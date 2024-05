Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Nuovo incontro con Harry

Re Carlo sembra stare bene e abbastanza in forze per sostenere il ritmo di lavoro, tanto che persino Camilla scherza sulle condizioni di salute del marito. Ma se il Sovrano è riuscito ad affrontare il cancro, più difficile sembra la sfida con suo figlio Harry che alla fine ce l’ha fatta, ancora una volta a ottenere quello che voleva: incontrerà suo padre quando sarà a Londra.

Harry a Londra incontrerà Carlo

Il prossimo 8 maggio Harry è a Londra per presenziare nella cattedrale di S. Paul alla cerimonia per i 10 anni degli Invictus Games. In quell’occasione terrà anche un discorso. Ovviamente Meghan Markle non sarà presente. Pare proprio che la Duchessa del Sussex sia allergica alla Gran Bretagna. O più precisamente alla Famiglia Reale. Sta di fatto che preferisce saltare la tappa di Londra e ricongiungersi col maritino direttamente in Nigeria. Forse teme l’accoglienza che potrebbe trovare in Inghilterra.

In ogni caso, meglio così per Harry che senza Meghan è più libero di muoversi e di andare a Palazzo evitando di creare ulteriori incidenti o scene imbarazzanti di cui pentirsi.

Dalle ultimissime indiscrezioni da Palazzo, è quasi certo che Harry incontrerà Carlo mentre si troverà a Londra. Si intende che sarà una visita brevissima. D’altro canto, quando ha saputo del tumore del padre, il Principe si è trattenuto con lui appena 45 minuti. Anche perché Sua Maestà dovrà trovare del tempo durante il Garden Party che si svolge proprio il prossimo 8 maggio. Lo staff del Re insomma si sta dando da fare per organizzare l’incontro con Harry che ancora una volta ha ottenuto quello che voleva, ossia farsi ricevere da suo padre in modo esclusivo.

Infatti, pare si tratterrà di un vero e proprio faccia a faccia tra padre e figlio. Camilla non sarà presente e non ci sarà non per richiesta di Harry, ma perché lei si è rifiutata di vederlo. La matrigna non tollera più di essere presa di mira dal Duca del Sussex, soprattutto dopo che l’ha definita “una persona cattiva”.

Carlo, dal canto suo, ha ceduto alle pretese del figlio nel tentativo di riconciliarsi una volta per tutte con lui. Stando a Piers Morgan, esperto della Famiglia Reale, il cancro ha cambiato il Sovrano, rendendolo più affabile e più emotivo, tanto che il corrispondente lo trova come atteggiamenti “più simile a Diana”. Non è detto che queste parole suonino per Carlo come un complimento.

Harry spietato

Comunque, questo intenerimento di Sua Maestà gioca a favore di Harry. L’incontro, non ancora confermato, tra Carlo e il Duca del Sussex avverrà dunque a porte chiuse. I termini della discussione non si conoscono, ma è probabile che Harry avanzerà le sue solite pretese, prima tra tutte la scorta della polizia e farà leva su ciò come condizione per portare i figli Archie e Lilibet in agosto a Balmoral, per permettere al nonno di trascorrere un po’ di tempo con loro. Dunque, se Will si preoccupa per Carlo, Harry sembra “spietato” e pensare solo a sé.

Il Re sarà solo ad affrontare il secondogenito. Infatti, oltre a Camilla, nemmeno William vuole vedere il fratello col quale non parla da mesi. Il Principe del Galles trova Harry completamente inaffidabile e ha troppi problemi cui pensare per badare anche ai capricci del fratello.