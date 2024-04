Non è un tipo che le manda a dire il critico d’arte Daniele Radini Tedeschi, che abbiamo potuto conoscere meglio in qualità di naufrago dell’Isola dei Famosi 2024. La sua prima esperienza televisiva da adulto, fatta eccezione per alcune ospitate in qualità di opinionista, che ha fatto emergere i lati più spigolosi della sua personalità. Radini Tedeschi si è presentato immediatamente come un personaggio eccentrico e sui generis, che si dimena tra le bellezze dell’arte e la “povertà” di un mondo nel quale non sembra trovarsi del tutto a proprio agio. Vien da chiedersi se ci sia o ci faccia. Ai posteri l’ardua sentenza.

Daniele Radini Tedeschi, un bambino con la passione per l’arte

“Ho studiato in autonomia, a scuola non sono mai stato un secchione, i miei temi erano fuori tema come la mia vita”, così si è descritto durante una puntata dell‘Isola dei Famosi 2024 che lo ha visto spesso al centro delle polemiche. Quella per l’arte è una passione nata in tenera età quando, all’età di tre anni, si è ritrovato di fronte alla statua del Laooconte esposta ai Musei Vaticani. Per Daniele Radini Tedeschi è stato come un colpo di fulmine, un amore che non lo ha mai abbandonato: “A 6 anni non sapevo ancora leggere, ma sapevo riconoscere la mano dei pittori”, ha detto.

Una sorta di enfant prodige che proprio grazie alla sua passione è approdato sul piccolo schermo già nel 1993 quando, appena bambino, aveva partecipato a Scommettiamo che?, storico programma condotto dal compianto Fabrizio Frizzi. Ai tempi si era classificato secondo, ma nel corso del tempo dell’arte ha fatto il proprio lavoro.

La carriera da critico d’arte

“Daniele Radini Tedeschi è un critico d’arte e pensatore eccentrico – recita la presentazione sul sito dell’Isola dei Famosi -. Immerso in un mondo che sembra estraneo ai suoi ideali, sogna di vivere in un’altra epoca dove lo spirito non era oppresso dalle catene della tecnologia. Si definisce un uomo ‘polveroso’ che trova rifugio nell’estetica e nella bellezza. Difende la sua solitudine a spada tratta perché è un modo per far fiorire liberamente la creatività, ma non disdegna dolci compagnie”.

Un pensatore solitario che negli anni ha saputo affermarsi nel mondo dell’arte, vantando esperienze di pregio. Ha scritto sull’Atlante dell’Arte Contemporanea, ha ricoperto ruoli importanti come curatore di numerose mostre, incluse alcune edizioni della Biennale di Venezia, e nel 2022 ha ricevuto una candidatura al Premio Strega con il romanzo Come passeri sui cavi, scritto insieme alla collega (ed ex fidanzata) Stefania Pieralice.

La vita sentimentale di Daniele Radini Tedeschi

Si è definito un “dongiovanni” ma in verità non si conosce molto sulla vita sentimentale del critico d’arte. Soltanto in un’occasione, all’inizio del 2023, il suo nome era balzato agli onori della cronaca (rosa) per via di alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, che lo avevano immortalato in dolce compagnia di Nina Moric. Ai tempi si era parlato di una love story con la storica ex di Fabrizio Corona, con la quale condivide la passione per l’arte, ma alle voci non è mai seguita una conferma.

Durante l’Isola dei Famosi 2024, invece, il pubblico ha potuto scoprire la sua relazione con l’ex fidanzata Stefania Pieralice, con la quale è rimasto in ottimi rapporti.

L’avventura all’Isola dei Famosi 2024

Volutamente “antipatico”, la vena critica è forte in Daniele Radini Tedeschi anche quando si tratta di persone che non gli vanno troppo a genio. Lo ha mostrato ampiamente durante l’avventura all’Isola dei Famosi 2024, nella quale ha stretto un profondo legame con il giovane “poeta” Pietro Fanelli. L’unico col quale ha trovato un punto di incontro, a differenza degli altri naufraghi verso i quali non ha mai speso troppe parole dolci.

Affrontare l’Isola in Honduras è stato di totale rottura per il critico d’arte, uscito dalla propria comfort zone per approdare in un ambiente ostile e selvaggio, mettendosi alla prova con la difficile convivenza con un gruppo di estranei. Fanno ormai parte della storia di questa edizione del reality show i litigi con Joe Bastianich: “Di Joe avevo tanto apprezzato all’inizio quando dormiva soltanto, poi ha iniziato a dire qualche parola. Poi c’è stata qualche parola sbagliata: ha studiato due, tre concetti e li tira fuori – ha commentato piccato il collega naufrago -. (…) Penso si debba trovare un accordo e tornare come all’inizio ad un mutismo”.