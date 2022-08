Melisa Raouf vince Miss Inghilterra completamente struccata. Non era mai successo

Fonte: Instagram Melisa Raouf, miss al naturale: senza trucco

Bellezza al naturale, senza un filo di trucco: Melisa Raouf ha preso parte alle semi finali Miss Inghilterra completamente struccata e ha vinto non solo una fascia ma anche il passaggio alle finali. È la prima volta che accade nella storia del concorso: in 94 anni, ovvero da quando è inizato Miss Inghilterra, nessuna reginetta di bellezza si è mai mostrata con il viso completamente privo di make up. Una scelta che ha fato parlare di sé, perché è un invito ad amarsi per come si è.

Melisa Raouf a Miss Inghilterra vola in finale senza trucco, e intanto vince un premio

Melisa Raouf a Miss Inghilterra vola in finale: è stata annunciata la rosa delle reginette di bellezza che a ottobre si contenderanno la fascia di Miss Inghilterra. Intanto la 20enne, studentessa di politica, ha già vinto, perché a lei è andato il premio Cetuem Bare Face Top Model dopo aver gareggiato completamente senza trucco.

Una scelta in controtendenza, perché da sempre siamo abituati a vedere le aspranti miss mostrarsi al meglio della loro forma: trucco, capelli in piega, look da sogno. E non è che Melisa Raouf non sia splendida al naturale, ma con il suo gesto ha voluto far comprendere che non serve nulla per esserlo. Infatti, come riportato da Daily Mail, ha detto di aver preso questa decisione proprio con lo scopo di ispirare altre donne ad abbracciare il loro aspetto naturale.

Un obiettivo chiaro, che ha a che fare con l’amore verso se stessi, con l’accetazione di sé, con l’imparare a vedersi e apprezzarsi per come si è. Un messaggio importante, che ha ottenuto ancora più eco visto che a trasmetterlo è stata un’aspirante miss in uno dei concorsi più importanti. E che si unisce a quello di molte star che, sempre più, si mostrano senza trucco.

Melisa ha fatto sapere di voler fare in modo che si possa eliminare la narrativa tossica in merito al trucco e ai social media: “Significa molto per me perché sento molte ragazze di età diverse truccarsi perché si sentono spinte a farlo”.

Inoltre la studentessa ha anche spiegato che: “Quando ho iniziato a truccarmi in giovane età, non mi sono mai sentita a mio agio nella mia stessa pelle”. E ha aggiunto: “Non ho mai sentito di aver soddisfatto gli standard di bellezza”.

Melisa Raouf, quel messaggio che fa bene a tutti noi

Fermo restando il fatto che Melisa Raouf è bellissima senza e con il trucco, come si nota dallo scatto ufficiale realizzato dal fotografo Kam Murali, è il suo messaggio a emergere in maniera dirompente. Perché è un invito ad abbracciare la propria bellezza interiore e fa bene a tutti noi: “Penso che le persone dovrebbero amare e abbracciare i propri difetti e imperfezioni, poiché sappiamo che la vera bellezza risiede nella semplicità – ha affermato -. Ho recentemente accettato di essere bella nella mia stessa pelle ed è per questo che ho deciso di competere senza trucco. Questo è quello che sono, non ho paura di condividere chi sono. Volevo mostrare chi è veramente Melisa”.

Ora Melisa, studentessa di politica universitaria al Kings College di Londra, volerà alle finali nazionali. E ha fatto sapere di essere decisa a proseguire lungo la strada della bellezza naturale. Il suo non è uno Percorso intrapreso da molte star che, sempre di più, si stanno mostrando senza trucco e senza filtri anche attraverso i social. Basti pensare a Michelle Pfeiffer, che proprio di recente ha condiviso una foto su Instagram al naturale, oppure Sabrina Ferilli che ha fatto lo stesso durante le sue vacanze e a 58 anni è spettacolare.

Un prezioso insegnamento per tutti, per imparare ad apprezzarsi per come si è. E che a Melisa ha fatto ricevere molti messaggi di ragazze: “Dato che la salute mentale è un argomento così importante, voglio che tutte le ragazze si sentano bene. Voglio solo rimuovere tutti gli standard di bellezza. Sento che tutte le ragazze sono belle a modo loro. Sento di averlo fatto per tutte le ragazze”.