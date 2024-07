Fonte: iStock Libri gialli: i migliori thriller (ma non solo) da leggere questa estate

Immaginiamoci rilassati, magari sotto un ombrellone con il rumore del mare (o del lago) a farci da colonna sonora. Oppure in montagna a godere dell’aria fresca e salubre, tra paesaggi mozzafiato. O ancora a casa, magari stanchi perché ci sembra che le ferie non arrivino mai.

In ognuna di queste situazioni aggiungeteci un buon libro a farvi compagnia, magari una lettura ricca di misteri, azioni e con quella giusta dose di brivido capace di tenere alta l’attenzione. Un’estate di letture, di libri gialli in tutte le loro declinazioni, per immergersi in storie di crimini, psicologiche, appassionanti e capaci di tenere con il fiato sospeso.

Sette libri gialli in tutte le sfumature del genere, per rendere la nostra estate davvero all’insegna dei misteri e delle letture indimenticabili.

L’educazione delle farfalle di Donato Carrisi

Donato Carrisi ha un potere speciale, se così vogliamo chiamare il suo talento, ed è quello di saper scavare negli antri più bui e paurosi dell’animo umano. Cosa che fa in tutti i suoi libri regalando al suo pubblico di fedeli lettori thriller congeniati alla perfezione. Proprio come il suo ultimo lavoro: L’educazione delle farfalle, pubblicato da Longanesi, che vede come protagonista Serena, il crollo di una casa di legno in montagna e gli angoli più oscuri e le paure che potremmo avere e provare tutti noi messe nero su bianco. Per chi non ha paura del buio e ama le storie che ti catturano fino all’ultima pagina.

Il cuculo di cristallo di Javier Castillo

Segreti e rivelazioni, un rompicapo mozzafiato, nulla è quello che sembra e il male si nasconde: sono solo alcuni dei concetti che sono stati utilizzati per descrivere Il cucolo di cristallo di Javier Castillo uscito con Salani. Siamo nel 2017, protagonista Cora Merlo che si salva la vita grazie a un trapianto d’urgenza. La voglia di conoscere chi era colui che le ha cambiato l’esistenza la spinge a partire, raggiungendo il Missouri e una casa con tantissimi segreti. Adatto a tutti coloro che cercano una lettura indimenticabile. Tra l’altro Castillo è autore anche di altri romanzi tra questi La ragazza di neve, da cui è stata tratta la serie Netflix.

Ho qualche domanda da farti di Rebecca Makki

Un mistery intrigante che porta la protagonista a scavare in un evento che l’ha vista testimone nel passato. Stiamo parlando di Bodie Kane, professione docente di cinema e podcaster, segno particolare passato da dimenticare o comunque su cui non indugiare in maniera particolare. Da una tragedia famigliare, alla scuola in un collegio, fino all’assassinio della sua compagna di stanza. Ma se le cose non fossero andate come ha stabilito la polizia nel lontano 1995? Ho qualche domanda da farti di Rebecca Makki pubblicato da Bollati Boringhieri è un romanzo ricco di mistero, per tutti coloro che amano scavare nei ricordi e nei vecchi casi.

Trudy di Massimo Carlotto

Torniamo a un autore italiano amatissimo, Massimo Carlotto, e al suo nuovo romanzo: Trudy. Un libro che promette di tenere con il fiato sospeso e – soprattutto – di guardarsi le spalle dopo la lettura. Protagonisti un ex commissario con un ruolo importante in un’agenzia di security, una donna a cui è scomparso il marito e l’uomo, appunto, sparito: un commercialista di Lecco. Ma perché la polizia e la moglie non lo cercano? Se volete una lettura intrigante, ambientata nella provincia italiana, Trudy di Massimo Carlotto pubblicato da Einaudi è il vostro romanzo.

Mala – Roma criminale di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani siamo abituati a vederla nella veste di graffiante giornalista, una di quelle che fa domande scomode, che cerca di arrivare al nocciolo della questione. Ma è anche una talentuosa scrittrice, come ha dimostrato con il suo ultimo libro: Mala – Roma criminale pubblicato da SEM. Un’inchiesta molto documentata, che scava in una Roma violenta, un libr che per essere scritto l’ha portata a girare per periferia della Capitale per fare domande e indagare. Il libro da leggere per chi ama la giornalista di Belve e chi cerca storie vere che scavano nella nostra società.

Abbaiare alla luna di Valeria Corciolani

Una penna capace di stupire sempre, grazie a uno stile narrativo vibrante, ricercato, pieno di suggestioni. E poi le tante voci che compongono i suoi libri, che sono intriganti e godibilissimi cozy crime, o cozy mistery, libri gialli in cui non manca il divertimento. Stiamo parlando di Valeria Corciolani autrice di tantissimi romanzi per molte case editrici, l’ultimo uscito in ordine di tempo è Abbaiare alla luna di Indomitus Edizioni, spin – off della serie La colf e l’ispettore che era stata pubblicata dalla casa editrice di Amazon. Valeria Corciolani ci porta in montagna dove viene trovato il corpo senza vita di una donna, il resto è da scoprire leggendo questo gustosissimo giallo. Che fa per voi se amate le storie ricche di mistero, con tanti personaggi e scritte benissimo.

L’enigma del cabalista di Marcello Simoni

Un templare rinnegato va a Napoli dove deve condurre particolarissime indagini su un antico talismano e su colui che lo custodisce: sono questi i punti di partenza di L’enigma del cabalista di Marcello Simoni, ambientato nel 1307, pubblicato da Newton Compton e perfetto esempio di giallo storico ricco di intrighi e misteri, a cui indaga Basilio Cacciaconti. Per chi cerca storie che scavano nel passato, atmosfere gotiche e un libro ricco di adrenalina e colpi di scena.

