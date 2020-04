Chi è Cristiana Calone, la figlia di Massimo Ranieri

editato in: da

Classe 1971, Cristiana Calone è la figlia di Massimo Ranieri, nata dalla relazione giovanile tra il cantante e l’allora compagna Franca Sebastiani, venuta a mancare nel 2015. La voce di Perdere l’Amore, che all’anagrafe si chiama Giovanni Calone, ha riconosciuto la figlia molti anni dopo la sua nascita, ossia nel 1995.

Nel 2007, invece, è arrivato l’incontro in diretta tv. Massimo Ranieri, infatti, ha presentato Cristiana ai fan nel corso dello show Tutte Donne Tranne Me, da lui condotto su Rai 1. Da allora, tra padre e figlia c’è un rapporto splendido. Cristiana ha parlato di questo momento speciale nel corso di un’intervista nel salotto di Domenica Live qualche anno fa.

La donna ha raccontato a Barbara D’Urso che, prima di quella sera aveva visto il padre solo in tv. La figlia del grande cantante – che nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo ha duettato con Tiziano Ferro – ha svelato un altro segreto relativo alla serata in cui ha incontrato per la prima volta il celebre genitore.

Cristiana, infatti, ha rivelato di essersi vestita con un jeans e una maglietta convinta che sarebbe rimasta tra il pubblico del varietà. Le cose sono andate diversamente e il cantante l’ha invitata sul palco, presentandola ufficialmente e intonando per lei il brano La Cura di Franco Battiato.

In quell’occasione, Ranieri ha spiegato come mai ha riconosciuto Cristiana così tardi. Il cantante napoletano, che il 3 maggio spegnerà 69 candeline, ha specificato che, quando venne a sapere di avere una figlia, fu mal consigliato da persone che gli dissero che rendere pubblica la paternità sarebbe stato un danno alla sua immagine. “L’unico alibi che ho e che ero giovanissimo e inesperto”: queste le parole dell’interprete di successi come Rose Rosse e Se Bruciasse la Città.

Oggi, come già detto, le cose sono molto diverse: Massimo Ranieri, che la sera in cui ha incontrato la figlia ha specificato di aver fatto tantissime cose nella sua vita ma di averne persa una importante (il tempo con Cristiana), è un padre presente e un nonno attento per il nipote, venuto al mondo 2011. Tre anni dopo la sua nascita Cristiana – sulla cui vita privata non si conoscono dettagli – ha pubblicato il singolo Donne Sole.