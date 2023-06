Arianna Mihajlovic, la foto ferma nel tempo con Sinisa. Giovani e bellissimi

Uno scatto fermo nel tempo che fa male e bene al contempo. Questo, del resto, è il grande potere delle foto: ricordarci chi eravamo, come eravamo. Ma allo stesso tempo mostrarci quanto è cambiato nel tempo, e – purtroppo – cosa abbiamo perso. “Malinconia”, ha scritto Arianna Rapaccioni Mihajlovic a corredo di una foto bellissima con Sinisa. Giovani, meravigliosi, innamorati.

Arianna Mihajlovic, la foto con Sinisa su Instagram

Non è la prima volta, e non sarà nemmeno l’ultima: Arianna Rapaccioni Mihajlovic, su Instagram, ha spesso condiviso degli scatti del passato, dei momenti unici con il suo Sinisa, scomparso il 16 dicembre 2022. La storia di Arianna e Sinisa è una delle più belle ad oggi mai raccontate: una storia di forza, di amore, di speranza. Perché, nonostante il finale, quello che sono stati vive ancora, attraverso i ricordi: sono proprio questi a tenere in vita una persona quando non c’è più.

Nell’ultimo scatto condiviso sui social, Arianna e Sinisa Mihajlovic sono giovanissimi: un ricordo di anni e anni addietro, fermi nel tempo. “È la notte che ti frega”, aveva scritto Arianna a poco più di un mese dalla scomparsa. Sempre forte e presente il sostegno dei figli, che spesso hanno commentato le foto della madre, condividendo a loro volta i ricordi emozionanti del papà.

“Quanto hai lottato per vivere amore mio, non dimenticherò mai le tue sofferenze e la tua immensa voglia di combattere per sconfiggere la malattia”, in un altro post, Arianna aveva ricordato anche la battaglia di Sinisa, così come la promessa che gli aveva fatto, ovvero di prendersi sempre cura dei loro figli.

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni, la storia d’amore

“Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni”, ha scritto Arianna su Instagram, non poco tempo fa, riferendosi – di nuovo, purtroppo – alle critiche ricevute e alle osservazioni di alcuni utenti. “Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita. In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola”. Del resto, proprio lei ha vissuto quasi tutta la sua esistenza al fianco di Sinisa.

La coppia si è conosciuta negli anni ’90: all’epoca, Arianna lavorava nel programma Luna Park di Rai1. Come nelle più belle storie d’amore, il loro è stato un classico: un colpo di fulmine. Dal 1995, anno in cui si sono incontrati, hanno vissuto sempre l’uno al fianco dell’altra, insieme: le nozze, la nascita dei cinque figli.

Nell’autobiografia pubblicata nel 2020, Sinisa aveva scritto: “Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l’ho neanche sfiorata con un dito. M’ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per quello. Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto”.

Adesso, per Arianna Rapaccioni Mihajlovic è tempo di prepararsi per il “grande giorno”: il 17 giugno, Virginia sposa il fidanzato Alex Vogliacco in Puglia. Secondo i dettagli condivisi sul matrimonio da La Repubblica, la coppia avrebbe dovuto sposarsi nell’estate del 2022, ed è pronta a dirsi “sì” nella Cattedrale di Monopoli, che Virginia aveva descritto come “la Chiesa più bella della Puglia”. A Ostuni, invece, in una masseria, è previsto il ricevimento.