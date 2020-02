Chi è Tiberio Carcano, nuovo amore di Clizia Incorvaia dopo l’addio a Sarcina

editato in: da

Clizia Incorvaia, influencer ed ex moglie del frontman de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, dopo il burrascoso addio al cantante è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Qui, dopo poco più di un mese, è iniziata per lei una parentesi all’insegna della passione con Paolo Ciavarro.

La bionda 33enne ha però sempre parlato di una sua frequentazione con un altro uomo fuori dalla casa. Lui, citato dalla D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque del 13 febbraio 2020, si chiama Tiberio Carcano. Nato a Trani nel marzo 1979, lavora come dj e organizzatore di eventi presso alcuni dei locali più cool di Milano.

In un’intervista del 2017, ha dichiarato di essersi trasferito sotto la Madonnina proprio con l’intenzione di lavorare nel mondo degli eventi. Questa professione lo appassiona da sempre in quanto, a suo avviso, permette di offrire alle persone “qualcosa di importante”.

Appassionato di politica, di calcio e di poker, è laureato in Giurisprudenza e ha il titolo di avvocato. Da un po’ di tempo, ha scelto di ampliare il suo business aggiungendo anche le consulenze legali relative al settore degli eventi. Presente su Instagram con un profilo i cui contenuti sono accessibili solamente ai follower confermati, ha alle spalle un matrimonio finito da circa un anno ed è papà di una bambina di quattro di nome Dea.

Nome molto in vista nell’ambito della movida meneghina, sui social è presente anche su Facebook, dove ha un profilo personale tramite il quale condivide soprattutto dettagli relativi alla promozione dei suoi eventi, appuntamenti imperdibili per gli amanti della vita notturna sotto la Madonnina.

Amico di diversi personaggi di spicco dell’ambiente musicale – p.e. i membri della band Club Dogo – è uscito allo scoperto in merito alla sua frequentazione con Clizia Incorvaia durante una lunga intervista telefonica al sito Bollicine Vip.

In questa occasione, ha sottolineato che lui e la Incorvaia non hanno mai parlato di fidanzamento e che la loro frequentazione è stata interrotta con l’ingresso nella casa dell’influencer di Pordenone. Carcano, amico di vecchia data di Barbara D’Urso e seguito da Sarcina su Instagram, ha altresì affermato di non essere arrabbiato con lei e di non aver nulla da recriminare per il bacio con Paolo Ciavarro.