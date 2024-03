Chi è Cristiana Dell’Anna, l’attrice che sta spopolando in America con Cabrini

Fonte: IPA Cristiana Dell'Anna

Dopo Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, l’America scopre un altro talento italiano: Cristiana Dell’Anna. L’attrice napoletana ha conquistato gli americani con il film Cabrini, che si sta rivelando un grandissimo successo al botteghino a stelle e strisce. Il film che racconta la storia di Santa Francesca Cabrini, patrona degli emigranti e fondatrice delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, ha colpito il pubblico statunitense, così come la recitazione della Dell’Anna, considerata ora una vera e propria star.

Chi è Cristiana Dell’Anna

Cristiana Dell’Anna è un’attrice molto nota in Italia grazie alle sue partecipazioni a Un posto al sole e Gomorra. Classe 1985, è nata e cresciuta a Napoli. È figlia di un medico e di un’insegnante, che non l’hanno mai ostacolata nella recitazione, anzi. La sua famiglia l’ha sempre incoraggiata: grazie ai vicini di casa americani Cristiana ha imparato bene l’inglese, lo ha approfondito a scuola fino a diventare bilingue e poi, a venti anni, è stata ammessa a un importante corso estivo su William Shakespeare a Londra.

È rimasta in Inghilterra per oltre cinque anni, fino a quando non è rientrata a Napoli per sostenere un provino per Un posto al sole. È stata scelta dalla produzione per interpretare due ruoli, quelli delle sorelle gemelle Micaela e Manuela Cirillo. Una bella sfida che ha mostrato fin da subito il talento versatile di Cristiana. La Dell’Anna è stata protagonista della soap dal 2012 al 2016.

Nel 2015 un’altra importante esperienza, che ha dato una svolta alla sua carriera: la serie tv Sky Gomorra, dove ha prestato il volto a Patrizia. Anche qui Cristiana ha lasciato il segno e il suo percorso professionale ha spiccato il volo. Ha recitato in Rocco Chinnici – È così lieve il tuo bacio sulla fronte, diretto da Michele Soavi; in In punta di piedi di Alessandro D’Alatri, film tv basato su una storia vera, e in tre episodi della serie tv americana Trust.

E poi in Third Contact, Mister Felicità di Alessandro Siani, Tensione superficiale e Qui rido io di (con questo lavoro ha ottenuto una nomination ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista). Cristiana Dell’Anna è stata inoltre nel cast del film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio.

In più ha partecipato a dei video musicali, in particolare Pe t’avé di Ntò e Partenope del noto rapper napoletano Clementino. La stessa attrice ha inciso un singolo nel 2020, Carpe D.M., scritto da lei in napoletano e musicato da Carlo Lomanto. Nel 2023 è stata scelta come protagonista di Cabrini, il film che racconta la vita della Santa Francesca Cabrini per la regia del messicano Alejandro Monteverde.

La vita privata di Cristiana Dell’Anna

Cristiana Dell’Anna è sposata dal 2018 con Emanuele Scamardella, che non fa parte del mondo dello spettacolo ma anche lui napoletano doc. I due sono convolati a nozze dieci mesi dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune.

“Dopo il primo incontro siamo andati a mangiare una pizza con alcuni amici e da lì siamo rimasti in contatto. Io a Natale dovevo partire per gli Stati Uniti, lui invece aveva in programma di andare in Iran per Capodanno. Durante una chiacchierata su Skype mi ha chiesto di raggiungerlo. – ha raccontato l’attrice – Io ho accettato. Il 2 gennaio ero già in Iran. Lì ci siamo innamorati e mi ha chiesto immediatamente di sposarlo. Mi ha regalato un anellino comprato lì, in un mercatino. Oggi è una delle cose più care che possiedo”.

Prima di conoscere l’attuale marito Cristiana Dell’Anna è stata molti anni sola: “Emanuele mia ha travolto con il suo amore”, ha ammesso. Il matrimonio è stato celebrato il primo settembre 2018 in Toscana, a Siena, città dove Scamardella ha vissuto per un lungo periodo. Il viaggio di nozze in Sudamerica è stato compiuto prima della cerimonia per esigenze lavorative della Dell’Anna. La coppia non ha figli.

“Contentissima che lui non sia un attore. Il suo lavoro è molto lontano dal mondo della recitazione e mi fa piacere. Io del resto sono un’attrice anomala, non amo i riflettori, mi piace vivere tra l’azione e lo spot. Vengo da una famiglia di medici, sono la prima ad aver fatto le valigie per studiare recitazione a Londra, la prima ad aver intrapreso la via dello spettacolo. Sono felicissima di averlo fatto”, ha detto Cristiana.