l’ironia e la grande complicità della coppia. “Nel 2012 hai sposato una leggenda”, esclama Mike, “Chi l’ha detto?”, risponde lei sorniona. La gag continua con Zara che fa notare al marito l’errore sulla data: “Non ci siamo sposati nel 2011?”. Mike ribatte: “Scusa, sì, ci siamo sposati”.

Un futuro lavorativo nella Royal Family?

Una coppia ricca di umorismo (inglese) che spesso fa da collante durante gli eventi tra i membri della royal family. La coppia è da sempre vicina a William e Kate e Zara è molto legata allo zio, Carlo III.

Fonte: Getty Images

Attualmente, si stanno concentrando sulle loro rispettive carriere: Zara è direttrice dell’ippodromo di Cheltenham e Mike in qualità di personaggio sportivo e leggenda del rugby si divide tra sponsorizzazioni e contratti tv, pur facendo occasionali apparizioni reali.

Molti britannici vorrebbero vedere la coppia impegnata negli appuntamenti reali, in qualità di working royals, ma sia Zara sia Mike hanno un lavoro e apprezzano i loro spazi di libertà. Non sarà facile convincerli a rinunciarvi.